Gonzalo Tancredi renunció al gobierno tras la disolución de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología

El astrónomo Gonzalo Tancredi , quien se desempeñaba como director Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, renunció al gobierno tras la disolución de esta dirección.

Se trataba de una dependencia del Ministerio de Educación, pero la Ley del Presupuesto resolvió su supresión para crear la Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento , bajo la órbita de Presidencia de la República . El cargo de director, que fue ocupado por Tancredi los últimos nueve meses, pasó a ser reemplazado por el de secretario de Ciencia .

" Los que me conocen, saben que no callo mis opiniones . Digo y milito por lo que pienso. Si no seguiríamos teniendo nueve planetas en el Sistema Solar, y no ocho como a partir del 2006", escribió Tancredi en una carta pública donde dio a conocer su alejamiento del gobierno de Yamandú Orsi .

Afirmó que el Presupuesto "formaliza el Programa Uruguay Innova (U+I) y crea una Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento ", de esta última aseguró que es "una estructura bicéfala, que separa la innovación de la investigación , y que en la práctica deja subsumida la investigación a visiones productivistas, acotando su contribución a la mejora de la competitividad".

"Al ser un programa, U+I no tendrá continuidad y es muy posible que se borre de un plumazo próximamente; y la Secretaría de Ciencia se crea debilitada, sin demasiada institucionalidad, repitiendo el error de la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del anterior gobierno del FA. No voy a ahondar en las razones que llevaron a esta formulación, pensada en función de las personas y no las instituciones", agregó Tancredi.

El científico aseguró que "el producto es una institucionalidad débil, con muy poco acuerdo político y social", "no estamos creando una institucionalidad que perdure más allá de un período de gobierno", sentenció.

"Gran parte de la comunidad académica era partidaria de la creación de un Ministerio de Investigación e Innovación, tal como lo propusimos desde la asociación Investiga uy".

"Pero sabíamos que era una propuesta que no había logrado los consensos del sistema político y no estaba incluido en el programa Gobierno. Por eso en lo personal, me pareció que, como una solución transitoria, se podría crear una Secretaría de Investigación e Innovación, que le dé articulación y conducción a todo el ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación", afirmó.

"Noten la denominación que entendía se debería haber utilizado: Secretaría de Investigación e Innovación. En cambio, se crean dos estructuras con una jerarquía indefinida, en consonancia con modelos de gobernanza que planteaban sectores del anterior gobierno", según el exjerarca.