"El abogado del diablo": penalistas denuncian a un tiktoker por hacerse pasar por un defensor

Además, es uno de los hijos adoptivos del exvicepresidente, Hugo Fernández Faingold. Sin embargo, la familia de Fernández Faingold no tiene trato fluido con el hombre, dijeron las fuentes.

Algunos de los reclamos que han llegado a Fampres indican que el hombre suele “prometer” determinados beneficios para los presos –como el traslado de un centro penitenciario a otro– pero luego no se concretan en los hechos.

Una de las familias contó que el gestor organizó una marcha reclamando Justicia por un joven que había caído preso, cuyos familiares aseguran que es inocente, y por esto cobró alrededor de $ 30.000.

Otro de los reclamos que llegaron a la ONG es en relación al precio que cobra el “abogado del diablo”. En una de las capturas, uno de los familiares comentó: “Yo averigüé la semana pasada y me dijo que cualquier caso eran $ 200.000 para agarrarlo. Cien mil de entrada”.

En el mismo grupo de WhatsApp, que nuclea a familiares que son atendidos por Fampres, otra persona envió: “Sí, a mí la otra vuelta que hablamos me quería cobrar $ 80.000 para un traslado”.

Por su parte, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay también está al tanto de la situación. El presidente de la organización, Enrique Moller, dijo a El Observador que están recabando información para presentar una denuncia.

“También estamos juntando información para poner en conocimiento al resto de la asociación y que todos queden advertidos”, agregó Moller. Para el penalista, lo más “grave” es que el hombre en redes sociales se presenta como abogado.

“En su perfil aparece el ‘abogado del diablo’. Puede ser del diablo o de lo que sea, pero en la palabra está”, argumentó.

Su versión

Al ser consultado, el abogado del diablo comentó que prefería no identificarse con nombre y apellido, sino que solamente lo haría a través del sobrenombre que utiliza en redes sociales.

A través de TikTok, publicó un video en el que aseguró que iniciará acciones legales en contra de Fampres dado que entiende que la organización ha hecho posteos que buscan difamarlo y perjudicar su actividad laboral.

“Se ha llegado al extremo, no solo de poner en riesgo mi actividad física, sino la de mi familia”, agregó el hombre.

De acuerdo con su versión, la organización publicó en su página de Facebook posteos que hacen referencia a antecedentes penales que posee el abogado del diablo, uno de ellos consta de una condena por delitos sexuales que ya fue cumplida.

Sobre los reclamos por presuntos beneficios que prometió a las familia de reclusos y que luego no se cumplieron, el hombre aclaró que “siempre” trabaja con abogados que son los que asesoran a los clientes.

“En conjunto, obviamente, trabajo con ellos. Siempre se han iniciado al día todos los trámites, no teniendo al día de la fecha queja alguna. Y en caso de que alguien la tenga, le solicito se comunique conmigo”, agregó e insistió que se refiere a las personas que lo han contratado como “clientes” porque es “gestor”.

El abogado del diablo suele ingresar a los centro penitenciarios y, según pudo saber El Observador, lo hace a través de una ONG para la que trabaja cuyo nombre es Armada Mundial de Paz. En el video, el hombre muestra el carné de acreditación que le dieron desde la organización.

“Voy a seguir luchando por defender los derechos humanos de todas las personas, no solo de aquellas que están privadas de libertad. A mí no me van a tirar al piso porque con la verdad sigo adelante, sigo luchando. Yo sí creo en la rehabilitación”, indicó sobre el final.