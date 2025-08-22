Dólar
/ Nacional / comandante

Comandante de las Fuerzas de Mar distinguió patrullas oceánicas como "el símbolo de una Armada que mira al futuro"

"No son solo acero y maquinaria", aseguró el comandante de las Fuerzas de Mar, Rodrigo Pazos

22 de agosto 2025 - 9:51hs
Render de la OPV que se construirá
Render de la OPV que se construirá Ministerio de Defensa Nacional
Las OPV ya se están construyendo

Las OPV ya se están construyendo

Leonardo Carreño

El comandante de las Fuerzas de Mar, Rodrigo Pazos, habló en el aniversario 207° aniversario de la fuerza marítima sobre las patrullas oceánicas (OPV) y distinguió la incorporación como "necesaria e imperiosa" debido a que no se limita a sumar unidades que "no son solo acero y maquinaria", sino que son "el símbolo de una Armada que mira al futuro".

"La necesaria e imperiosa incorporación de nuevos buques como las OPV (Patrulleras Oceánicas), cuya construcción ya ha comenzado, así como el comienzo de modernización de algunos de nuestros sistemas del inventario flotante naval permitirán reforzar nuestra capacidad de acción, no solo con respuesta sino también con velocidad", enfatizó el comandante de las Fuerzas de Mar.

En tal sentido, enfatizó que estas nuevas unidades "no son solo acero y maquinaria; son el símbolo de una Armada que mira al futuro, lista para surcar las aguas con renovada determinación, garantizando la defensa de nuestras costas y la salvaguarda de la vida humana en el mar".

"Y en esa travesía sostenida con rumbo definido, firme y sereno, avanzamos guiados por dos conceptos esenciales: honor y compromiso con la Patria", agregó el jerarca.

Pazos entiende que "hoy, en un mundo donde las amenazas evolucionan y los horizontes marítimos se amplían, nuestra Armada enfrenta nuevos desafíos".

En el acto también se rindió homenaje a los caídos en acto de servicio y a quienes han brindado 20 años de servicios a bordo.

