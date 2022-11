Bizarrap, Bad Bunny y Tini: los más escuchados en Spotify en Uruguay en 2022

Se termina 2022 y Spotify publica las listas de canciones y artistas más escuchados durante el año. En Uruguay, la música latina copó el top 10 con artistas como Bizarrap, Bad Bunny, Tini Stoessel y María Becerra en los principales lugares.

En cuanto a los artistas más escuchados en Uruguay, el primero es el puertorriqueño Bad Bunny. Lo sigue el trapero argentino Duki y en tercer lugar aparece la argentina María Becerra. En cuarto lugar aparece el DJ Bizarrap (debido a su BZRP Session con Quevedo) y quinto el puertorriqueño Rauw Alejandro.

Por el lado de los artistas uruguayos, el primero en aparecer es Matías Valdez en el décimo lugar. No Te Va Gustar aparece en el puesto 12, mientras que en el puesto 20 está la banda de cumbia The La Planta, en el 24 aparece La Vela Puerca y en el puesto 40 está El Cuarteto de Nos.

Top 10 artistas más escuchados en Uruguay

Canciones más escuchadas en Uruguay

Por el lado de las canciones más escuchadas en Uruguay, aparece en primer lugar la BZRP Music Session Vol.52 que el DJ realizó junto a Quevedo. En segundo lugar aparece La Bachata del colombiano Manuel Turizo. En tercer lugar otra sesión de Bizarrap, esta vez la Vol.48 realizada junto a Tiago PZK.

En cuarto lugar está Desesperados de Rauw Alejandro y Chencho Corlecho y en quinto lugar Me Porto Bonito de Bad Bunny también junto a Chencho Corlecho.

La canción uruguaya más escuchada en el país aparece en el puesto 19 y es Latidos de Matías Valdez.

Artistas y canciones más escuchados a nivel global

A nivel global, la música español pierde terreno y compite con la música en inglés. La canción más escuchada mundialmente es As It Was, de la estrella pop inglesa Harry Styles. Segunda aparece Heat Waves de Glass Animals. En tercer lugar está Stay de The Kid Laroi con Justin Bieber y en cuarto lugar Me Porto Bonito de Bad Bunny con Chencho Corlecho. En quinto lugar también aparece otra de Bad Bunny, en este caso, Tití Me Preguntó.

El artista más escuchado a nivel global es Bad Bunny, seguido por Taylor Swift y The Weeknd. En cuarto lugar aparece el rapero Drake y en quinto lugar Ed Sheeran.