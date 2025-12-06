Defensa de la Competencia arremete contra la sociedad de los canales 4, 10 y 12 y sugiere "cese preventivo" de la "venta forzadamente atada" a los cables del interior

El 30 de noviembre vencieron todos los contratos de los cables del interior con Equital , la sociedad que suministra con exclusividad las señales de los canales 4 , 10 y 12 . La empresa comunicó a los clientes que para mantener el servicio de acceso a estas señales en formato HD deberán dar respuesta antes del próximo 10 de diciembre y ajustar los precios a $185 mensuales por abonado, además de “estar al día con las obligaciones económicas” hasta el 31 de octubre. De lo contrario, informó Equital, procederá “a gestionar la baja del servicio”.

El investigador de Observacom y exdirector nacional de Telecomunicaciones, Gustavo Gómez , publicó en sus redes sociales que esta “venta paquetizada” de los tres canales de aire a los cables conlleva ahora un “fuerte y unilateral aumento del precio por abonado: un 13,78%”, por arriba del Índice de Precios al Consumo.

La disputa de larga data sumó un nuevo episodio ante la solicitud de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) –que nuclea a los cables del interior– ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para dictaminar una medida cautelar de “no innovar”, procurando que Equital no pueda modificar las condiciones de los contratos una vez vencidos.

Las resoluciones de Defensa de la Competencia –consignadas en redes por Gómez y a las que accedió El Observador– pueden traer importantes novedades para el mercado: si bien no hacen lugar al pedido de una cautelar por considerarlo improcedente para el caso, le da vista a Equital de su intención de resolver un “cese preventivo” de una modalidad que entiende como “anticompetitiva”. La empresa tenía tres días a partir del 20 de noviembre para presentar sus descargos, y ahora el órgano del MEF deberá laudar.

“Venta forzadamente atada” y posible “daño grave”

Defensa de la Competencia entendió en primer lugar que la CUTA debió trasladar la solicitud de cautelar ante un juzgado, aunque de todos modos descartó el pedido bajo la premisa de que “implicaría en los hechos mantener la paquetización obligatoria e indivisible de las señales 4, 10 y 12, comportamiento que precisamente es uno de los denunciados como presuntamente anticompetitivos, resultando contradictorio mantener dicho esquema en forma precautoria”.

El organismo aclaró que una eventual medida de “cese preventivo” no implica “prejuzgar sobre la ilicitud o no” de los hechos investigados, pero remarcó que se orientaría exclusivamente a evitar que durante el período de renegociación haya un esquema contractual que pueda “ocasionar un daño grave a la competencia y al interés de los consumidores si no se permitiera a los operadores contratar separadamente cada señal y conocer su precio individual". Es decir, evaluar la adquisición de las señales de Canal 4, o del 10 o del 12 cada uno por su lado, y no a modo de “paquete”.

Un informe técnico de la Comisión fechado el 19 de noviembre y sobre el que se inspira Defensa de la Competencia para haber rechazado la solicitud de una cautelar establece que “el análisis preliminar del expediente permite observar indicios de una situación de desventaja competitiva estructural entre un grupo determinado de operadores de televisión para abonados respecto a otros”.

En base a un oficio de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), las técnicas de Defensa de la Competencia dictaminaron que los canales 4, 10 y 12 tienen características distintas a la de cualquier señal internacional como ESPN, HBO u otras. “Poseen alto reconocimiento, tradición, identidad cultural y arraigo social en Uruguay (...) Si un proveedor exclusivo de los canales 4, 10 y 12 incrementara su precio en forma pequeña pero significativa (5-10%) y sostenida, una parte considerable del público no migraría hacia señales como ESPN o HBO”, analizaron las técnicas.

En este sentido, marcaron que “la elasticidad cruzada de la demanda es baja entre estos dos grupos, y que no están en el mismo mercado relevante”. También citaron un informe aportado por la propia Equital que da cuenta de la sociedad de los canales de aire “detenta aproximadamente el 72% de la sintonía agregada del interior del país”, mientras que Tenfield ocupa un 12% y Buena Vista un 11%”.

“A su vez, del informe surge que de los 1.000 programas más vistos del período pertenecen mayoritariamente a señales de Equital, destacándose informativos, magazines, entretenimiento local, eventos nacionales y contenidos de proximidad”, consignan las técnicas de Defensa de la Competencia, por lo que concluyen que los tres canales son un “insumo esencial para competir en televisión para abonados en el interior” e “indispensables para atraer y retener demanda en localidades donde el público no accede a ellas por antena y valora especialmente la programación local”.

“En consecuencia, cualquier operador que carezca de estas señales enfrenta una desventaja competitiva frente a sus rivales que sí las ofrecen (DirecTV, ANTEL, o proveedores con localidad más acotadas como Telemás, etc)”, explicitan las técnicas de Defensa de la Competencia.

El informe explica que “la exclusividad otorgada por cada canal a Equital” posiciona a esta empresa “como único proveedor de las señales 4, 10 y 12 para un grupo determinado de cableoperadores”, lo que “elimina la competencia entre los canales 4, 10 y 12 en el segmento mayorista de distribución de señales”.

“La agregación obligatoria transforma tres señales que son entre sí sustitutas en un único producto comercial indivisible, reforzando la posición de Equital y reduciendo de forma sustancial la capacidad de elección y negociación de los operadores más pequeños, que además no se encuentran dentro del grupo de agentes que negocia directamente con los canales”, remarca Defensa de la Competencia y añade que esto deja “en una desventaja competitiva estructural” a los cableros, “agravada por la ausencia de alternativas de aprovisionamiento y por su menor capacidad negociadora dada su escala local”.

Para las técnicas de Defensa de la Competencia, esto “denota un eventual riesgo de cierre vertical de mercado”, que no requiere de una “negativa explícita de suministro, sino que puede derivar de condiciones contractuales”, como que si un operador no aceptar las condiciones comerciales de Equital, perdería acceso a las tres señales por igual, porque, aclaran las técnicas del organismo, “es todo o nada”. De acuerdo a la teoría, aclaran, este “cierre vertical de mercado” se configura cuando los cableros carecen de alternativas reales de suministro.

“Dada la importancia de dichas señales (tanto por su rating como por su valor informativo, cultural e identitario) la pérdida de acceso podría generar una merma de competitividad, puesto que sus principales competidores (Direct TV y Antel) sí las incluyen en su oferta y además las obtienen mediante esquemas de contratación directa o en condiciones comerciales distintas”, insisten.

Defensa de la Competencia también marca que el sistema vigente “podría provocar un riesgo de exclusión de operadores más pequeños”. Las técnicas argumentan que “una intervención preventiva -a través de una medida de cese- antes del período de renovación es crucial para evitar que el desequilibrio se vuelva estructural”.

Por esto, “a efectos de evitar el daño grave que podría derivarse de la continuidad del esquema de comercialización cuestionado”, las técnicas recomendaron el “cese preventivo”, que implica que “en el marco de la inminente renegociación contractual, Equital permita que cada operador elija libremente cuáles señales incorporar a su grilla (una, dos o las tres) y que conozca el precio correspondiente a cada señal por separado, de modo de poder evaluar alternativas, proyectar costos y adoptar decisiones comerciales eficientes, tal como ocurre en cualquier mercado en el que los productos compiten entre sí y no se venden de manera forzadamente atada”.