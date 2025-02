"Matar no es gratis": Carlos Negro reafirmó que la lucha contra el narcotráfico "está perdida"

ENTRE MINISTROS Nicolás Martinelli criticó a Carlos Negro por declarar que la guerra contra el narcotráfico "está perdida": "Bajar la vara no es el camino"

En otro posteo, reafirmó que “se trata de intervenir en forma inteligente para que las bandas no puedan combatir en forma violenta”.

“En definitiva, seleccionar los objetivos para mostrarles a los delincuentes más violentos que matar no es gratis”, finalizó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CNegro7/status/1891883215452835978&partner=&hide_thread=false Hoy en Radio Sarandí dijimos que la fantasía de derrotar al narcotráfico ha fracasado con total éxito, acá y en todas partes del mundo. Incluso los que han dedicado mayor presupuesto a esta “guerra” muestran resultados claramente adversos. (Sigue) — Carlos Negro (@CNegro7) February 18, 2025

El ministro del Interior saliente, Nicolás Martinelli, fue uno de los que criticó a Negro.

"Carlos, no podés entrar a la cancha diciendo que el partido está perdido. No es fácil, nunca lo fue, y te van a criticar desde todos lados, pero bajar la vara no es el camino", comenzó Martinelli en un tuit dirigido a Negro, publicado este martes.

"Lo que podemos hacer y eso es evidencia, no estoy diciendo nada nuevo, es tratar de controlar un mercado que es tan lucrativo que hace que sea imposible su eliminación", continuó.

Para el futuro ministro, el narco se puede controlar interviniendo de forma "inteligente" en el mercado "para lograr que las bandas más violentas no puedan operar de forma violenta", por ejemplo, al "seleccionar los objetivos para mostrarle a los delincuentes más violentos que matar no es gratis".

En su tuit, Martinelli reconoció que "es cierto que no hay que prometer lo imposible", pero "la seguridad exige ambición y firmeza".

"Si damos la lucha por perdida, el crimen solo va a crecer. Controlar y reducir su impacto es posible, pero requiere convicción y trabajo constante", remarcó el jerarca, quien cree que "cada medida, cada esfuerzo, debe apuntar a que el delito retroceda cada vez más".