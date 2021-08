Además de goleador, el Canario Álvarez es flor de negociante: le sacó a Ruglio remeras para todo el plantel

Con tan solo 19 años, Agustín Álvarez Martínez es el centrodelantero titular de Peñarol, el goleador de la Copa Sudamericana con nueve anotaciones y también un gran negociante. Así lo hizo saber el presidente del club Ignacio Ruglio, quien reveló más detalles de la promesa que hizo con él y con Facundo Torres en la mañana previa al partido con Sporting Cristal que el aurinegro ganó 3-1 dando un paso grande rumbo a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Apenas terminó el partido, cuando Ruglio llegó al vestuario del estadio Nacional de Lima, se encontró con que Álvarez Martínez y Torres le reclamaron enseguida el pago de la apuesta.

Ruglio reveló pormenorizadamente cómo se dio la apuesta y cómo la terminó cumpliendo. En declaraciones al programa Padre y Decano que se emite por AM 1010, el titular de los aurinegros contó que bajó a la sala de desayuno del hotel donde estaba alojado Peñarol, con una remera nueva de Puma, de colores grises. Álvarez Martínez y Torres estaban desayunando y entonces se dio el siguiente diálogo:

Leonardo Carreño

Ignacio Ruglio

Álvarez Martínez: ¡Pah, cómo está esa remera! ¿No hay pa' nosotros?

Ruglio: Sí, habría si hacen goles, pero como no van a hacer goles...

Álvarez Martínez:¿Cuánto que hago gol?

Ruglio: Si hacés, hay cinco para vos.

Torres: ¿Y para mí no?

Ruglio: Si hacés hay cinco para vos también, pero ninguno de los dos va a hacer goles.

Torres: ¿Ah, no? Dame la mano de promesa.

Las partes se dieron la mano para sellar lo prometido.

A Álvarez Martínez le llevó ocho minutos hacer su gol. A Torres 18'.

Cuando Ruglio les vio las caritas y les leyó el "pagá lo prometido", les dijo que en lugar de darles cinco remeras a cada uno le iba a dar diez para cada uno.

Staff Images / Conmebol

Facundo Torres

Pero la cosa no terminó ahí. "De nochecita estábamos subiendo al avión y viene el Canario y me dice: 'Con unas más tengo para todo el plantel' como diciendo que con 20 se quedaban apenitas cortos.

Ruglio le dijo: "Canario, ya sos buenos negociando premios y sos un juvenil, imaginate de grande".

"Y le soltamos el resto de las que faltaban para que tuvieran para el resto de sus compañeros", expresó el titular de los aurinegros.