Ancelotti y el gran presente de Valverde: "Me sorprende, está haciendo todo bien"

El entrenador de Real Madrid Carlo Ancelotti volvió a elogiar el estupendo momento que atraviesa Federico Valverde en el arranque de la temporada 2022-2023.

El 20 de setiembre, el técnico italiano dijo después de que el Halcón marcara ante Leipzig por la Liga de Campeones: “Lo que me parecía raro era que solo hubiese marcado un gol la temporada pasada. Le dije: ‘Si no eres capaz de marcar más de diez goles en una temporada, yo tengo que romper mi carné de entrenador’. Tiene una piedra en el pie. Y otra vez ha marcado con la izquierda. Está con mucha confianza en todas sus facetas”.

José Jordan / AFP

Federico Valverde ante Elche, figura

El miércoles, tras golazo ante Elche, también de zurda, en la conferencia de prensa post partido, un periodista le preguntó si consideraba perdirle que hiciera 15 goles dado que ya lleva anotados seis (cinco por LaLiga, uno por Champions) y aún no llegó a la mitad de la temporada.

Con una sonrisa, Ancelotti respondió: "No, no. Ya he arriesgado al pedirle diez. Ojalá pueda marcar cuatro más. Mi carné no se rompe, se queda intacto. Federico lo está haciendo muy bien. Es un jugador que a mí me sorprende un poco porque en este momento está haciendo bien todo: aspecto defensivo, ofensivo, los golpeos, las carreras. Si tú tienes que pensar en un interior moderno tú piensas solamente en Valverde en este momento".