A pura música, miles de personas "reivindicaron derechos" en la Marcha de la Diversidad

Entrar a la Marcha de la Diversidad fue como encender una radio de las de antes. Y caminar por Avenida Libertador fue como mover la perilla del dial. Desde Firework de Katy Perry, hasta música electrónica, pasando por tambores de candombe y Miénteme de Tini. Las personas bailaban en la calle, arriba de las cuatro "chatas" —unos camiones con parlantes, DJs y artistas— o saludaban desde balcones.

En Libertador, dos brazos sostenían un cartel: "Mirá tu reflejo, encontrate", decía de un lado, y del otro lado: "amor". Otro cartel rezaba: "No estoy confundido/a, solo quiero amar". Una pareja llevaba dos que iban a juego: "yo bisexual con preferencia a mujeres", "yo su novio con personalidad de golden retriever". Un hombre, ampliando su voz con un megáfono, aseguraba: "Dios te ama. Dios no juzga a nadie".

Cientos de miles de personas participaron de la edición número 30° de la Marcha de la Diversidad. Este año, la marcha comenzó a las 19:00 en la Plaza del Entrevero y llegó a su clímax frente al Palacio Legislativo, en la Plaza 1° de Mayo. Puestos de tortas fritas, chorizos y algodones de azúcar rodeaban el escenario donde activistas se turnaron en la oratoria.

Paula Moreno — que integra el Colectivo Diverso de Las Piedras—condujo el evento y en el tablado dijo lo mismo que le había dicho horas antes a El Observador: La marcha "empezó con un puñado de quince valientes y ahora somos más de 150 mil personas tomando las calles".

Al igual que el año pasado decidieron marchar por Avenida Libertador. "18 de Julio nos quedó chico, porque cada vez somos más. Además tiene una cuestión simbólica para los movimientos sociales; marchar hacia el Parlamento, donde se votan las leyes", indicó Moreno, vocera de la Coordinadora de la Marcha.

La activista recordó que el evento es de "reivindicación de derechos". "Más allá de que salimos a celebrarnos y a celebrar las conquistas obtenidas, también remarcamos que esas conquistas tienen que ser implementadas en su totalidad", explicó. En 2018 se aprobó la Ley Integral para Personas Trans, pero desde los colectivos señalan que todavía hay puntos que no se implementaron.

En este sentido, Daniela Buquet, también vocera de la coordinadora, señaló a La Diaria que "está costando mucho" que los entes públicos cumplan con el cupo laboral exigido por la ley y que en el área de la salud, "las mutualistas privadas siguen sin cubrir lo que les corresponde".

Además, Buquet apuntó a que hay "algunos enlentecimientos" en el proceso para que personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975, y que hayan sido víctimas de violencia institucional o hayan sido privadas de libertad por su identidad de género, reciban la pensión reparatoria que les corresponde.

Al año siguiente de haber sido aprobada, la ley se enfrentó a un prerreferéndum. De todas formas, solo el 9,90% de los habilitados para votar apoyaron en las urnas la iniciativa, cuando se necesitaba alcanzar un 25% para que se realizase un referéndum.

La misma tarde que se enteró que querían derogar la normativa, Goro Gocher compuso la canción "La Ley Trans No Se Toca". El artista —que tocó por primera vez en la marcha, con su exbanda electroindustrial "Madnite", en 2013— recordó el proceso.

"La hice en mi cuarto, la grabé con mi celular y quedó así tipo un demo. Dura menos de un minuto, pero se empezó a pasar por WhatsApp, a la gente le entró a gustar y nos invitaron a tocarla en un evento que se hizo en la Intendencia para no derogar la Ley Trans", contó a El Observador.

Pero "hoy en día ya no da para cantarla, porque ya no se tocó", aseguró el músico. En cambio, el tema que le hacía ilusión cantar en la noche del viernes es "Corazón", que lo compuso con su novio, y compañero de escenario, Dani Umpi. "Es una reversión muy linda de un cantante italiano. Nosotros medio que la adaptamos al español rioplatense", contó. "Pila de gente nos la pide y me da mucha emoción cantarla. Es muy emocionante además porque es bailable, pero la letra es muy movilizadora", continuó. "Tu mano me arrancó el corazón / Y me di cuenta que era marrón / Y no tan rojo como lo dibujabas vos", dice la letra. "Podría ser perfectamente una canción de llorar, pero la hicimos re pistera", comentó Goro Gocher.

El público en la Plaza 1° de Mayo se prestaba para bailar. Coreaba la consigna de la marcha: “Las calles son nuestras, el Estado tiene que dar respuestas”, así como también la frase: "Trans, conciencia, memoria y resistencia", a pedido de Antonella Fialho, integrante de Campesinas Rebeldes.

En el escenario, los reclamos aludieron a la alta tasa de femicidios, al transfemicidio de Salomé en setiembre de este año, a la gordofobia y a la violencia estética —denunciaron el rechazo que sufre cualquier cuerpo no hegemónico—. Asimismo, desde la coordinadora, aplaudieron la ayuda que hizo la sociedad a través de las ollas populares durante la pandemia y subrayaron su apoyo a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Tras los discursos comenzó el espectáculo musical. Vulvax fue la primera banda en tocar; la siguió Andy Falcone, Dani Umpi y Goro Gocher, y por último Kevin Royk.

Vulvax se define como una banda de "kumbia rara y kombativa" en su perfil de Instagram. "Mezclamos con otros género también", aseguró Sabu, integrante del grupo, a El Observador. La característica de "rara y combativa" responde a cómo se presentan en el escenario y a su música en sí. "Son las letras. Es la exploración, la composición".

La "estética" es una "parte importante" en sus shows. "Siempre estamos jugando y proponiendo cosas diferentes". Si bien dejan que "cada une como lo entienda" se vista de cara al escenario, encontraron "una estética particular". "Nos unifica y nos identifica", dijo Sabu.

La canción con la que abrieron el espectáculo se llama, justamente, "Intro". Allí, la voz repite la misma frase, una y otra vez.

"Presten atención, presten atención, presten atención".