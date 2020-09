¿Qué chances le quedan a Peñarol para clasificar en la Libertadores?

Peñarol tiene las cartas arriba de la mesa. El triunfo de Atlético Paranaense ante Colo Colo dejó claro el panorama. Debe sumar esta noche ante Jorge Wilstermann para depender de sí mismo y no andar mirando para el costado con cara de desconfianza.

Sencillo es decirlo, complejo llevarlo a la práctica por lo que implica para los equipos uruguayos afrontar partidos en la altura. Y sobre todo para Peñarol que acumula 31 años sin sumar sobre el nivel del mar en Bolivia.

AFP

Los números de la serie dicen que Atlético Paranaense quedó como puntero con nueve unidades, escoltado por Colo Colo con seis, cierran Jorge Wilstermann y Peñarol con tres.

Y si bien las chances están abiertas para todos, porque los partidos se definen en la cancha, todo hace indicar que es un mano a mano entre los aurinegros y los chilenos.

El juego periodístico de las especulaciones permite concluir que los brasileños están clasificados. Paranaense se meterá en la siguiente ronda si vence a los andinos en Curitiba el 29 de setiembre. Y tendrán una chance más cerrando la serie contra Peñarol en el Campeón del Siglo.

¿Qué le queda a Peñarol?

Marcelo Hernández / AFP / Pool

El equipo de Mario Saralegui está último en el grupo con saldo menos uno. Debe jugar contra los tres rivales de la serie. Está claro que si gana los tres partidos se termina la historia.

Pero será vital sumar esta noche ante Jorge Wilstermann en los 2.500 metros sobre el nivel del mar de Cochabamba.

En el hipotético caso de que empate, seguirá último con cuatro puntos. Si luego vence a Colo Colo lo pasa en la tabla y tendrá que definir su suerte con Atlético Parananese en el CDS mientras que los chilenos cierran con los bolivianos en Santiago.

Marcelo Hernández / AFP / Pool

Si Peñarol pierde hoy quedará en la cuerda floja, por no decir con un pie afuera. ¿Queda eliminado? No. Primero porque quedan muchos cruces y segundo porque define de local contra Colo Colo y Paranaense. En caso de ganar llegaría a 9 puntos. El tema es que no depende de sí mismo y Colo Colo define en su casa contra Jorge Wilstermann.

Tabla posiciones Grupo C

Equipo PTS J G E P GF GC

Paranaense 9 4 3 0 1 6 3

Colo Colo 6 4 2 0 2 3 5

Wilstermann 3 3 1 0 2 4 4

Peñarol 3 3 1 0 2 2 3

¿Qué le queda a cada uno?

Peñarol

Marcelo Hernández / AFP / Pool

Visita a Wilstermann

Local con Colo Colo

Local con At. Paranaense

Colo Colo

Marcelo Hernández / AFP / Pool

Visita a Peñarol

Local con Wilsterman

Atlético Paranaense

AFP

Local con Wilstermann

Visita a Peñarol

Jorge Wilstermann

EFE

Local con Peñarol

Visita a Paranaense

Visita a Colo Colo