"Los y las funcionarios y funcionarias": la primera ley con lenguaje inclusivo y sus riesgos legales

El Senado aprobó con votos de todos los partidos una ley que modifica el Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior. Sobre el fondo de la iniciativa no hubo polémica, porque tanto oficialismo como como oposición estuvieron de acuerdo con la gran mayoría de las modificaciones, salvo algunas excepciones muy puntuales.

Pero el debate se dio por cómo está redactada la norma, que ahora pasa a la Cámara de Diputados. A lo largo de todo el extenso texto, se usan palabras tales como "ciudadanas y ciudadanos, tercer secretario y tercera secretaria o funcionarios y funcionarias", lo que provocó el rechazo de los legisladores opositores, quienes advirtieron que esta redacción tendría riesgos legales.

El senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, dijo que el nombre del texto legal dice "funcionario", lo que genera un conflicto con el texto votado porque se refiere al funcionario pero no a la funcionara. Además, señaló que un día un aplicador de derecho "va a encontrar un vacío y ahí veremos lo grave que va a ser". La senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, que es la presidenta de la comisión que trató el proyecto, le respondió que las leyes se identificaban por el número y no por el nombre, aunque a ella le gustaría que fuera al revés porque es "mucho más fácil de recordar". De todos modos, dijo que tomaba nota de "la apreciación de Lacalle Pou".

Previamente, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, había advertido sobre imprecisiones en la redacción, en concreto en el artículo 36, el cual omite nombrar a las ciudadanas pero supone que no se las esta "dejando afuera". "No vamos a arreglar la discriminación contra la mujer haciendo estas cosas, vamos a sobrecargar las tareas y vamos a perder legibilidad. Estamos ingresando en un camino, que la máxima autoridad, que es la RAE, varias veces ha dicho que no es el correcto", agregó.

La senadora frenteamplista Mónica Xavier defendió la redacción argumentando que el lenguaje no es neutro y que "invisibiliza a las mujeres en cualquier área de la vida social" y adelantó que sobre este tema habrá "un debate importante" porque tiene intención de "aprender a legislar con mirada de género".

Pablo Mieres (Partido Independiente) también expresó su desacuerdo con esta forma de legislar y dijo que era "poco menos que caricaturesco" aunque advirtió que si la situación se repetía en el resto de la legislación sería un "lío enorme" porque "no cambia nada la sustancia". "Voto todo esto porque comparto la sustancia, pero estamos legislando mal y generando antecedentes lamentables, le hacen daño a la inteligencia legislativa", sentenció.