Caso Cavani: lingüista uruguaya envió carta a la FA y explica que no hubo racismo

Luego de que en Dinamarca y en Argentina se analizara el caso de Edinson Cavani sobre la acusación que le hizo la Football Association (FA, Federación Inglesa de Fútbol) por un supuesto comentario racista, el tema llegó al ámbito académico uruguayo.

La lingüista Yliana Rodriguez, quien es docente en la Universidad de la República y también trabaja en la Universidad de Leiden, de Países Bajos, redactó y publicó una carta abierta dirigida a la FA en la que, desde su especialidad, explica los motivos por los que considera que si el futbolista es castigado habrá un caso de “censura a su libertad de expresión por medio de abuso de autoridad”.

Todo empezó el 29 de noviembre cuando Cavani escribió en su Instagram “gracias, negrito” para saludar a un amigo que lo felicitó por su actuación luego de un partido en Manchester United, el club inglés al que llegó en este semestre y en el que se está adaptando con goles y asistencias.

Por ese mensaje, la FA le abrió un expediente y el salteño deberá presentar su defensa antes del 4 de enero.

En diálogo con Referí, Rodríguez contó que su iniciativa surgió luego de un intercambio con Andreas Beck Holm, profesor de la Aarhus University, en Dinamarca, quien consideró que la medida tomada por la FA se trata de un caso de “racismo cultural que está conectado con el etnocentrismo".

Holm, que fue el primer docente en tratar el tema y que tuvo repercusión en medios internacionales, le dijo a la lingüista uruguaya que estaría bueno que desde el país de Cavani se manifestaran sobre el asunto, lo que llevó a Rodríguez, que ya venía siguiendo el caso junto a otros colegas, a redactar su carta.

La carta

“Los argumentos se caen de maduros, no descubrí nada. Lo que ven en la carta es lo que piensa cualquier uruguayo que se ha enfrentado con el tema”, dijo Rodríguez, quien en su misiva, que fue redactada en inglés a la FA, hace énfasis en dos aspectos: el contexto y la lengua de la interacción.

En ese sentido, señala que el mensaje del futbolista se dé en el contexto de un “evento exitoso”, luego de que marcara dos goles y fuera felicitado por su amigo.

“Su amigo también es uruguayo, por lo que no solo comparten el español como lengua preferida, sino también la misma variedad, una de las variedades del español americano en la que la palabra ‘negro’ se usa para referirse a ‘una persona muy querida’”, agrega la nota, en la que también se señala que el sufijo ‘ito’ da un valor tanto diminutivo como afectivo.

Rodríguez también plantea que, si bien Cavani se encuentra físicamente en Inglaterra, sus interacciones en las redes sociales no lo están. Indicó que al comunicarnos fuera de “nuestra región o comunidad tendemos a ser más cautelosos con nuestra forma de hablar” pero señaló que “es posible” que el delantero no sintiera que estaba en Inglaterra mientras le enviaba un mensaje de texto a su amigo.

“En resumen, espero que las autoridades de la FA entiendan que el uso de la palabra ‘negro’ no es necesariamente abusivo, insultante o inadecuado en todas partes del mundo, que Cavani estaba haciendo uso de su libertad de expresión y que de ser castigado por usar una palabra de -y en- su propia lengua puede verse como una censura “a su libertad de expresión por medio de abuso de autoridad”, señala la nota.

“Claramente hay una censura”

Tras enviar su carta a la FA, Rodríguez recibió la respuesta automática de que había llegado a destino. “No tengo muchas esperanzas de que la FA responda”, dijo a Referí, a la espera de que algún consejero de la federación le escriba. Además, envió su nota a dos diarios británicos.

La lingüista habló del tema con otros colegas, como Adolfo Elizaincín, a quien considera un “referente en Uruguay y en la región” y señaló que todos tienen “claro” el asunto.

“Lo que está bueno acá es que se tomen en consideración las particularidades de nuestra cultura”, señaló. “Dije que esto puede llegar a considerarse un caso de colonialismo lingüístico con una palabra, en donde se te impone, medio que a la fuerza, porque hay una sanción, el uso de una palabra, cuando está hablando con un tuyo, con otro uruguayo. Y en español, porque en el intercambio, (Cavani) le contestó en español al amigo”.

