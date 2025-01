Departamento por departamento: qué candidatos ya están confirmados y cuáles se perfilan para las elecciones de mayo

En las últimas semanas, los partidos políticos han estado definiendo las candidaturas para varios departamentos. Hay casos donde los actuales intendentes buscarán la reelección, otros donde dejarán el espacio para sus delfines y otros en los que todavía no está claro quiénes competirán.

En Artigas, el Partido Nacional todavía no tiene ningún candidato. En el departamento, las fuerzas blancas están divididas en dos bandos.

Por un lado están los Caram: el exintendente Pablo Caram (que debió renunciar a su cargo al ser condenado por la omisión de no denunciar delitos como funcionario público y ser inhabilitado por la Corte Electoral) y su sobrina Valentina Dos Santos, que fue condenada por el delito de usurpación de funciones y que renunció a su bancada en Diputados. Dos Santos, referente nacionalista en el departamento norteño, sonaba como la sucesora natural de su tío y si bien fue condenada, la suspensión de su ciudadanía vence en enero de 2025. El Partido Nacional le impidió tanto a ella, como a su tío, presentarse bajo el lema en cualquier elección, pero desde el sector de Dos Santos esperan que esto se cambie.

El diputado Emiliano Soravilla, que reemplazó a Dos Santos tras la renuncia y que además consiguió su propia banca en octubre, dio por sentado en julio que ella sería candidata a la intendencia. La edila del sector de Dos Santos, Artigas Adelante, Estela Ferreira, dijo en octubre a La Diaria que esperan que la exdiputada se pueda candidatear y que si el Partido Nacional no cambia su postura de no permitirlo, podrá ir otra persona como candidata y que Dos Santos asuma como directora o secretaria general. "Hecha la ley, hecha la trampa. Valentina va a ser la intendenta", dijo Ferreira.

Por otra parte, el exdiputado y actual presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Mario Ayala, fue muy duro con los Caram y encabezó una competencia de cara a octubre para quedarse con la representación departamental. Ayala buscaba combatir la "casta política y familiar" de Artigas, pero finalmente Soravilla fue electo diputado.

En el Frente Amplio, ya hay tres candidatos para la intendencia de Artigas. Se trata de Marianela Olivera (integra la Vertiente Artiguista y presidenta de la departamental de la coalición de izquierda), Nicolás Lorenzo (diputado electo por el Movimiento de Participación Popular) y Guillermo Gasteasoro (edil e integrante de Seregnistas), según medios locales.

Canelones

En Canelones, el Frente Amplio buscará la reelección en el gobierno departamental, que tiene desde 2005, con Francisco Legnani. El candidato, que se encamina a ser el único en la fuerza política, es el actual secretario general de la intendencia y representa la continuidad de la gestión del presidente electo Yamandú Orsi.

Legnani ya tiene el apoyo del MPP, del Partido Socialista, del Partido Comunista, de El Abrazo, de la Vertiente Artiguista y de Seregnistas.

En Canelones, Montevideo y Salto (los departamentos bajo poder frenteamplista), la coalición de gobierno participará en conjunto con el lema de Coalición Republicana.

Como informó El Observador, el diputado Sebastián Andújar tiene el respaldo de Alianza País (el sector blanco más votado en octubre) y será candidato. Otro posible nombre era Leonardo Cipriani, pero el expresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) decidió bajarse. El sector Aire Fresco busca otro candidato y se perfila el diputado Alfonso Lereté que puede presentarse porque no participó de las elecciones internas (lo que le permite ser candidato en mayo).

En el Partido Colorado, la posibilidad que más suena es la del diputado electo Walter Cervini. Recibió el planteo de varios sectores y, según dijo a El Observador, tomará una decisión al respecto una vez pasadas las fiestas.

Cabildo Abierto no presentará una candidatura en el departamento canario.

Cerro Largo

En Cerro Largo, la competencia dentro del PN estará entre el actual intendente José Yurramendi (que sucedió en su momento a Sergio Botana y que integra Alianza País) y el alcalde de Río Branco, Christian Morel. Ambos ya fueron proclamados por la convención departamental del partido.

En el Frente Amplio, los candidatos son Lizeth Ruíz (edila y diputada suplente del MPP), Rafael Rivero (un exedil blanco que integra La Patriada, un sector de Orsi para captar votos de los partidos tradicionales) y José Daniel Aquino (edil socialista y presidente de la mesa política del Frente Amplio en Cerro Largo). Los nombres fueron aprobados en el plenario de la departamental del Frente.

Colonia

En Colonia, el Partido Nacional ya tiene sus dos candidatos. Por un lado está Guillermo Rodríguez, actual secretario general de la comuna que continúa la línea del cuatro veces intendente Carlos Moreira. Y por otro, la coordinadora de Descentralización y Cohesión Social de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), María de Lima. La exalcaldesa de Nueva Helvecia tiene el apoyo de Alianza País.

El Frente Amplio proclamó a sus candidatos en marzo de este año: son el diputado reelecto por el MPP, Nicolás Viera, y el edil comunista Carlos Fernández.

