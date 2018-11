Acevedo definirá el 7 de diciembre si se queda o no en Defensor

El director técnico de Defensor Sporting, Eduardo Acevedo, le pidió a la directiva si lo puede esperar hasta el próximo 7 de diciembre que será el día en el que decidirá si continúa o no al frente del club para la temporada venidera.

En realidad, al DT violeta se le termina el contrato a fin de este año, pero tiene tres o cuatro ofertas de clubes del exterior, por lo que no quiere apresurarse a tomar una determinación.

Según confirmaron fuentes violetas a Referí, el entrenador ya ha dejado de dirigir fuera del Uruguay en temporadas anteriores y esta vez, lo pensará con mayor tranquilidad.

Más allá de esto, en caso de que decida permanecer en su cargo para 2019, dependerá de lo que vote la comisión directiva de la institución violeta, ya que se le termina el vínculo.

No obstante, fuentes del club confirmaron a Referí que si bien quizás no exista unanimidad, sí hay mayoría para que Acevedo vuelva a ser el DT del club para el año que viene.

Por lo tanto, los dirigentes de Defensor Sporting tampoco quieren apresurarse y a partir del 7 de diciembre comenzarán a tratar el tema.

Una diferencia enorme

Una de las autocríticas que se hace desde dentro de la institución violeta es que este año los resultados no fueron buenos.

Si se toma en cuenta el año pasado, Defensor Sporting –con el mismo Acevedo como entrenador– terminó peleando la Tabla Anual con Peñarol, con el que la perdió en un encuentro con un tanto en la hora convertido por Cristian “Cebolla” Rodríguez, y luego cayó en la definición por el Uruguayo por penales, tras haber terminado el encuentro decisivo 0-0.

En este 2018, Defensor Sporting terminó en la cuarta ubicación del Campeonato Uruguayo y clasificó a la primera ronda de la Copa Libertadores de América del año que viene por mejor diferencia de goles que Cerro, ya que ambos culminaron con la misma puntuación.

Pero más allá de esto, el violeta terminó a 27 puntos del campeón Peñarol, lo que se entiende que es demasiado.

El plantel volvió de la licencia

Los jugadores quienes integran el plantel principal de Defensor Sporting volvieron el pasado lunes a las prácticas luego de tener dos semanas de licencia tras haber terminado el Campeonato Uruguayo.

El arquero Guillermo Reyes continúa trabajando diferenciado luego de su lesión en el tendón de Aquiles y tiene para varios meses de recuperación.

El plantel entrenará hasta el próximo 7 de diciembre –día en el que Acevedo definirá si se queda o no– y luego tendrá una nueva licencia hasta el 26 de diciembre que retornará a las prácticas pensando en la primera fase de la Copa Libertadores que comenzará alrededor del 20 de enero del año próximo.

A su vez, los violetas se preparan para un nuevo acto eleccionario que aún no tiene fecha: será en febrero o marzo de 2019.

LA VIOLA AL DÍA

SIETE TERMINAN SU CONTRATO

Siete de los futbolistas de Defensor Sporting terminan su vínculo con la institución violeta a fin de año. Entre ellos, el capitán Mathías Cardacio (foto). Los otros jugadores que se quedarán sin contrato con el club son Gonzalo Maulella, Ernesto Goñi, el panameño Cecilio Waterman, Claudio “Polaco” Rivero, el argentino Germán Rivero y el Chino Álvaro Navarro. Su continuidad la definirá el técnico.

LOS QUE VUELVEN DE SUS PRÉSTAMOS

Varios futbolistas cuyas fichas pertenecen al club violeta y quienes estaban a préstamo en otras instituciones, retornarán a Defensor Sporting luego de que se terminaran los mismos. El arquero Cristopher Fiermarín quien jugó en Torque (foto), Robert Ergas, Kevin Larrea, Wiston Fernández y Maximiliano Pérez desde Boston River, Joaquín Varela desde Villa Española y Uri Amaral desde Central Español.

ARRANCA EL FÚTBOL FEMENINO

La comisión directiva de Defensor Sporting determinó hace algunos días atrás que a partir del año que viene, el club tendrá por primera vez en su historia planteles de fútbol femenino, poniéndose al día con lo que exige FIFA justamente para 2019. Según pudo saber Referí, habrá dos planteles de fútbol femenino en los violetas: por un lado se formará uno –que aún no están definidas las edades– entres sub 16 o sub 18. El plantel principal se conformará con jugadoras sub 23 para comenzar a competir con el resto de los clubes que ya están habilitados a hacerlo en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) desde hace un tiempo.

GANARON LA TABLA ANUAL POR 23 PUNTOS

Uno de los grandes orgullos de Defensor Sporting son las divisiones menores que tienen a Fernando Fadeuille (foto) como coordinador. En esta temporada, el conjunto violeta ganó claramente la Tabla Anual de las distintas divisionales sumadas nada menos que por 23 puntos de diferencia sobre su más cercano perseguidor. Desde hace mucho tiempo que Defensor Sporting trabaja muy seriamente en divisiones menores y muchos jóvenes hay debutado en Primera con Eduardo Acevedo.