/ Nacional / DENUNCIA

Exdirector de Agesic denunció "acoso", "prepotencia" y "avasallamiento" del director general de Presidencia

El planteo fue realizado ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio

30 de diciembre 2025 - 9:18hs
Daniel Mordecki (izquierda) y Diego Pastorín (derecha).

Daniel Mordecki (izquierda) y Diego Pastorín (derecha).

El exdirector ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Daniel Mordecki, presentó una denuncia en el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio contra el director general de Presidencia, Diego Pastorín.

Esto se da luego de que Mordecki renunciara a su cargo el pasado 17 de diciembre de 2025, luego de que Pastorín le comunicara que había perdido su confianza y le solicitara que dejara la función que ocupaba desde marzo de ese año.

Mordecki asumió como director ejecutivo de Agesic el 1º de marzo de 2025 y Pastorín asumió en la misma fecha como director general de Presidencia, donde cumple el rol de nexo político entre la agencia y Presidencia de la República.

Según indicó, Pastorín integraba también el Directorio Honorario de Agesic, y desde el inicio del relacionamiento existieron situaciones que calificó de “prepotencia, avasallamiento, arbitrariedad y faltas a la ética”, dirigidas tanto al equipo de dirección como a su persona.

Mordecki sostuvo que estas conductas se mantuvieron “sin disrupciones durante todo el período” y que se expresaron en decisiones políticas adoptadas de forma reiterada, configurando, a su entender, una práctica sistemática en el vínculo con la agencia.

Afirmó que se trató de “decenas, tal vez cientos de actos y decisiones” que constituyeron “un verdadero modus operandi”, y relató que era una vivencia frecuente llegar a la oficina y encontrar resoluciones arbitrarias o situaciones de "acoso" hacia directores.

Indicó que algunas de esas situaciones eran menores, mientras que otras revestían “la máxima importancia y gravedad”, y que varias de ellas, consideradas de forma individual, justificarían una renuncia inmediata.

Mordecki aclaró que la denuncia incluye únicamente hechos que cumplan tres condiciones: ser “fácilmente verificables”, no estar dirigidos contra funcionarios de Agesic y tener relevancia significativa por sí mismos.

En el texto, precisó que se trata de “una denuncia política y ética”, y no jurídica ni judicial, y que por ese motivo no se citan leyes ni tratados internacionales presuntamente vulnerados.

Finalmente, sostuvo que la conducta atribuida a Pastorín está reñida con los principios y valores del Frente Amplio y con los lineamientos de conducta para la función pública.

Temas:

Agesic Daniel Mordecki Diego Pastorín

