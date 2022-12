"Andá pa allá" y las frases del Dibu: el boom de tatuajes de Argentina campeón

El furor por la Scaloneta no tiene límites. Tras la consagración de la Selección Argentina como campeón del Mundial de Qatar 2022, explotó la demanda en los estudios de tatuajes, ya sea por quienes hicieron promesas o decidieron inmortalizar en su piel el glorioso recuerdo tras el inolvidable resultado.

Los pedidos se dispararon luego del domingo, pero ya venían en alza días atrás, impulsados por los que se tatuaron antes del partido final. Las reservas crecieron hasta un 50% con los fanáticos que corrieron a grabarse la frase de Lionel Messi que quedará en la memoria de muchos: "¿Qué mirás, bobo?" y su variante "Andá pa' allá". Incluso, algunos arriesgados que anticiparon la victoria argentina se apresuraron a reservar antes de que el resto lo hiciera.

En cambio, la mayoría tenía la decisión tomada, pero, por cábala, prefirió esperar y anular mufa. Por eso, desde el triunfo albiceleste algunos tatuadores están trabajando a tope. Triplicaron el volumen de clientes habitual y aseguran que están colapsados y no tienen turnos disponibles hasta, por lo menos, un mes.

Otros piden que los interesados se acerquen a los salones para agendar una sesión y definir el presupuesto, en función del tipo de tatuaje a realizar. Existe posibilidad de hacerlo en el momento, si son pequeños y pueden resolverse rápido, porque no demandan demasiado tiempo ni trabajo.

Precios

Los precios de los tatuajes varían según una serie de factores, como el tamaño, el diseño, ciertos detalles -como el nivel de profundidad, el color y otros efectos que se le quieran dar- y el renombre del estudio o tatuador.

En los lugares más famosos y concurridos, los diseños más básicos arrancan en A$ 8000, mientras que los grandes retratos y las intervenciones artísticas más imponentes superan los A$ 100.000. Sin embargo, en algunas casas de tatuadores que trabajan por su cuenta y son menos conocidos, los precios bajan a la mitad. Allí, los tattoo más chicos se consiguen desde A$ 4500 o A$ 5000.

"Es una locura y vamos a seguir así por varias semanas. Veníamos con bastantes consultas antes del Mundial. Pero esta semana se triplicaron. Pasamos de un promedio de 50 a 150 por día", explicaron desde Estudio Lumiere, ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

En American Tattoo, situado en la galería Bond Street (en Avenida Santa Fe y Rodríguez Peña), hubo filas. Por eso, extendieron el horario de atención y en horas sumaron tatuadores para dar a basto con la alta demanda. Si bien toman turnos, el público puede acercarse al estudio para intentar conseguir un hueco y tatuarse en el momento.

"Claramente, aumentaron los motivos vinculados a la Selección. Desde que abrimos el lunes, estamos a full. Recomendamos a la gente que pase por el local para ver si hay un espacio disponible en lo inmediato. Si es algo sencillo, tal vez pueden hacérselos cuando vienen. Les aconsejamos que nos visiten para concertar una cita y darles un presupuesto. Los más económicos parten en A$ 8000", comentaron.

"A partir de la final, hubo un cambio gigantesco. Fue automático. Desde que salimos campeones, creció considerablemente la cantidad personas que quieren sacar turno para tatuarse. Me quedan pocos espacios libres, que seguramente en las próximas horas se completarán", afirmó el tatuador Patrio Otero.

José Toyo, especialista en diseños realistas, coincidió y apuntó que "desde la final, llovieron las solicitudes". "Desde que la Argentina salió campeón, no tatúo otra cosa que no esté relacionado a eso. La emoción que se vivió en el Mundial hizo que las personas que no estaban seguras se decidieran a hacerlo. Por suerte, esta fiebre mundialista se tradujo en más actividad", agregó.

En ese sentido, las casas de tatuajes celebran este momento de bonanza, luego de dos años de pandemia que significaron un golpe para el sector. Al no ser considerados comercios de carácter esencial, debieron apegarse a las restricciones dictadas por el Gobierno para contener el avance del Covid-19.

Ideas de tatuajes

Según los tatuadores, la demanda de diseños es diversa, pero hay algunos favoritos que se repiten. Como la imagen de Messi besando o levantando la preciada copa o haciéndole el 'Topo Gigio' al banco de suplentes de Países Bajos.

Muchos hinchas también piden el rostro o expresiones alusivas al DT Lionel Scaloni y jugadores, como los particulares gestos de Emiliano 'Dibu' Martínez, ángeles por Ángel 'Fideo' Di María y arañas por Julián Álvarez.

Los tatuajes más chicos incluyen la copa, las tres estrellas, la camiseta, la bandera argentina, la fecha 18/12/2022 y las frases más simbólicas que dejó Qatar 2022, con "¿Qué mirás, bobo?", "Andá pa' allá", "Argentina Campeón", "Elijo creer" y partes del himno argentino a la cabeza.

La lista es larga y sigue con las mil y un ocurrencias que los fans piden, que también admiten combinaciones. Los tatuadores incentivan a sus clientes a ser originales, pero, especialmente, a elegir un diseño que los convenza y haga sentirlos seguros.

El Cronista