A Diego Aguirre lo quiere la selección y está a punto de ser cesado del Inter

Emílio Papaléo Zin, vicepresidente de fútbol del Inter de Porto Alegre, afirmó el lunes después de la derrota ante Atlético Goianense, que el club sufrirá una reestructuración para la próxima temporada. Una de las medidas a tomar, informó la prensa brasileña, es la salida del técnico Diego Aguirre.

"Tenemos que hacer una reformulación, pero el campeonato aún no ha terminado. Nos queda un partido más y vamos en busca de los tres puntos. Es prematuro hacer una valoración ahora de lo que pasó y lo que podría venir a continuación", expresó el dirigente a los medios brasileños.

El objetivo de Inter es clasificar a la Copa Libertadores, pero después de los últimos resultados negativos, es prácticamente una utopía: tiene que ganarle el jueves a Bragantino y esperar que se den otros resultados que lo favorezcan.

Aguirre dirigiendo un entrenamiento

Es por ese motivo que la continuidad de Aguirre, que tiene contrato hasta diciembre de 2022, está seriamente comprometida. Según el portal Uol Deporte, "la planificación para 2022 comienza con un nuevo cuerpo técnico" y la contratación de algunos jugadores.

La información agrega que el cuerpo técnico "cambiará independientemente de si Aguirre se hace cargo de la selección de Uruguay o no" porque "la gerencia del club no está contenta con el desempeño actual del equipo. Por lo tanto, ya está recorriendo el mercado en busca de un reemplazo" y adelanta nombres de posibles sustitutos: "Juan Pablo Vojvoda, de Fortaleza, es el favorito y Roger Machado también aparece en la lista".

El lunes el equipo colorado perdió de local en el Beira Rio frente a Atlético Goianense y complicó su clasificación a la Copa. El objetivo de los hinchas que concurrieron al estadio era ver al Inter entrar en la última ronda de la zona de clasificación a la Libertadores y celebrar el descenso de Grêmio en el Brasileirão; ninguno de los dos sucedió en la fecha pasada .

AFP Aguirre llegó en junio a Inter

En lugar de fiesta, los jugadores escucharon abucheos tras el partido del lunes por la noche: " ¡Vergüenza, vergüenza, vergüenza!" le gritó la multitud a los futbolistas cuando se iban de la cancha.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Aguirre fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a la selección uruguaya y contestó: "Este no es el momento de hablar de eso. No tengo nada de qué hablar. Me siento muy motivado y estoy feliz de estar aquí en el Inter. Este no es el momento de hablar sobre el futuro. Tenemos tiempo para esto. El fútbol es muy dinámico y tenemos que estar tranquilos".

Aguirre en Brasil

Aguirre dirige por segunda vez a Inter y son tres los equipos brasileños en los que trabajó como técnico. Su primer ciclo en Inter fue desde diciembre de 2014 a agosto de 2015 cuando fue cesado cuatro días antes de jugar el clásico contra Gremio y luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores en semifinales con Tigres de México y acumular malos rendimientos y resultados.

Presidente Vitorio Piffero anuncia a saída do técnico Diego Aguirre pic.twitter.com/BL1yKHVv4Y — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 6, 2015

En diciembre de 2015 Aguirre tomó la conducción de Atlético Mineiro y cinco meses después salió del club tras la eliminación del equipo de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Sao Paulo.

El siguiente paso del entrenador uruguayo en Brasil fue en Sao Paulo, donde permaneció desde marzo de 2018 a noviembre de ese año. En ese tiempo, Diego Lugano tenía el cargo de superintendente de Relaciones Institucionales del club.

Aguirre se retiró de común acuerdo con los dirigentes, según se informó, cinco fechas antes de terminar el Brasileirao. De los últimos nueve partidos había ganado solo uno.

Regresó a Inter en junio de 2021. Firmó contrato hasta diciembre de 2022, pero según los medios brasileños, la vinculación de la Fiera con los colorados puede terminar después del jueves.