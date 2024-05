Orsi acusó a Lacalle Pou de presionar a la Fiscalía: "Si él considera que no hubo, ahora sí la hay"

Orsi respondió a las declaraciones de Lacalle Pou, quien más temprano aseguró que Pablo Iturralde no presionó a la Fiscalía por el caso que involucra al exsenador blanco Gustavo Penadés .

" Si hay algo que no hubo es presión sobre los fiscales . La fiscal falló totalmente contrario a lo que supuestamente se estaba presionando ", dijo el mandatario.

"Hay causas que van a 180 kilómetros por hora y otras o no van o están quietas. Y voy a decir una que no es al boleo. (Rocco) Morabito. ¿Hace cuanto se escapó por la puerta de la cárcel? Y todavía no sabemos nada. Hay otras que van rápido", sostuvo.

Por esa afirmación es que Orsi consideró que Lacalle Pou presionó a la Fiscalía.

"Si él considera que no hubo, ahora sí la hay. Nada menos que de parte de él. ¿Cómo va a decir que la Fiscalía actúa rápido en algunos casos y lento en otros?", se preguntó el exintendente de Canelones.

Y apuntó: "Nunca pensé que un presidente podría llegar a decir eso. Nunca me lo esperé. Se despejan todas las dudas".

Orsi también se preguntó por qué si Iturralde no presionó a la Fiscalía terminó renunciando. "¿Por qué renunció entonces? No se condice la actitud con lo que hoy está diciendo el presidente".

A diferencia de Carolina Cosse, su competidora a la interna del Frente Amplio, Orsi dijo que "todavía" no identifica una crisis institucional.

"No identifico eso. El presidente está pasando una línea que creo que no corresponde", insistió.