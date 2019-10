Aguada armó un equipazo para jugar la Champions

Aguada arribó el domingo de tarde a Santiago del Estero para disputar a partir de este martes el nuevo torneo continental del básquetbol: la Champions League Americas.

Este torneo sustituye a partir de este año en el calendario a la Liga de las Américas que era el certamen de mayor jerarquía por encima de la Liga Sudamericana de Básquetbol que este año jugaron Defensor Sporting (eliminado tras perder sus tres partidos), Malvín (eliminado tras perder dos partidos y ganar uno) y Nacional, único clasificado a semifinales con un triunfo y dos derrotas. El tricolor clasificó como el mejor tercero con mejor saldo de puntos que Malvín.

Aguada clasificó a esta Champions League como campeón uruguayo. Pero no será el único equipo nacional en la competencia ya que también está Biguá que participará en calidad de invitado.

Leonardo Carreño.

Biguá jugará el jueves a la hora 20 contra San Lorenzo como local y el domingo 24 de noviembre contra Mogi Das Cruzes, también como anfitrión. El lunes 16 de diciembre visitará a Mogi y el jueves 20 a San Lorenzo.

A diferencia de lo que ocurría en la Liga de las Américas que se jugaba en formato de una sede fija para cada series, esta Champions League tiene un formato de local y visitante para cada una de las llaves.

Este año no habrá participación de equipos de Puerto Rico, Panamá ni de Venezuela como sí la hubo en la última edición de la Liga de las Américas.

San Lorenzo parte como uno de los favoritos ya que ganó las dos últimas ediciones de la Liga de las Américas con Mathías Calfani como una de sus figuras.

Tras emigrar a Japón el ciclón llenó su vacío con otro uruguayo, Esteban Batista. El equipo está en pleno rodaje en el Súper XX argentino y en su pretemporada jugó contra los Cleveland Cavaliers.

AFP

¿Qué posibilidades tiene Aguada en este contexto? Le tocó en el grupo un rival argentino (Quimsa) y otro brasileño (Sesi França). Sin dudas que se trata de dos naciones donde se juega un mejor básquetbol potenciado por tener mejores torneos que el uruguayo.

Pero este Aguada se armó como pocas veces se ha visto a un equipo uruguayo para salir al ruedo internacional.

A las figuras que fueron campeones de la Liga en 2018-2019, como Federico Bavosi, Federico Pereiras y Sebastián Izaguirre, se sumó la presencia estelar de Leandro García Morales que con 39 años y tras sufrir un accidente de tránsito en enero de este año volvió intacto en los primeros cuatro partidos de la Liga Uruguaya donde Aguada cosechó tres cómodos triunfos (Malvín, Atenas y Capitol) contra una derrota agónica (Trouville, de local).

Diego Martínez

Aguada apostó por tres extranjeros que se están acomodando al ámbito doméstico. El jamaiquino Weyinmi Rose, por ahora, no mostró mucho. El español David Doblas tiene aires de ser un pívot dominante pero se está poniendo a punto en lo físico. Lee Roberts sintonizó enseguida y ya es líder anotador y figura del equipo.

Diego Martínez

Pero, además, para esta Champions, el rojiverde sumó a tres refuerzos exclusivos para disputar el certamen: dos extranjeros y uno nacional, Mauricio Aguiar, quien milita en la liga de Brasil y tiene una amplia trayectoria.

Aguada debuta el martes a la hora 19.30 con Quimsa en Santiago del Estero.

Viaja el miércoles a San Pablo y el viernes se mide con Sesi França (19.30). La serie la definirá de local en el Palacio Peñarol el 29 de noviembre (Quimsa) y el 20 de diciembre (França).

Sigue la Liga Uruguaya

Con dos partidos prosigue este lunes la disputa de la quinta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Biguá, que al igual que Aguada apronta su participación en la Champions League Americas, visitará a la hora 20.15 a Goes, como visitante.

El equipo de Juan José Rovira viene de ganarle a Capitol 92-84 reponiéndose de su única derrota en el certamen que fue ante Trouville por 80-73. Antes había arrancado con dos triunfos ante Sayago por 82-67 y Atenas por 84-82.

Goes, por su parte, se puso al día el miércoles de la semana pasada con su primer triunfo en la campaña. Fue ante Urunday Universitario en su cancha en partido que había suspendido en la primera fecha por humedad.

Los dirigidos por Gustavo Reig ganaron 81-70 con dos extranjeros ya que días atrás había sido desvinculado Rick Jackson por conductas poco profesionales, según denunciaron sus dirigentes.

Goes ya tiene definido quién será su reemplazante. Se trata del estadounidense Cameron Forte, quien jugó la Liga pasada en Biguá y que antes había tenido un pasaje goleador por Olimpia. El jugador llegará el domingo de la semana próxima y debutará contra Malvín.

También jugarán esta noche Atenas y Sayago a la hora 20.15 en Atenas.