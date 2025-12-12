Dólar
/ Nacional / MVOT

Ministerio de Vivienda sorteará 750 cupos para la construcción de cooperativas: los detalles

En total, el Ministerio de Vivienda sortea 1500 cupos anualmente, distribuidos en dos sorteos de 750 viviendas cada uno

12 de diciembre 2025 - 8:46hs
WhatsApp Image 2025-12-12 at 07.59.48

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) realizará el 23 de diciembre el segundo de los sorteos anuales de cupos destinados a la construcción de viviendas cooperativas.

En total, el MVOT sortea 1500 cupos anualmente, distribuidos en dos sorteos de 750 viviendas cada uno. En esta ocasión, participarán 78 organizaciones cooperativas, que esperan avanzar en sus proyectos habitacionales.

El sorteo se llevará a cabo en el Espacio Modelo de Montevideo, con la presencia de la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, el subsecretario Christian Di Candia y los directores de la Secretaría de Estado.

Según la Resolución Ministerial 66/2025, emitida el 29 de enero de 2025, las cooperativas que han participado de tres sorteos previos sin resultar adjudicadas recibirán una asignación directa de 202 viviendas. De este modo, el total de cupos a sortear en esta instancia será de 548 viviendas.

De acuerdo con el listado enviado por la Agencia Nacional de Vivienda, participarán 78 cooperativas que representan un total de 2401 viviendas en proceso. De ellas, 73 cooperativas pertenecen a la modalidad de ayuda mutua, con 506 cupos disponibles, mientras que 5 cooperativas de modalidad de ahorro previo accederán a 42 viviendas.

Las cooperativas participantes están distribuidas por todo el país. De las 78 cooperativas, 30 pertenecen a Montevideo, 16 a Salto, 9 a Cerro Largo, 5 a Maldonado, 2 a Río Negro, 2 a Lavalleja, 2 a Paysandú, 2 a Florida, 2 a Durazno, 2 a Soriano, y una cada una de Tacuarembó, San José, Rocha, Flores, Canelones y Artigas.

