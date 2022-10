Alfajorera que abandonó Twitter tras insultos por foto con Lacalle Pou volvió a la red social después de un mes

La emprendedora Julia Olarte, propietaria de la marca de alfajores artesanales Cuatro de Julia, volvió a Twitter un mes después de que anunciara que abandonaba esa red social luego de los insultos recibidos por subir una foto con el presidente Luis Lacalle Pou en la Expo Prado.

Olarte había anunciado el cierre de esa vía de comunicación con sus clientes el 17 de setiembre de este año, tres días después de publicar una foto con el mandatario en la Expo Prado, donde Cuatro de Julia había instalado un puesto. Más concretamente en el estand de la Intendencia de Flores, de donde Olarte es oriunda y donde nació el emprendimiento.

Al anunciar que abandonaba Twitter, la alfajorera aseguró que nunca se imaginó que una foto pudiera generar tanto "revuelo" y que existiera "tanto odio y resentimiento".

"Hagan de cuenta que les doy un beso grande y los abrazo fuerte. A los que no... Ojalá encuentren un trabajo que los haga sentir bien y los canse mucho, así se dejan de meter en la vida de los demás. Quiero vivir y trabajar sin joderle la vida a nadie, ¿tan difícil es de entender?", escribió en su despedida.

El anuncio de Olarte generó reacciones de todo tipo. En su mayoría fueron de apoyo hacia la emprendedora. Incluso recibió el llamado del presidente Lacalle Pou, según contó en una entrevista con La pecera de Azul FM.

"A los diez minutos de haber publicado me llamó y me dijo que le diera para adelante, que era un trabajo, que ni para él era una (movida política). Me dijo que no me retire de las redes, que lo vengo haciendo bien", dijo la emprendedora en la entrevista.

Un mes después del anuncio, Olarte sorprendió al volver a usar su cuenta de Twitter.

"¡Alfajoreros! Qué emoción y qué alegría volver. Este tiempo ha sido de pienso, trabajo intenso y muchos mensajes de apoyo", escribió el 17 de octubre.



Alfajoreros!!

Qué emocióooon y qué alegría volver.

Este tiempo ha sido de pienso, trabajo intenso y muchos mensajes de apoyo.

Quiero agradecerles por estar.

Y saben qué?

Me quedo con los que me suman y me hacen bien, tanto a mi como al emprendimiento ❤️

Un beso grande,

Julia pic.twitter.com/u57BHJ1Ovq — Cuatro de Julia (@CuatrodeJulia) October 17, 2022

"Me quedo con los que suman y me hacen bien, tanto a mí como al emprendimiento", concluyó y volvió a responder mensajes por esa vía.