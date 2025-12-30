Exdirector de Agesic denunció "acoso", "prepotencia" y "avasallamiento" del director general de Presidencia

El exdirector ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Daniel Mordecki , presentó una denuncia en el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio contra el director general de Presidencia, Diego Pastorín.

Esto se da luego de que Mordecki renunciara a su cargo el pasado 17 de diciembre de 2025 , luego de que Pastorín le comunicara que había perdido su confianza y le solicitara que dejara la función que ocupaba desde marzo de ese año.

Mordecki asumió como director ejecutivo de Agesic el 1º de marzo de 2025 y Pastorín asumió en la misma fecha como director general de Presidencia , donde cumple el rol de nexo político entre la agencia y Presidencia de la República.

Según indicó, Pastorín integraba también el Directorio Honorario de Agesic , y desde el inicio del relacionamiento existieron situaciones que calificó de “ prepotencia, avasallamiento, arbitrariedad y faltas a la ética ”, dirigidas tanto al equipo de dirección como a su persona.

Mordecki sostuvo que estas conductas se mantuvieron “sin disrupciones durante todo el período” y que se expresaron en decisiones políticas adoptadas de forma reiterada, configurando, a su entender, una práctica sistemática en el vínculo con la agencia.

Afirmó que se trató de “decenas, tal vez cientos de actos y decisiones” que constituyeron “un verdadero modus operandi”, y relató que era una vivencia frecuente llegar a la oficina y encontrar resoluciones arbitrarias o situaciones de "acoso" hacia directores.

Indicó que algunas de esas situaciones eran menores, mientras que otras revestían “la máxima importancia y gravedad”, y que varias de ellas, consideradas de forma individual, justificarían una renuncia inmediata.

Mordecki aclaró que la denuncia incluye únicamente hechos que cumplan tres condiciones: ser “fácilmente verificables”, no estar dirigidos contra funcionarios de Agesic y tener relevancia significativa por sí mismos.

En el texto, precisó que se trata de “una denuncia política y ética”, y no jurídica ni judicial, y que por ese motivo no se citan leyes ni tratados internacionales presuntamente vulnerados.

Finalmente, sostuvo que la conducta atribuida a Pastorín está reñida con los principios y valores del Frente Amplio y con los lineamientos de conducta para la función pública.