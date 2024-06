María Inés Obaldía pide "mirada crítica" sobre "campañas poderosas" del gobierno

"Me puse un poco nervioso, yo estaba acostumbrado a verte en la TV", bromea el otro invitado de la noche, Sebastián Valdez, que le agradece compartir la mesa en un comité Palermo en que no cabe ni un alfiler de más sobre la noche del jueves.

WhatsApp Image 2024-06-16 at 16.38.56.jpeg María Inés Obaldía en el comité Palermo del Frente Amplio

"Estamos viviendo un momento complejo, con un gobierno herrerista –de coalición, pero herrerista– que tiene una mirada sobre la educación en la que el cambio no se construye desde el pie, no se convoca a asambleas de docentes. Entonces creo que es un cambio ficto, marketinero. Comunicacionalmente, poner el rótulo (de Transformación Educativa) puede llegar a dar cierto rédito, más que a la educación, a algún candidato", sostiene sin nombrar explícitamente a Robert Silva.

Obaldía reconoce que el estado de la educación habla incluso de las "debilidades" como "sociedad". "No hemos logrado que nuestras escuelas fueran aquellos centros reservados donde no entraban los ladrones, donde habían códigos de barrio y se podía robar hasta al vecino si uno estaba muy en la mala, pero a la escuela no se la tocaba".

La directora de la IM admite que ante una "sociedad totalmente fragmentada" en la que "el tener es el ser", niños y jóvenes sienten "seguramente mucha bronca" cuando entrar a un "espacio educativo donde hay tanto de lo que no tengo".

La directora cita como referencia al Complejo Sacude de la IM. "La máquina está funcionando y funciona hasta las 10 de la noche. No es fácil que un centro educativo esté abierto hasta esa hora en la Cuenca de Casavalle. Funciona con una cooperativa de vecinos que se encargan de generar la seguridad, de manera que el vecino que conoce al barrio y que a su vez ha sido usuario de un centro como ese, genera el respaldo de la seguridad".

Y en este punto Obaldía cuestiona el modelo del Centro de Referencia de Políticas Sociales inaugurado por el gobierno en el Batallón de Ingenieros Nº5 del Ejército. "Funciona dentro de un cuartel. Nuestra idea no es que centros educativos funcionen en cuarteles. Todo lo contrario, que funcionen en el medio de la comunidad".

"Que los vecinos que vienen al comité tengan una mirada crítica"

La directora de Cultura de la IM también arremete contra la deuda que la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) mantuvo con el Hospital de Clínicas, en tanto hay que "reforzar los fondos para la Universidad de la República, que no tiene un peso más". "Antes de ayer se comprometieron a pagar lo que le debían al Hospital de Clínicas. ¡Antes de ayer! Llevan cuatro años de gobierno y no se pagó ese dinero. Cuando queda este poquito tiempo, ¿ahora vamos a abrir la bolsa?".

"Nos quedan meses de bolsa abierta, de campañas poderosas, meses de aparecer dinero que estamos necesitando", adierte Obaldía.

En este punto, la jerarca menciona que la Facultad de Derecho resolvió crear un comité de expertos para asesorar al Consultorio Jurídico, que quedó bajo la lupa del Colegio de Abogados y operadores políticos del oficialismo por defender a Romina Celeste en la causa que llevó a la cárcel al exsenador blanco Gustavo Penadés. "Esa Udelar, que no tiene un peso más, le va a pagar el sueldo a estos tres súper abogados, –no estoy hablando contra las personas, digo que ahora apareció una plata que la universidad–".

"Ese es el dinero que va a aparecer. Lo sabemos, lo que tenemos que lograr es que nuestros vecinos y vecinas que no vienen al comité tengan una mirada lúcida, crítica, sobre estas situaciones que pasan delante de nuestras narices. Y no estén... no sé si decirle anestesiados. Por lo menos preocupados, atentos... Uno confía, siempre ha confiado en el hombre, deontológicamente uno confía.... pero estos son tiempos difíciles. Y, si no es ahora, ¿cuándo?".

Cabe precisar en este punto que la Udelar tiene su propia autonomía y sus resoluciones no son voluntad del Poder Ejecutivo.

La "batalla" por los medios

Un militante aprovecha a consultarle a Obaldía –que tiene bastante más trayectoria en la comunicación que en la política– sobre los medios de comunicación y hasta se queja de que "increíblemente" el comité Palermo fue el único en plantear el tema en la orgánica frenteamplista.

El veterano cuenta en otro punto que trabajó por años en el canal del PIT-CNT y que "en 15 años (de gobiernos frenteamplistas) no se hizo absolutamente nada" por las radios comunitarias. "Si no nos apropiamos de eso, ¡no hay batalla posible!", plantea.

A su turno, Obaldía contesta que "a los dos días" de que ella misma convocara en el teatro El Galpón –como parte del Plan PAÍS de Cosse– a "construir propuestas culturales para una televisión nacional", "votaron la ley de medios", que "no estaba en el orden del día".

"Si será importante el tema de los medios de comunicación, la publicidad electoral, el manejo de los tiempos. Yo, por ejemplo, no he ido a ningún programa de TV, pero tampoco tengo dónde ir", repasa Obaldía y señala al expositor que se sienta a su lado: "¿A dónde iríamos con el compañero con estos papeles? ¿Con qué interlocutor hablaríamos?".

La charla deriva entonces a la investigación de la periodista Patricia Madrid para Así nos va en la mañana, sobre los $63 millones no rendidos por la ONG Uruguay Adelante y la omisión del Mides de auditar los fondos, pese a que así lo habían prometido públicamente. "Desapareció el Mides y no pasó nada. Anda por la intendencia Federico Graña puchereando que no lo defendimos, ¡y tiene razón!", exclama Obaldía.

La ex conductora de TV afirma que "no se está haciendo periodismo de investigación" –aunque cita excepciones como la del caso Astesiano– y acusa que "consumimos frívolamente productos de televisión argentina". "Esto de Patricia Madrid me parece interesante (...). Pero no sé si iríamos al programa. Me parece que no vamos".