Para Rodríguez “sería muy grosero” que el futbolista sea sancionado “porque sería un ejemplo para el resto de los uruguayos, que entonces todos tendríamos que dejar de usar esa palabra en ese sentido”.

“Si no fuéramos tan rebeldes los uruguayos, si tuviéramos una personalidad a nivel comunitario más fácil de doblegar, si admiráramos a Inglaterra, podría pasar de llegar a considerar que usar esa palabra está mal”, comentó. “Por suerte nuestra sociedad tiene un nivel educativo, generalmente hablando, y de conciencia cultural bastante fuerte para que eso no pase”.

Para la lingüista, “claramente hay una censura a su libertad de expresión y su cultura” sobre Cavani

Rodríguez entiende que en Gran Bretaña está “muy mal vista” esa expresión y no lo niega, pero considera que no se puede imponer a todos ese pensamiento “porque somos todos distintos”.

“Con esto no quiero decir que no existe el racismo en Uruguay, el racismo existe en Uruguay y en el mundo”, agregó.

La docente de la Udelar cree que la FA está peleando la guerra correcta contra el racismo, pero tiene la mira puesta en algo “totalmente incorrecto”. “Como lingüista considero que, en cualquier lucha, ya sea racismo, discriminación a la mujer, o lo que sea, el camino no va por el lenguaje. Lo que hay que cambiar son las prácticas culturales y el lenguaje va a cambiar después porque es reflejo de la cultura. No al revés”.

“Supongamos que el día de mañana todos los uruguayos dejamos de usar la palabra negrito y negro. No se va a terminar el racismo en Uruguay y en ninguna parte del mundo porque yo deje de usar esas palabras. El racismo se va a terminar el día que pasen otra cantidad de cosas mucho más complejas y difíciles de que pasen, antes de que la gente deje de decir una palabra, ojalá fuera tan fácil”, comentó.

Imposición lingüística

Consultada por si, como manifestó, consideraba que estábamos ante un caso de colonialismo lingüístico, Rodríguez respondió que para ponerle un nombre al asunto se necesita un análisis con mucho más tiempo.

“Pero es una imposición lingüística, eso es seguro”, expresó. “La palabra colonialismo es fuerte y acarrea otra cantidad de ideas. Y justo viniendo de Inglaterra, cuya historia no es la misma que la nuestra. Nuestro racismo no es igual al de ellos y nuestra historia no es igual a la de ellos”, agregó.

Para la lingüista, “el problema” es que desde la FA se quiere que se tenga un comportamiento igual al de ellos. “Y con nuestra lengua”.

“No se puede catalogar a alguien de racista por una práctica que en su medio y en su entorno no es racista. Porque que lo castiguen a Cavani es como que nos castiguen a todos”, opinó. “Es la idea de entidad que castiga a otro por hacer lo que ella considera que no quiere”.

Rodríguez agregó que el hecho ni siquiera fue en una cancha de fútbol ni en territorio inglés. “Y eso lo hace más grave aún. Es ridículo por donde lo mires”.

Por todas esas cuestiones, entendió que podía hacer un aporte desde la lingüística ya que se está hablando de una palabra: “negrito”.

Considera también que el tema puede ser tratado desde otros enfoques y materias y cree que por su actualidad sea abordado en aulas de Uruguay y el mundo.

Con respecto a lo que pueda resolver la FA, le cuesta creer que cambie su postura con respecto a Cavani y consideró que sería positivo que no lo sancionaran. El delantero puede recibir un castigo de hasta tres partidos.

Pero destacó que en los comentarios y reacciones, la gente se da cuenta, aún sin conocer la cultura uruguaya, de que el caso es “tan burdo” y “grosero” por parte de la FA.

“Tengo esperanzas en eso, de que es muy grosero todo, que rompe los ojos que no hay intención alguna y que la comunidad futbolera y mundial también lo ve”, señaló.

“Los únicos que a veces no lo entienden son los propios británicos con los que he hablado en Facebook y ellos creen que (Cavani) estaba en Gran Bretaña e insisten con eso de que tienen que respetar sus reglas. Son una sociedad muy sesgada a que se hace lo que está escrito. Y no tienen cintura”, sostuvo.

“Pero ellos que hagan lo que quieran, que tengan sus reglas y las respeten, pero lo que me preocupa y me indigna es que no consideren las diferencias y particularidades culturales de otros, porque a mi entender es una especie de colonialismo lingüístico-cultural del siglo XXI”, agregó.

