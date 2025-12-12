Ministerio de Vivienda sorteará 750 cupos para la construcción de cooperativas: los detalles

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) realizará el 23 de diciembre el segundo de los sorteos anuales de cupos destinados a la construcción de viviendas cooperativas .

En total, el MVOT sortea 1500 cupos anualmente, distribuidos en dos sorteos de 750 viviendas cada uno. En esta ocasión, participarán 78 organizaciones cooperativas , que esperan avanzar en sus proyectos habitacionales.

El sorteo se llevará a cabo en el Espacio Modelo de Montevideo, con la presencia de la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro , el subsecretario Christian Di Candia y los directores de la Secretaría de Estado.

Según la Resolución Ministerial 66/2025 , emitida el 29 de enero de 2025, las cooperativas que han participado de tres sorteos previos sin resultar adjudicadas recibirán una asignación directa de 202 viviendas . De este modo, el total de cupos a sortear en esta instancia será de 548 viviendas .

De acuerdo con el listado enviado por la Agencia Nacional de Vivienda, participarán 78 cooperativas que representan un total de 2401 viviendas en proceso. De ellas, 73 cooperativas pertenecen a la modalidad de ayuda mutua, con 506 cupos disponibles, mientras que 5 cooperativas de modalidad de ahorro previo accederán a 42 viviendas.

Las cooperativas participantes están distribuidas por todo el país. De las 78 cooperativas, 30 pertenecen a Montevideo, 16 a Salto, 9 a Cerro Largo, 5 a Maldonado, 2 a Río Negro, 2 a Lavalleja, 2 a Paysandú, 2 a Florida, 2 a Durazno, 2 a Soriano, y una cada una de Tacuarembó, San José, Rocha, Flores, Canelones y Artigas.