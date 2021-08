Almodóvar criticó la censura de Instagram por retirar el cartel de su nueva película

El director español Pedro Almodóvar alertó este jueves frente al excesivo control de los algoritmos tras la retirada temporal de Instagram del cartel de su próxima película, Madres paralelas, que representa un pezón lactante.

En un texto publicado en la cuenta oficial de Penélope Cruz, una de las protagonistas del filme, el realizador manchego agradeció a los internautas y los medios por haber "conseguido que las mentes que hay detrás del algoritmo que decide qué es o no es obsceno y ofensivo hayan dado marcha atrás y permitan que el cartel circule libremente".

La imagen de la polémica muestra un pezón en blanco y negro del que cuelga una gota de leche sobre un fondo rojo, en una composición que evoca a un ojo que llora.

El cartel fue brevemente retirado el lunes de la red social tras su primera publicación por no respetar las condiciones de uso de la plataforma, levantando una polémica en las redes sociales y los medios españoles.

Teaser Póster oficial de #MadresParalelas de #PedroAlmodóvar. En salas españolas el 10 de septiembre. pic.twitter.com/33cIfAYEMe — el deseo (@eldeseo) August 9, 2021

"Hay que estar alerta antes de que las máquinas decidan qué podemos hacer y qué no podemos hacer", alertó Almodóvar. "Siempre he confiado en la amabilidad de los desconocidos, pero siempre que sean humanos y un algoritmo no es humano", añadió.

Madres paralelas

Ante la controversia creada, Instagram afirmó el miércoles que lamentaba lo ocurrido, a través de su casa matriz Facebook.

"Retiramos inicialmente varias publicaciones con esta imagen por violar nuestras reglas sobre la desnudez", explicó a la AFP un portavoz de Facebook.

"Hacemos, sin embargo, excepciones para permitir la desnudez en algunos circunstancias, como cuando hay un contexto artístico claro. Por ello, restablecimos las publicaciones compartiendo el cartel de la película de Almodóvar en Instagram, y lamentamos mucho toda confusión causada", añadió.

Instagram es regularmente acusada de retirar imágenes de forma automática debido a la aplicación de su estricta política sobre la desnudez y la lucha contra la pornografía.

La aplicación asegura que sus reglas han evolucionado y se han hecho más equilibradas para hacer excepciones cuando se trata, por ejemplo, de imágenes de lactancia, desnudez en manifestaciones o en el arte.

Madres paralelas se estrenará el 10 de septiembre en los cines españoles, pero antes inaugurará la 78ª Mostra de cine de Venecia, que tendrá lugar del 1 al 11 de septiembre.

