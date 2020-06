“La historia de un desamor”: el dolor de Cavani al no poder despedirse de PSG

La salida de Edinson Cavani de Paris Saint-Germain ha sido “una decisión dolorosa” para el delantero que este 30 de junio terminará su contrato con el club galo y que no extenderá su contrato por unas semanas más para jugar la Liga de Campeones, informa este jueves el diario deportivo francés L'Équipe.

“La historia de un desamor”, es el título de tapa de dicho diario, que abre su edición impresa de este jueves con una foto de Cavani lanzando un beso a los hinchas de PSG, algo que no podrá volver a hacer en la cancha del Parque de los Príncipes tras su salida del club.

El salteño, máximo goleador de la historia del club parisino con 200 goles, no podrá saludar a sus seguidores por última vez, lo que es una decisión dolorosa para él, según L'Équipe, que recuerda que el último partido del atacante en el escenario de PSG fue el pasado 11 de marzo en el triunfo 2-0 ante Borussia Dortmund por los octavos de final de la Liga de Campeones.

Esa fue la última vez de Cavani con la camiseta de PSG. Ese día jugó los 90 minutos, había vuelto a serle útil al equipo luego de una serie de lesiones, pero en esa semana se paró el fútbol por la pandemia de coronavirus.

Más de tres meses pasaron de ese entonces y hoy el atacante está muy molesto porque no seguirá en PSG y porque se rompieron las negociaciones para que pudiera jugar el tramo final de la Liga de Campeones, que se disputará en agosto en Lisboa y en un formato reducido de partidos. Además, en esa extensión del vínculo, PSG también jugaría las finales de la Copa de Francia y la Copa de la Liga.

Según L'Équipe, Cavani esperaba tener una mejor despedida con sus hinchas luego de todo lo que le brindó al club, tras convertirse en su máximo goleador y ser uno de los ídolos de los últimos tiempos.

Edinson Cavani en la tapa de L'Équipe

El delantero pudo haber renovado su contrato con PSG cuando el director deportivo del club era Antero Henrique y la idea era que Edin siguiera en París hasta 2023.

Pero luego, a principios de esta temporada, llegó el brasileño Leonardo y no hubo opción de renovación. Incluso el uruguayo estuvo cerca de irse a Atlético de Madrid en enero.

L'Équipe agrega que Cavani le había comentado a su familia que se iba a emocionar hasta las lágrimas cuando se despidiera de PSG y del Parque de los Príncipes. Pero la pandemia de coronavirus y la no renovación del contrato dejarán al salteño sin ese último saludo en la cancha y con la camiseta puesta.

"Edi está realmente enfadado porque la historia termina de esta manera. Pero, incluso si hubiera aceptado firmar dos meses más, ni siquiera podría decir adiós, ya que los partidos deberían tener lugar a puerta cerrada ", comentó una persona cercana al goleador.

Cavani pasa sus días en su estancia de Salto, donde entrena por su cuenta y disfruta de su familia.

El delantero espera para definir cómo seguirá su carrera y con varios clubes interesados en él, como Atlético de Madrid, que sigue con la idea de tenerlo, Inter de Milán e incluso Barcelona, donde está tercero en una lista de atacantes que interesan a los catalanes por detrás de Lauaro Martínez y Aubameyang.

La opinión de un ex PSG que comprende su decisión

Jérôme Rothen, exjugador francés de PSG y Mónaco que hoy se desempeña como comentarista, reflexionó sobre la salida de Cavani.

“Siempre podemos comentar y decir que es un escándalo, pero debemos recordar la historia de Cavani esta temporada”, comentó.

“Su estado se vio afectado por las lesiones, la llegada de Mauro Icardi y le costó mucho tener minutos de juego. También debes saber que hizo todo lo posible para irse en enero cuando había anunciado por primera vez a los dueños del club su disposición a abandonar el PSG, porque sus relaciones con el entrenador y los jugadores no eran buenas”, argumentó.

Rothen agregó que Cavani “era un jugador solitario y hay que recordarlo“.

“Después de este período de dos meses antes del confinamiento, donde había vuelto a tener minutos y no oculto que estaba muy sorprendido, porque siguió a su solicitud de partida y su fichaje abortado al Atlético de Madrid”, agregó.

“Recuperó el crédito y fue él quien incluso ayudó en la Liga de Campeones. Si nos detenemos en eso, nos será difícil entenderlo, pero si observamos el todo, aguantó este año. Me pongo en su lugar, no tiene la mejor relación del mundo con los dueños del club, Leonardo, o su entrenador y no está tan cerca del grupo como se decía. Así que es una opción lógica para él... Podemos encontrarlo decepcionante, pero es importante no descartar lo que experimentó durante los primeros seis meses del año”, concluyó.