Durazno

Al igual que en Colonia, en Durazno tampoco competirá el actual intendente Carmelo Vidalín.

Los candidatos blancos serán Domingo Rielli (que era el secretario general de la intendencia hasta renunciar para dedicarse a la campaña y que además fue electo diputado por el sector Aire Fresco) y Felipe Algorta (pertenece al Espacio 40 y fue director en la UTE por el Partido Nacional hasta renunciar en junio de 2023 para dedicarse al "trabajo político" en su departamento).

En el Frente Amplio, como consignó el medio El Acontecer, los candidatos son Raúl Licandro de Casa Grande y Mauricio Bertalmío, con el respaldo del MPP.

Flores

De cara a las elecciones departamentales los blancos competirán en mayo por la intendencia de Flores, con el nombre de Diego Irazábal, quien cuenta con el apoyo del sector del senador electo, Javier García.

Por otro lado, el FA presentó a Virginia Bidegain (asesora de la Junta Departamental de Flores) y al dirigente sindical, Nazario Pedreira, como candidatos a la intendencia.

Florida

En Florida, el actual intendente Guillermo López dijo meses atrás que presentarse a la reelección está dentro de sus "aspiraciones personales". Sin embargo, en aquella entrevista en la radio de Florida CW33, reconoció que Carlos Enciso, el dos veces intendente y actual embajador en Argentina, es el "referente" y "líder" y él tendrá que decidir qué van a hacer. Está la posibilidad de que Enciso sea el candidato.

Por el lado del Frente Amplio, el exintendente Juan Francisco Giachetto se presentará para intentar que el gobierno en Florida vuelva a ser de izquierda. Con el mismo objetivo, competirán también Mariana Lorier, que ya se había candidateado en las anteriores elecciones, y el exdiputado y diez años jefe de Cirugía del hospital departamental, Álvaro Vega.

En el Partido Colorado, será proclamado candidato Juan Amaro Cedrés, que fue secretario general de la comuna entre 1985 y 1989.

Lavalleja

El intendente de Lavalleja, Mario García, buscará la reelección en mayo de 2025 y competirá, dentro de su mismo partido con la exsenadora y referente de Aire Fresco, Carol Aviaga.

La interna blanca en Lavalleja es una de las más caldeadas. García se candidateará con el apoyo de la exintendenta Adriana Peña con quien tiene un historial de enfrentamientos. Sin ir más lejos, en marzo de 2023, Peña apuntó contra el intendente y dijo que es "puerco, cochino, sinvergüenza y mentiroso".

Por otra parte, la exintendenta había hecho una alianza con Aviaga, pero después la rompió para acordar con García. La dirigente de Aire Fresco describió lo sucedido como una "alta traición".

En el Frente Amplio, el MPP propuso al diputado electo Javier Umpiérrez y otros sectores, como Seregnistas y el Partido Comunista, apoyan a Daniel Ximénez, que ya ha sido candidato en ocasiones anteriores.

Maldonado

En Maldonado, el actual intendente Enrique Antía no será candidato y las opciones del Partido Nacional serán dos.

Está Miguel Abella (actual director de Administración y Recursos Humanos en la intendencia e integrante del sector de Antía) y el diputado herrerista (que fue reelecto en la cámara baja en octubre) Rodrigo Blás.

Por el lado del Frente Amplio, los candidatos son el exintendente Óscar de los Santos (que en mayo lanzó un nuevo espacio llamado Reencuentro Frenteamplista de Maldonado), el diputado reelecto del MPP, Eduardo Antonini, y la edila y exintendenta Susana Hernández con el apoyo del Partido Comunista.

Montevideo

En Montevideo, los partidos de la coalición irán juntos bajo el nombre de la Coalición Republicana. Se pueden presentar hasta tres candidatos: el único confirmado por el momento es Martín Lema, el diputado nacionalista y exministro de Desarrollo Social.

El Partido Colorado todavía no definió a quién postulará, los nombres que se manejan son el del vicecanciller Nicolás Albertoni, el abogado Jorge Barrera y el hasta recientemente prosecretario general del partido, Gustavo Osta.

Todavía no se sabe si Cabildo Abierto presentará un candidato también. En ese caso, los posibles nombres son el de la diputada electa Silvana Pérez Bonavita y el del actual diputado Martín Sodano.

Por el lado del Frente Amplio en la capital, el senador Mario Bergara tiene el apoyo de Seregnistas. Además, en el grupo del exministro de Economía entienden que está el apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP). Se trata de un compromiso hecho después de que Bergara retirara su precandidatura de cara a las internas para apoyar a Yamandú Orsi. Sin embargo, en el MPP matizan este respaldo y esperan resolver a fines de enero o febrero qué harán en mayo.

Como informó El Observador, el Partido Comunista propuso a otras agrupaciones del Frente la candidatura de Verónica Piñeiro, actual gerenta de Gestión Ambiental en la intendencia y vicepresidenta de la coalición de izquierda.

