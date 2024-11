Lacalle Pou habló del Mercosur, el TLC con China y respondió si buscará la reelección en 2029

"No estoy de acuerdo. Creo que Brasil tiene una concepción que acarrea, que es la supremacía en la región. De alguna forma, no quiere que un socio del Mercosur tenga la bilateralidad con China", respondió el presidente.

Sobre sus planes para 2029, Lacalle Pou sostuvo que no entiende su vida "alejado de la política".

"Soy un ser político. No entiendo mi vida alejado de la política. Hay sentimientos muy humanos que uno debe saber domar, como el ego y la ambición de poder. ¿Alguien puede garantizar que en 2029 yo querré eso? No puedo garantizarlo. Solo puedo asegurar que estaré cerca de la gente y de la política porque eso me hace sentir una mejor persona. Si me dijera qué es lo que quiero, casi como un secreto y una confesión: cambiar poder por autoridad. El poder es formal. Te lo da la población, la Constitución y las leyes. La autoridad es intelectual, afectiva y moral, y no hay Constitución ni ley que te la dé. Y eso es un vínculo muy bonito con las personas", cerró.