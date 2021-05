¡Vamos, Domínguez! Conmebol demora la designación de Uruguay para la final de la Libertadores 2021

El gobierno espera este viernes la confirmación de Uruguay como sede de la final única de la Libertadores de 2021.

La Asociación Uruguaya de Fútbol se frota las manos y está lista aguardando la noticia, para seguir avanzando en su plan de mejoras en el Estadio Centenario, que incluye un cambio en la red lumínica, que le permitirá poner al Centenario entre los mejores del continente en ese rubro.

Sin embargo, desde la sede de Conmebol, en Luque, informaron a Referí este jueves de noche que para el viernes no está fijada una reunión del ejecutivo, tampoco se agendó para la próxima semana y hasta tanto no se produzca el cónclave de la cúpula directriz de la Confederación (Alejandro Domínguez y los 10 presidentes de asociaciones) no habrá definición sobre la asignación de la sede de la final única de la Copa Libertadores para este año, 2022 y 2023.

Este jueves al mediodía en el Club Armonía, después de la entrega del pabellón Nacional a los remeros uruguayos que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio, el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá manifestó en una rueda de prensa la expectativa y entusiasmo con el que Uruguay espera la designación del Estadio Centenario como sede de la final única de la Libertadores.

Para el país es un gran paso en la consolidación como hub deportivo, es ponerlo en el circuito internacional y volver a recuperar al Centenario para competencias internacionales.

Ya lo había adelantado Bauzá en una entrevista que el 4 de abril brindó a Referí. “El fútbol es un deporte en el que podemos avanzar mucho en esta aspiración que tenemos (de hub deportivo). Sin dudas el fútbol es el gran objetivo, y cuando estuvimos reunidos con Domínguez y el presidente de la República, se lo hicimos saber. Traer la final de la Libertadores a Uruguay es un gran sueño que esperemos cumplir. Si seguimos con esta velocidad de vacunación, ojalá se pueda hacer en este 2021, porque Conmebol quiere jugar la final con público, y si Uruguay llega con la vacunación a la fecha de las finales podemos tener una final en Uruguay”, dijo hace un mes.

Uruguay no recibe un torneo de Conmebol de mayores, por adjudicación, desde la Copa América de 1995.

Fue sede de la primera final de la Libertadores 2011, porque jugó Peñarol; también de los sudamericanos sub 20 masculinos en 2003 y 2015, el Mundial sub 17 femenino en 2018, y la próxima semana recibirá la Copa Libertadores de futsal en Florida, pero no es anfitrión de un torneo oficial de selecciones o equipos de Primera por elección desde hace 26 años.

Es por esa razón que la designación como sede de la final única de la Libertadores adquiere tanta importancia para el gobierno. Y para la Asociación Uruguaya de Fútbol es la oportunidad para abrir una puerta para otros torneos internacional. En este 2021 esperan organizar un Sudamericano sub 17 femenino y tienen la esperanza de que el sub 20 masculino también finalmente llegue a Uruguay.

Con la expectativa generada en Uruguay, salvo que el presidente Domínguez convoque a una reunión este mismo viernes, si no se reúnen los presidentes de las asociaciones y el titular de la Confederación no habrá anuncio de sede para la Libertadores 2021.

En la AUF esperaban que en la reunión que se celebró hace una semana se iba a resolver la sede, pero no avanzaron porque faltaban detalles de la comisión técnica.

¿Quién convoca a reunión del ejecutivo? El presidente Domínguez o por solicitud de cuatro de las asociaciones. En general es el presidente de Conmebol quien cita.

¿Se pueden reunir el ejecutivo este viernes? Sí. Domínguez no suele convocar el mismo día, pero en tiempos de pandemia de covid-19 y de encuentros en forma virtual ha ocurrido, dijeron desde Conmebol a Referí.

La sede de la final única de la Libertadores debe ser votada por los miembros del ejecutivo después de recibir un informe técnico.

Actualmente Uruguay tiene todos los ítemes exigidos por Conmebol a favor, incluido el sanitario (por su vacunación avanzada y la posibilidad de jugar con público en noviembre).

Uruguay se postuló para recibir en el Estadio Centenario las finales de 2021, 2022 o 2023.