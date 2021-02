Amaral se desvinculó de Fonseca, quiere seguir en el exterior y explicó su dieta

Rodrigo Amaral, el exvolante de Nacional, habló por primera vez luego de finalizar su contrato con los tricolores el pasado 31 de diciembre, y se encuentra sin club analizando propuestas para continuar su carrera.

El futbolista reveló que terminó su vinculación con Daniel Fonseca, el representante de jugadores con el que trabajaba.

“Hablé con Daniel hace una semana y media, le agradecí todo lo que hizo por mí y por mi familia, y le dije que quería retomar mi carrera futbolística por otros caminos”, expresó a Último al arco de radio Sport 890, donde también señaló que actualmente no tiene representante.

El volante de 23 años señaló que se encuentra “9 puntos” fisicamente, mientras entrena con un preparador físico a la espera de un llamado desde el exterior para continuar su carrera.

Leonardo Carreño

Luego de que Nacional no renovara su contrato, el futbolista comenzó un tratamiento para bajar de peso, lo que llamó la atención y generó críticas.

Amaral, consultado al respecto, explicó que se trata de “unos polvos” que ya había consumido cuando estaba en Buenos Aires y que no pudo tomarlos mientras estaba en los tricolores porque la dieta no le permite hacer trabajos extremos a nivel físico.

“El tema de los polvos es que en Nacional no lo podía hacer porque estaba en competición constantemente y me podía lesionar”, señaló el jugador, quien hoy dijo tener “tres kilos más” de su peso habitual.

“Vi en las redes, me llegaron mensajes de la gente recriminándome de que no lo hice (al tratamiento) en Nacional. Yo, en Nacional, cuando jugaba, nadie dijo nada de mi peso. Y cuando dejé de jugar, ahí empezaron a hablar de mi peso”, comentó.

El volante también habló sobre cómo se toma las críticas sobre su estado de forma y su peso.

“Antes me rompía tantos los huevos que me sacaba de quicio y necesitaba hablar con alguien”, comentó. “Hoy voy al supermercado y veo gente que me mira y me saca fotos, y ahora me cago de risa. Ahora estoy bien y estoy tranquilo porque yo sé lo que estoy haciendo”.

Diego Battiste

Agregó que su estado físico no fue el motivo para que dejara de tener minutos en Nacional.

Consultado sobre cuál consideraba que era el motivo por el que no jugó, dijo que “capaz que fue el tema del contrato”, que en caso de cumplir determinada cantidad de partidos extendía el vínculo automáticamente.

“Después que se fue Gustavo (Munúa) jugué tres partidos seguidos y después ya el técnico (Jorge Giordano) y alguno más de ahí adentro me empezaron a esquivar y no me hablaban, pero yo físicamente estaba óptimo para jugar”, señaló.

De todas formas, Amaral considero que no estaba para ser renovado debido a que no había jugado varios partidos. “A mí no me dieron tantas oportunidades como a otros”, agregó.

El enganche dijo que estaba agradecido a muchos en Nacional, pero que a otros no, porque le “dieron la espalda” a la hora de renovar. “Yo sé quién es y quién no”, agregó.

Ante la pregunta de cómo era su trato con el manager deportivo Iván Alonso, dijo: “Bien, fuimos compañeros, pero después… Me llamó para venir en enero y en Los Céspedes me hablaba cuando jugaba, pero después no tuve mucha relación”.

Llamadas desde Argentina y México

Amaral dijo que está analizando opciones para ver dónde continuará su carrera.

Las propuestas han llegado desde el exterior y no ha tenido ningún contacto desde el fútbol uruguayo, ya que hay que esperar que empiece el Apertura 2021, explicó.

“Quiero encontrar un club que me proteja, me cuide y juegue, que es lo que necesito yo”, señaló.

Uno de los que lo llamó fue Eduardo Domínguez, el técnico argentino que lo dirigió en Nacional a principios de 2019 y que hoy está en Colón de Santa Fe.

“Le agradecí por el llamado”, comentó. “Me llegó una propuesta con contrato de Colón y estoy viendo más opciones, porque también me llamaron del fútbol mexicano”.

Amaral dijo que sigue viendo a Nacional, club del que es hincha, y señaló que quiere reencauzar su carrera para llegar al fútbol de Europa y jugar en la selección. “Ese es mi sueño”, señaló.