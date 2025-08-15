Cuatro personas fueron condenadas por explosión de cajero automático en Carrasco

Cajero automático Ines Guimaraens

Este viernes la Justicia condenó a cuatro de los siete detenidos por la explosión de un cajero automático en Carrasco, confirmaron fuentes de Fiscalía General de la Nación.

Los delitos incluyen además de asociación para delinquir, receptación, estrago y hurto especialmente agravado. Dos de los condenados deberán cumplir arresto domiciliario total y otra arresto domiciliario nocturno, aunque resta saber por cuánto tiempo se extenderá la pena.

La operación, llamada "Operación Calamar", incluyó diez allanamientos y resultó en la detención de ocho personas, una de ellas menor de edad.

Mediante las operaciones se incautó dinero, celulares, tarjetas bancarias, marihuana y otros objetos.

Aunque los delincuentes lograron robar una suma importante de dinero, los billetes salieron entintados, lo que impidió que pudieran utilizarlo tanto en el ámbito local como en el exterior.