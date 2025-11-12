SMU denuncia "grave riesgo asistencial para recién nacidos" en Cudam: cerraron neonatología y médicos se declaran en conflicto

Cudam SMU

El pasado lunes la asamblea del núcleo de base de Cudam-SMU se reunió de manera urgente para analizar las recientes decisiones tomadas por la alianza Cudam-Fepremi, que entienden implica un "grave riesgo asistencial para los recién nacidos". La medida anunciada consiste en el cierre de la unidad de neonatología del Sanatorio Italiano y la desvinculación del equipo de médicos neonatólogos que allí se desempeñan. Esta resolución, generó reacciones del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), que este martes se declaró en conflicto.

La decisión de cerrar la unidad de neonatología, según el sindicato, pone en riesgo la calidad de la atención a estos pacientes, que requieren una supervisión especializada durante su primera etapa de vida, cuando la vulnerabilidad es máxima. Según lo expuesto por los miembros de la asamblea, hasta el momento no se ha presentado una propuesta detallada ni fundamentada técnicamente sobre la reestructura que se pretende implementar, lo que genera dudas sobre la transparencia y la viabilidad de las medidas anunciadas.

Ante este panorama, la asamblea resolvió rechazar la medida y exigió la presentación formal de un proyecto que respalde el plan de fortalecimiento institucional. En ese sentido, se subrayó la necesidad de contar con una justificación técnica y asistencial sólida para cualquier cambio estructural, especialmente cuando se trata de la salud de los recién nacidos.

Acciones concretas y reclamos Entre las resoluciones adoptadas, la asamblea acordó difundir ampliamente los riesgos que esta decisión implica para la atención neonatal, y pedir una serie de gestiones ante las autoridades correspondientes. Se solicitó una reunión urgente con la ministra de Salud Pública, para alertar sobre los posibles efectos negativos de la medida y transmitir directamente la gravedad de la situación. Además, se acordó presentar audiencias ante las Comisiones de Salud de ambas cámaras del Poder Legislativo, para informar sobre la situación y abogar por un cambio de postura.

La asamblea también decidió declararse en conflicto y mantenerse en asamblea permanente hasta que se obtengan respuestas claras y satisfactorias respecto a la reestructura planteada. Este rechazo al cierre de la unidad de neonatología y la desvinculación de los médicos neonatólogos marca un precedente en la defensa de la calidad asistencial en el país y en la protección de los derechos de los pacientes más vulnerables.