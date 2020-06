Cavani, el refuerzo que hace soñar a los hinchas de Nacional y le quita el sueño a Decurnex

El presidente de Nacional, José Decurnex, repitió un deseo que deslizó en marzo durante una entrevista con Referí: ver a Edinson Cavani jugando en Nacional. En aquella entrevista, contó: "Hablamos con su hermano (Walter Guglielmone, su representante) para conocer un poco más qué pensaba Edinson, sabiendo que se terminaba su contrato (en PSG en junio de este año) y que iba a seguir su carrera en Europa, en donde se pelean por él. Sabíamos que era imposible".

Consultado este martes en el programa partidario Pasión Tricolor de AM 1010 respecto a si habló con el delantero, Decurnex manifestó: "Se habló, no se le trasladó una oferta porque no corresponde, pero si la intención y el deseo que venga a jugar a Nacional".

Cavani termina su vinculación con PSG el 30 de junio y no renovará el contrato, por lo que aún no se sabe cuál será su destino, para el que tiene varias ofertas en Europa y, en Sudamérica, Boca Juniors y Lugano para Sao Paulo, expresaron interés por el delantero. Pero el presidente tricolor agregó: "Este no es el momento (de que venga a Nacional), Edinson está en una etapa de su carrera que tiene cuerda para rato y es un jugador de primer nivel europeo".

Contó que el sábado 13 de junio, cuando Cavani publicó en Twitter una fotografía con su padre con la camiseta tricolor, le explotó el whatsapp de hinchas pidiendo la contratación del salteño.

Que lo cumplas muy feliz mi viejo...Te Adoramos🤝 pic.twitter.com/3yulhEUbTy — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) June 13, 2020

"Sería lindo y se lo hemos trasmitido desde el año pasado cuando mostró su amor por Nacional que el club está siempre abierto. Es uno de los deportistas que cuando uno lo ve actuar dice 'lo quiero en el club', como deportista, como persona...".

Y agregó: "Ese momento va a llegar, pero no creo que sea hoy".