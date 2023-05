Arias: las lesiones que limitaron a Peñarol ante Wanderers y el "trabajo especial" de Betancor

El técnico de Peñarol, Alfredo Arias, analizó el empate 1-1 ante Wanderers de este sábado en el Campeón del Siglo y consideró que su equipo estuvo “bastante limitado” debido a las lesiones que tenía en la semana y a otras de último momento.

“Creo que Wanderers hizo un muy buen partido. Igual yo lo vi parejo al partido. Siempre tenemos la obligación y vamos a querer ganar, pero hoy estuvimos bastante limitados desde antes del partido y durante”, dijo el DT mirasol a VTV+.

Luego, comenzó a repasar las lesiones que fueron apareciendo en su equipo”

“Durante el partido (Yonatthan) Rak se fatiga, nos avisa que estaba contracturado y cambio”, dijo en referencia. En su lugar entró Leo Coelho para el segundo tiempo.

Leo Carreño

Rak se fatigó ante Wanderers

“(Sebastián) Cristóforo nos dijo en el calentamiento que no estaba bien del todo. Estaba en el banco porque ya habíamos dado la nómina y no había manera de cambiar”, agregó.

El DT dijo que el caso del volante no es una molestia crónica. “Crónica no porque él ha jugado prácticamente todos los partidos, lo que pasa que en el partido de Argentina hizo un despliegue muy fuerte y quedó muy sentido. El otro día jugó, lo sacamos, él quería pero en la semana no entrenó, no iba a estar en el plantel, se probó y dijo que podía, y lo teníamos en el banco. Llegamos con lo justo”, explicó.

Luego contó que pasó con Carlos Sánchez, que no estuvo en el plantel al igual que Abel Hernández, Brian Mansilla y Nicolás Rossi. “Y Sánchez lo mismo. No se pudo recuperar de su dolencia, la que lo sacó de su partido acá. Abel lo mismo, salió el otro día lesionado. Mansilla lesionado anterior. Rossi suspendido”.

Leo Carreño

Sanchez volvió a verlo desde afuera

“Por eso digo, llegamos bastante limitados. Teníamos que completar los 21 y los completamos. Teníamos tres zagueros en el banco y no porque queríamos tener tres zagueros, eran los que estaban”, agregó.

El tratamiento de Bruno Betancor

Arias también contó el tratamiento que realiza el delantero juvenil Bruno Betancor, este sábado titular ante Wanderers, que fue informado por Referí.

“El botija Bruno nos dio un buen partido. Viene cada vez con más minutos y está haciendo un trabajo especial”, dijo.

“Su cuerpo se está adaptando a haber bajado unos cuantos kilos y esta compitiendo en Primera. Pasó de no competir en ningún lado a competir en Primera, lo está haciendo bien a mi gusto, pero hay que regularlo porque si no se puede lesionar”, señaló.

Leo Carreño

Bruno Betancor