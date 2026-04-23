Etcheverry anunció obras en diez rutas, tren de pasajeros y corredores BRT en Canelones: los detalles

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, anunció una serie de obras viales, la incorporación de un tren de pasajeros y el desarrollo de corredores de transporte BRT para el departamento de Canelones, en el marco del plan quinquenal de inversiones del organismo, que implicará una inversión total de 2.600 millones de dólares.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La planificación incluye distintas intervenciones en la red vial de Canelones, con foco en la conectividad, la movilidad cotidiana y el transporte de la producción. Entre las obras mencionadas se encuentran actuaciones en las rutas 12, 75, 80, 81, 84, 36, 48, 46, 62 y 107, varias de ellas ya en ejecución.

También se prevé la construcción del bypass de Tala y la reconfiguración del intercambiador de las rutas 101 y 102, además de trabajos en el entorno de la rotonda del antiguo aeropuerto y su conexión con Avenida de las Américas.

En el caso de la Ruta 11, que registra un tránsito creciente y pesado, el plan establece intervenciones diferenciadas según el tramo. Entre la Ruta Interbalnearia y la Ruta 8 se proyecta la duplicación de la vía, mientras que desde ese punto hasta San Jacinto se incorporarán terceros carriles en los sectores de mayor carga, con el objetivo de mejorar la capacidad y las condiciones de circulación.