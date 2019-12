¿Cómo le fue este año a Peñarol y Nacional con Andrés Matonte?

Andrés Matonte dirigirá el miércoles su primer clásico en Primera división. Este lunes fue designado como juez principal de la final del Clausura que se disputará a la hora 20:30 en el estadio Centenario.

El árbitro que este año dirigió la final del Intermedio entre Liverpool y River Plate, durante la presente temporada condujo cuatro partidos de Peñarol y cinco de Nacional.

Hay una particularidad y es que Matonte fue el juez de las dos victorias de Cerro Largo frente a los grandes: 1-0 frente a Peñarol por el Apertura y 1-0 ante Nacional por el Clausura.

Estos son los partidos que le dirigió a los grandes en 2019:



Dante Fernández/FocoUy

Peñarol

Plaza Colonia 1-0 Apertura

Cerro Largo 0-1 Apertura

Defensor Sp. 2-2 Intermedio

Danubio 2-0 Clausura

Nacional

Liverpool 1-1 Apertura

Defensor Sp. 1-0 Apertura

Progreso 4-2 Intermedio

Racing 3-0 Clausura

Cerro Largo 0-1 Clausura

Matonte con Peñarol

Carlos Pazos

En los partidos que le hizo a Peñarol no sufrió muchos reclamos, salvo cuando enfrentó a Defensor Sporting en el Franzini y el aurinegro Agustín Canobbio resultó expulsado. Ya afuera el terreno de juego el jugador fue filmado cuando protestaba por la decisión del juez al tiempo que decía "Siempre lo mismo, siempre se la agarran conmigo". Canobbio fue expulsado por doble amonestación y después que se viralizara ese video, pidió disculpas.

En ese encuentro también vio la roja el volante violeta Martín Rabuñal.

El siguiente partido que Matonte dirigió a Peñarol fue contra Danubio y Canobbio marcó de penal el primer gol de la victoria 2-0. El árbitro sancionó la pena máxima después que la pelota golpeara en el brazo del zaguero Mauricio Victorino tras un tiro de esquina.

En el partido frente a Plaza Colonia en el Suppici, expulsó a los 69 minutos al patablanca Facundo Cabrera y cuando dirigió a los aurinegros contra Cerro Largo, sancionó un penal favorable a los arachanes a los siete minutos que Sebastián Sosa convirtió en el gol de la victoria.

Matonte con Nacional

Diego Battiste

Por su parte, en los partidos de Nacional que fue designado, los reclamos fueron más.

En el empate frente a Liverpool, los negriazules protestaron mano de Octavio River en la jugada del gol tricolor; en la victoria contra Progreso, sancionó correctamente un penal de Hugo Magallanes y luego los jugadores del equipo de la Teja protestaron un penal sancionado en perjuicio de Gonzalo Bergessio y en el último, contra Cerro Largo, Matonte no vio un codazo de Bergessio a Yeferson Quintana que le lastimó la cabeza.

En esta jugada, Matonte fue llamado por el primer línea, Carlos Barreiro, quien en lugar de denunciar la dura infracción hizo amonestar al golero de Cerro Largo, Washington Aguerre, por hacer tiempo tirando la pelota lejos.

Sobre esa jugada en particular, Matonte dijo el lunes a Sport 890: “En ese partido se dio la situación del jugador de Nacional con el de Cerro Largo y obviamente nunca me puedo ir conforme con no ver la situación cómo era, como siempre se dice ‘me voy caliente conmigo mismo por ese tipo de jugadas’. Pero no queda otra que hacer autocrítica y ver qué hacer para mejorarlo. Se habló mucho después de esa jugada porque no podía pasar inadvertida. En la cancha vi un movimiento, pero no de la magnitud que se vio después en las imágenes”.

En cuanto a expulsados, en los cinco partidos que dirigió a Nacional solo vio la roja el delantero de Progreso Esteban González a los 81 minutos del partido por el Intermedio.

“He trabajado con aciertos y errores, tuve un buen año, que por suerte se cierra con este partido que es una final y nada menos que en un partido clásico”, expresó Matonte.

El árbitro, de 31 años, reveló que arbitró con el VAR solo en partidos de entrenamientos, esos que hacen antes de cada partido por Copa Libertadores o Copa Sudamericana: “Conmebol los considera partidos oficiales”, explicó.

“Para arbitrar con VAR hay que tener claros los conceptos, hay un protocolo que define la utilización del VAR, pero después en la cancha hay que hacer de cuenta que no existe porque se busca que el árbitro decida en el terreno de juego y que si después hay situaciones que no se vieron o en las que se erró en la apreciación ahí si recurrimos a él”, explicó.

“Es una herramienta para administrar la justicia en el fútbol pero no es para los árbitros, es una herramienta para el fútbol”, concluyó.