En La Amplia, el sector liderado por la exintendenta Carolina Cosse, el nombre que suena es el de la directora de Cultura, María Inés Obaldía. La propia Obaldía, diputada electa, dijo semanas atrás que no le gustaría ser candidata, pero Cosse opinó que no estaba rechazando serlo, sino que no se auto-proponía.

Por otra parte, el Partido Socialista busca presentar un candidato y es una posibilidad que sea el actual intendente Mauricio Zunino. En diferentes consultas de la prensa, el exdirector de Recursos Financieros no ha descartado ser candidato y ha dicho que hará lo que defina su partido.

Paysandú

Aunque fue electo senador en las elecciones de octubre por el sector nacionalista D' Centro, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, buscará seguir en el gobierno departamental un segundo periodo.

Por el lado del Frente Amplio, el exintendente, que perdió en las pasadas elecciones contra Olivera, Guillermo Caraballo, volverá a ser candidato. Caraballo, que pertenece a la Vertiente Artiguista, competirá contra su exsecretario general, Mario Díaz, que es independiente, y contra la edila comunista Natalia Martínez, según consignó La Diaria.

Rivera

En Rivera, el Partido Colorado buscará otro periodo comandando la intendencia. Entre los nombres destacados se encuentra el actual intendente, Richard Sander, que buscaría una reelección, tras su victoria en las departamentales de 2020.

Desde el Partido Nacional, proclamaron a Natalia López (directora Departamental de Desarrollo Social en Rivera), Milton Machado (de la lista 4040) y Ricardo Araujo como candidatos a intendente.

Por su parte, desde el Frente Amplio competirán Soledad Tavares Sequeira, Ricardo Esteves y Carlos Cabrera.

Río Negro

Para Río Negro, el Partido Nacional buscará mantener la intendencia que ganó en 2020 de la mano de Omar Lafluf, quien ya había sido intendente de 2005 a 2014. En este caso competirá la diputada electa, Mercedes Long, según adelantó El País.

Desde el Plenario Departamental del Frente Amplio oficializaron en los últimos días las candidaturas de Guillermo Levratto (quien fue unos meses intendente por el Frente Amplio en 2020), Sergio Milesi y Óscar Terzaghi (electo intendente en 2015).

Rocha

En Rocha, el actual intendente blanco Alejo Umpiérrez irá por la reelección y se enfrentará, por el lado del Frente Amplio, con dos personas que ya ocuparon su lugar.

Se trata por un lado del exintendente e integrante del MPP, Aníbal Pereyra, que gobernó en Rocha hasta 2020, y su sucesora por unos meses (hasta las elecciones que ganó Umpiérrez) la socialista Flavia Coelho.

Salto

Álvaro Lima, diputado reelecto por el Encuentro Federal Artiguista (EnFA), buscará que su apellido siga siendo el del intendente de Salto después de dos periodos de su hermano Andrés Lima (no se puede ser reelecto más de una vez seguida). Dentro del propio FA, tendrá la competencia del secretario general de la comuna, Gustavo Chiriff, y del exintendente Ramón Fonticiella, que ha sido duro con la actual administración.

Por el lado de la actual oposición, que competirá unida bajo el lema Coalición Republicana, se espera que el candidato de los blancos sea Carlos Albisu. Se trata del expresidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande que renunció a su cargo en setiembre de 2023 tras la polémica desatada por las contrataciones directas realizadas por el organismo.

En cuanto a los colorados, irá Marcelo Malaquina, que pertenece a la Lista 600 y es el hijo del tres veces intendente de Salto, Eduardo Malaquina.

San José

La intendenta nacionalista de San José, Ana Bentaberri, buscará ser reelecta en su puesto en las elecciones de mayo. En los últimos días, en una entrevista en Radio 41 de San José de Mayo, Bentaberri dijo que le gustaría que haya otras candidaturas blancas, además de la de ella, y afirmó que el partido "viene explorando" la posibilidad de aliarse con otros.

Por el lado del Frente, ya se definieron todas las candidaturas. Se trata de María Noel Battaglino, Federico Diana y Ofelia Umpierrez.

Soriano

El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, renunciará en febrero (tres meses antes, como marca la ley) para ser candidato en las próximas elecciones municipales.

El Frente Amplio ya confirmó a sus tres candidatos en este departamento: Pablo Ponce, Carla di Stasio y Carlos Milton Sorondo.

Tacuarembó

Otro intendente blanco que buscará la reelección es Wilson Ezquerra en el departamento de Tacuarembó. En el caso de ganar, sería su cuarta administración departamental.

La departamental del Frente Amplio ya definió que sus candidatos: serán Gustavo Guerrero, Edgardo Rodríguez, y Gustavo Bermúdez.

Treinta y Tres

En Treita y Tres se perfila a Mario Silvera (Partido Nacional), para buscar la reelección.

Finalmente, desde el Frente Amplio destaca el nombre del exintendente (electo en 2005) Gerardo Amaral, quien fue el primer gobernante para la izquierda dentro del departamento. También, se desliza el nombre de Sergio Mier como candidato.