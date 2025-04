Oddone informó que el déficit fiscal de 2024 tendría que haber sido 0,5 puntos más del PIB por compromisos a pagar en 2025

El ministro dio a conocer una presentación en la que detalló que se postergaron US$ 160 millones de gastos en el MTOP, otros US$ 100 millones en ASSE y US$ 100 millones más en otros organismos. Esa suma da una afectación del 0,4% del PIB a la que deben sumarse US$ 74 millones de adelanto de impuestos (US$ 30 millones de Imesi en Ancap, US$ 14 millones de impuesto al patrimonio en UTE y US$ 30 millones de IRAE en UTE).

En el Consejo de Ministros celebrado la semana pasada ya se había adelantado este cálculo, tal y como informó El Observador.

Oddone también informó que los gastos adicionales comprometidos para 2025 ascienden a US$ 970 millones.

Son los US$ 360 millones de gastos de 2024 que fueron postergados y US$ 610 millones comprometidos al 28 de febrero de 2025 a pagarse en 2025.

Dentro de estos US$ 610 millones, hay US$ 200 millones asumidos por el Ministerio de Transporte (por obras PPP o contratos Cremaf), US$ 180 millones de ASSE, US$ 50 millones de Defensa y otros US$ 180 que corresponden a la suma de otros ministerios.