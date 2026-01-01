Dólar
Compra 37,65 Venta 40,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Viernes:
Mín  20°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / GOBIERNO

Gonzalo Tancredi renunció al gobierno tras la disolución de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología

El astrónomo estuvo a cargo de esta Dirección del Ministerio de Educación por los últimos nueve meses

1 de enero 2026 - 16:34hs
Gonzalo Tancredi, astrónomo

Gonzalo Tancredi, astrónomo

El astrónomo Gonzalo Tancredi, quien se desempeñaba como director Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, renunció al gobierno tras la disolución de esta dirección.

Se trataba de una dependencia del Ministerio de Educación, pero la Ley del Presupuesto resolvió su supresión para crear la Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento, bajo la órbita de Presidencia de la República. El cargo de director, que fue ocupado por Tancredi los últimos nueve meses, pasó a ser reemplazado por el de secretario de Ciencia.

"Los que me conocen, saben que no callo mis opiniones. Digo y milito por lo que pienso. Si no seguiríamos teniendo nueve planetas en el Sistema Solar, y no ocho como a partir del 2006", escribió Tancredi en una carta pública donde dio a conocer su alejamiento del gobierno de Yamandú Orsi.

Más noticias
Encuentro de la Mesa tecnológica de oleaginosos
60 aniversario del LATU

El LATU y las cadenas productivas: ciencia aplicada para transformar los sectores estratégicos del país

uruguayos crean laboratorio de fisica portatil para democratizar la ciencia en los salones de clase y se expanden a la region
INNOVACIÓN

Uruguayos crean laboratorio de física portátil para democratizar la ciencia en los salones de clase y se expanden a la región

Afirmó que el Presupuesto "formaliza el Programa Uruguay Innova (U+I) y crea una Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento", de esta última aseguró que es "una estructura bicéfala, que separa la innovación de la investigación, y que en la práctica deja subsumida la investigación a visiones productivistas, acotando su contribución a la mejora de la competitividad".

"Al ser un programa, U+I no tendrá continuidad y es muy posible que se borre de un plumazo próximamente; y la Secretaría de Ciencia se crea debilitada, sin demasiada institucionalidad, repitiendo el error de la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del anterior gobierno del FA. No voy a ahondar en las razones que llevaron a esta formulación, pensada en función de las personas y no las instituciones", agregó Tancredi.

El científico aseguró que "el producto es una institucionalidad débil, con muy poco acuerdo político y social", "no estamos creando una institucionalidad que perdure más allá de un período de gobierno", sentenció.

"Gran parte de la comunidad académica era partidaria de la creación de un Ministerio de Investigación e Innovación, tal como lo propusimos desde la asociación Investiga uy".

"Pero sabíamos que era una propuesta que no había logrado los consensos del sistema político y no estaba incluido en el programa Gobierno. Por eso en lo personal, me pareció que, como una solución transitoria, se podría crear una Secretaría de Investigación e Innovación, que le dé articulación y conducción a todo el ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación", afirmó.

"Noten la denominación que entendía se debería haber utilizado: Secretaría de Investigación e Innovación. En cambio, se crean dos estructuras con una jerarquía indefinida, en consonancia con modelos de gobernanza que planteaban sectores del anterior gobierno", según el exjerarca.

Temas:

Gonzalo Tancredi Ciencia Educación

Seguí leyendo

Las más leídas

El primer nacimiento del año en CASMU tuvo una sorpresa inesperada para su familia

El primer nacimiento del año en CASMU tuvo una sorpresa inesperada para su familia

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
DEECHOS DEL FÚTBOL URUGUAYO

AUF notificó error en la adjudicación de los derechos de producción audiovisual que involucra a Tenfield y DirecTV/Torneos

Tres accidentes el 31 en Uruguay
ACCIDENTES

Tres accidentes fatales en el último día del 2025: murieron cuatro personas, entre ellas una niña

Sede del TCA en Mercedes y Julio Herrera
SENTENCIA

TCA anuló sanción de la Suprema Corte a jueza de retenerle el salario por considerarlo "ilegal"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos