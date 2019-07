Abreu: "Viatri es el jugador más inteligente que hay en Uruguay"

Con su inconfundible mate en sus manos, Sebastián Abreu apareció este jueves por la mañana en el Complejo de Rentistas, donde comenzó a entrenar con Boston River, su nuevo club, uno más en su carrera de récord Guinnes. Luciendo la ropa de entrenamiento de los rojiverdes, El Loco contó sus sensaciones al regresar al fútbol uruguayo y luego participó de su primer entrenamiento.

A sus 42 años, la familia fue fundamental para tomar la decisión de recalar en el fútbol de su país, luego de sus últimas experiencias en Chile, Brasil y El Salvador.

“Lo más lindo es poderlo compartir con mis hijos más chicos (los mellizos Franco y Facundo) que van a tener la posibilidad de disfrutar del padre futbolísticamente como no lo pudieron hacer durante muchos años”, dijo sobre su regreso al fútbol uruguayo. “Son de las cosas que uno puso arriba de la balanza, más allá de ver el interés y el deseo del club y del cuerpo técnico de poder contar conmigo, con un jugador de mi característica para el plantel, eso son cosas para poder estar acá”, agregó en conferencia de prensa.

La llegada al club del barrio Bolívar se dio a último momento, luego de finalizada su participación como comentarista de TV para la Copa América.

Abreu contó que Boston River lo había llamado cada seis meses en el último año para manifestarle el interés de sumarlo al equipo y que por diferentes factores, estando en clubes extranjeros, no se daba. “Y hablando en familia, cuando me volvieron a llamar, dije ‘esta vez la tercera es la vencida, se va a dar, me quiero quedar en Uruguay’, por más que había alguna posibilidad en el exterior”, señaló.

“A veces uno cree que no es tan así, pero cuando te das cuenta de la necesidad a nivel familiar de poder disfrutar día a día, lo que los otros dos hijos grandes (Valentina y Diego, quien juega en las inferiores de Defensor Sporting) lo supieron disfrutar porque estábamos con ellos en otros lugares, pero ahora al radicarnos en Uruguay definitivamente lo más chicos no lo han podido vivenciar, te lo hacen saber así”, agregó. “Y uno dice que es el momento de jugar en Uruguay con esta linda posibilidad que el club da y de poder experimentar esas cosas lindas a nivel familiar sin dejar de lado el compromiso para este semestre que no es fácil, pero uno cree que tenemos plantel para poder competir”.

El Loco señaló que sus expectativas y objetivos van de la mano con su nuevo club. “Acá ya no es necesario querer ser goleador ni que me vean de Europa”, comentó. “Vengo con el objetivo primordial que es sumar puntos dentro de una forma de jugar que Gastón (Machado) tiene y eso te va a llevar porque hoy estamos colocados en una posición muy buena para pelear la clasificación a copas, entonces una cosa te lleva a la otra”, expresó.

Diez días para ponerse a punto

El debut de Boston River en el Torneo Intermedio tiene marcado visitar a Peñarol este domingo en el Campeón del Siglo.

Consultado al respecto, Abreu dijo que “sería poco serio si fuera a jugar el domingo”. “Estamos en el fútbol uruguayo, no deja de ser serio, profesional y hay un grupo con una planificación que viene entrenando desde hace más de un mes con un plantel y un equipo”, agregó el minuano, que mientras comentaba la Copa América entrenaba en Miami United, y quien estimó que en 10 días, para la tercera fecha, estará a punto.

Sobre su forma de juego, dijo que los hinchas se van a encontrar con el Abreu que hace dos años pasó por Central Español. “Es el 9 característico”, señaló. “Un estilo (Lucas) Viatri por decirlo de alguna manera: pivoteando bien, generando espacios, siendo el jugador de referencia del área. No hay ninguna modificación en lo que tiene que ver a lo táctico. Vas perdiendo ciertas cosas por un tema lógico de la edad pero vas incrementando otras de reinventarte en lo táctico y lo futbolístico para poder ser productivo, pero en líneas generales ser ese foco de área que normalmente fui”.

El Loco elogió al delantero de Peñarol al hablar de su rol en la cancha. “Podes retroceder. A veces cuando las líneas quedan partidas… Como hace Viatri, Viatri es el jugador más inteligente que hay en Uruguay hoy. Vos ves los posicionamientos. Corre poco, pero corre bien, los atajos justos”, señaló.

“Tiene un excelente jugador que lo entiende para darle los pases entre líneas que es Gargano, entonces siempre lo encuentra, está participativo pero llega al área y los extremos aprovechan muy bien todos los espacios que genera cuando sale a pivotear. Ese tipo de movimientos, que normalmente me han caracterizado, quiero tratar de llevarlos a cabo en el equipo y sobre todo poder acoplar las características al funcionamiento que el entrenador quiere”, agregó.

Volver a enfrentar a Nacional

En la cuarta fecha del Intermedio, cuando Abreu estima que estará al 100%, Boston River será local ante Nacional, lo que significará un nuevo duelo del minuano ante el club de sus amores.

“Ya lo he enfrentado cuatro veces y me ha tocado jugar en el Parque Central también y hacerle un gol”, señaló. “Va a ser especial, diferente, lindo, un momento emocionante, pero todo positivo, no lo veo como algo malo”.

Consultado sobre un posible final de carrera en los tricolores, dijo que solo piensa en Boston River. “Ahora estoy acá. El primer día que llego acá me hacés esa pregunta... Es un poco fuera de contexto a las sensaciones que tengo”, señaló.

“Hoy estoy acá, quiero disfrutar de esto y para mí hoy es el mejor club del mundo. En el lugar que uno está, lo cuida, lo disfruta al máximo, con todas las carencias y dificultades que pueda tener. No me asusta nada porque no nací en París, nací en Minas”, comentó el Loco, quien dijo que va a disfrutar del césped sintético y luego de la cancha del Campeones Olímpico de Florida, donde a partir de agosto será local su equipo.

“Yo lo quería llevar a Lavalleja pero ya estaba el arreglo con Florida. Y jugar en el interior siempre es especial, la cancha de Florida está bien. Así que a disfrutar de esas cosas lindas que hace años que uno no podía disfrutar y que ahora me está dando esta oportunidad Boston River”, señaló Abreu, antes de participar de su primer práctica, un ejercicio con pelota en la que coincidió con veteranos como Diego Scotti y Carlos Valdez y también con Diego Coelho, el hijo de Fabián, con quien compartió equipo en Nacional.

El Loco está de vuelta en el fútbol uruguayo, el récord Guinness que batió hace tres clubes ya no le importa y en Boston River, un club que se ha ganado el respeto en las últimas temporadas, se ilusiona con volver a los goles, tal como lo sintió cuando asumió brevemente como entrenador de Santa Tecla: “me di cuenta que el futbolista sigue más vivo que nunca porque el deseo de querer estar en cancha era muy grande”.

APUNTES

La selección uruguaya en la Copa América

“Me dejó un equipo competitivo, que tiene una cara ya definida y que por detalles como son los penales quedamos eliminados. No fue fracaso, fue una decepción por lo que se había generado, principalmente por el buen volumen de juego que se había hecho con ecuador y a partir de ahí empezar con el título de candidato. Fue una decepción porque había mucha ilusión pero para nada fracaso (…) Este recambio que se ha visto en el mediocampo por características le ha dado un volumen mayor de juego en comparación a las dos últimas Copa América, hemos encontrado un lateral derecho como (Giovanni) González con mucho futuro y muchos años para poder tener en la selección. Entonces eso hay que mantenerlo y darle continuidad a la vieja guardia, por llamarlo de alguna manera, que todavía tiene cuerda para rato”.

El VAR en la Copa América

“El tema del VAR todo el mundo tiene su punto de vista pero es un tema tecnológico, que más de ponerse a quejarse hay que adaptarse a las nuevas normas, nuevas formas, y a partir de ahí el desgaste mental va a ser menor porque es algo que es irrevocable. Los cuestionamientos pueden estar. Seguramente habrá correcciones para hacer a nivel Conmebol, que eso sí es importante, pero del lado nuestro, por salud mental ponerte a desgastarte por cosas que sabes que no están al alcance de tu mano y que no son de uno mismo la solución de poderlo modificar, creo que simplemente es aprdenr de esta nueva situación que vasmos a tener en el fútbol”.

El VAR en el fútbol uruguayo

“Ojalá se dé. Uno es de acá y no descarta nada, ojalá que venga. Le puede servir al fútbol uruguayo, pero, ¿dónde pones en la cancha de Rampla al VAR, en qué cabina, en qué sector? Y digo la de Rampla como puede ser otra. Tenemos que arrancar por darle soporte al VAR si es que viene para que pueda tener las condiciones que ameritan para que la tecnología pueda funcionar. Estaría bueno que venga porque se eliminarían muchas cosas que se hablan, de que cuando le va bien a Nacional está todo el mecanismo funcionando para Nacional, que cuando le va bien a Peñarol que está todo el mecanismo funcionando para Peñarol. Normalmente siempre para Nacional y Peñarol porque cuando le va bien a un equipo chico nunca está el mecanismo para el equipo chico”.

Su primera experiencia como DT siendo campeón con Santa Tecla

“Me sentí fantástico. Es una experiencia hermosa el poder trasladar tus ideas en el día a día, con los entrenamientos y poder coronarlo con un título, pero también me di cuenta que el futbolista sigue más vivo que nunca porque el deseo de querer estar en cancha era muy grande. Entrenaba con el grupo normal, solo que el día del partido no podía entrar en cancha. Esa transición cortita me dejó una experiencia muy linda, sabiendo con lo que te podes llegar a encontrar pero todavía con el deseo de seguir disfrutando del verde césped desde adentro”.

El Récord Guinness

“Eso es estrictamente periodístico. Eso lo dije en su momento y ahora que han pasado ya tres clubes, no es un afán mío el tema del récord. Se fue dando, lo hicieron público, periodístico y mediático, bienvenido sea, es algo positivo, no incomoda ni molesta, es de un uruguayo pero uno no ha hecho estas modificaciones por el récord, porque si no hubiera parado cuando lo conseguí. Si no que simplemente son movilizaciones de sensaciones sanguíneas de ilusiones, deseos, y de lugares que entienden que puedo ser útil y ¿qué mejor que eso?. Porque en definitiva, con 42 años, que los entrenadores te llamen, los clubes, y te digan que precisan un jugador con tus características, tu liderazgo, por lo que podés generar, eso son cosas fantásticas que uno las agradece y te moviliza, generando esa sensación linda de decir vamos a seguir jugando un poco más”.

¿En cuántos equipos ha jugado?

“Este es el 31, contando la selección. Y a Nacional de Minas siempre me lo dejan afuera, ¿el interior no cuenta o qué? Con la selección son 31 y con Nacional de Minas 30 clubes, pero al cuadro del pueblo siempre me lo tiran para afuera”.