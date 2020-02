Celso Otero y su mirada a la selección preolímpica

¿Cómo se lo juzga al técnico de la selección sub 23 de Uruguay, Gustavo Ferreyra? ¿Por los resultados y su forma de plantear los partidos? ¿Por lo que heredó para dirigir? ¿O habrá que esperar a que inicie un proceso de cero, cosa que recién ocurrirá con la futura selección sub 20?

Uruguay no clasificó a los Juegos Olímpicos a pesar de que el domingo le ganó con claridad a la locataria Colombia por 3 a 1. Pero la actuación del equipo y del cuerpo técnico será evaluada con las particularidades que tuvo un torneo que no integra el calendario FIFA y donde la preparación fue escasa debido al calendario local.

Así lo hizo saber a Referí Celso Otero, ayudante técnico de Óscar Tabárez, entrenador de la selección mayor y coordinador de todo el proceso de selecciones.

“Para nosotros quedó algo muy claro: nosotros dependemos mucho de la mentalización de nuestro grupo de futbolistas y es un distintivo que tiene Uruguay y es una cosa muy positiva. Ahora, la mentalización no se hace con un sentido de dedos, se hace con trabajos, con limar los egos, con generar una mentalidad única, prepararse para lo que se representa”, expresó.

Otero agregó: “Si fuera solo juntar un grupo teníamos menos chance porque lo que nos hace competitivos es cuando estamos mentalizados y eso se genera con un conocimiento de ida y vuelta entre los jugadores y el cuerpo técnico. Y también con un estado de intercambio confiable de creer en lo que el otro le está ofreciendo para hacer una representación que sea acorde con la orientación del cuerpo técnico y que el jugador la lleva a la cancha con la mejor voluntad, que es lo que se ve, porque dan todo”.

El colaborador directo de Óscar Tabárez agregó en la charla con Referí: “Llevamos 14 años trabajando detrás de eso, de una mentalización cada vez que se representa a Uruguay con un flujo de energía que vaya en dirección a la competencia, pero con la consciencia de lo que podemos hacer, salvando los defectos como cualquier equipo, con una gran voluntad y contracción al trabajo”.

Esa es la diferencia medular de una selección estable con una formada a los apuros y con escaso tiempo de trabajo.

Las dificultades

El 14 de agosto de 2019, en el programa Tirando Paredes de 1010AM, Celso Otero había adelantado los problemas que se avecinaban con relación a la preparación de la selección preolímpica. En muchos aspectos, tenía puntos de contacto con la de los Juegos Panamericanos.

“Esto del Panamericano está un poco aislado de lo que nosotros queremos como organización de selección pero que hemos tenido que encarar. Vean el calendario que tenemos a nivel local y contesten cómo hacemos para entrenar el grupo preolímpico con fechas entre semana, con lesiones. Me gustaría que expresaran cómo sería la preparación, sino se parecerá mucho a la del Panamericano. Y qué injusto es cuestionar profundamente cuando lo que se hizo fue dar respuesta a una decisión del Comité Olímpico Uruguayo, que como parte integrante de una sociedad decide la participación, y nosotros contestes a la autoridad aceptamos e intentamos hacerlo de la mejor manera”, expresó Otero.

En la charla con Referí, el ayudante técnico de Tabárez, dijo que el Preolímpico “está dentro de un calendario que se sacude de una manera un poco imprevista cuando nosotros tomamos el calendario FIFA, que es el rector, y no se visualiza el espacio para esa competencia y al no dar espacio tampoco genera obligaciones a los clubes (a ceder a los jugadores) y en cierta medida le quita valoración a lo que se va a competir aunque es valioso porque la participación de los Juegos Olímpicos es valiosa para Uruguay qué vaya si tiene su historia”.

El análisis deportivo

Pese a todas las dificultades, que se pondrán arriba de la mesa, el cuerpo técnico realizará un análisis deportivo de lo mostrado por Uruguay en el Preolímpico.

Otero dijo al respecto: “Desde lo deportivo lo único que hacemos es lo que hacen ustedes a distancia, somos observadores, al margen de algún diálogo del entrenador con el Maestro cuando creen oportuno. Y la evaluación la haremos cuando estén acá porque ellos nos van a comentar de lo vivido y con ellos encontraremos explicaciones para cosas que se observaron como espectador”.

Los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol están en la misma sintonía. Esperan el arribo de Ferreyra para sentarse a analizar la actuación del equipo como lo explicaron en la edición de Referí del 5 de febrero.

“Primero hay que decir que hay un contrato vigente que es hasta el final del proceso (sub 20), no obstante ello es responsabilidad nuestra ver y analizar una vez finalizado cada certamen la actuación del equipo”, dijo el neutral Jorge Casales a Referí.

En la misma línea opinó su compañero de Ejecutivo, Gastón Tealdi, al ser consultado sobre si la actuación de Uruguay en el Preolímpico le podía costar el cargo a Ferreyra: “Son las dos caras de la misma moneda, vamos a poner todo en la balanza. Hay que tomar en cuenta que hay un contrato que hay que respetar pero un análisis deportivo que no podemos soslayar”.

Los números fríos

Ferreyra dirigió tres torneos. En el Mundial sub 20 de Polonia 2019 ganó los tres partidos del grupo y quedó afuera en octavos de final cayendo 3-1 con Ecuador. En los Juegos Panamericanos de Lima 2019 ganó los tres partidos del grupo y en semifinales perdió con Argentina y México quedándose sin medallas. En el Preolímpico que terminó el domingo en Colombia ganó dos partidos en el grupo, perdió dos, clasificó favorecido por otros resultados y en el cuadrangular final terminó tercero cuando había dos cupos para Tokio 2020.

Curiosamente el entrenador “heredó” los tres equipos que le tocó conducir. ¿Motivos? Desde 2009 fue ayudante técnico de Fabián Coito en todos los procesos juveniles (sub 15, sub 17 y sub 20). Cuando el entrenador principal emigró tras clasificar a Uruguay en el Sudamericano de 2019 disputado en Chile, Ferreyra fue designado como su sucesor para el Mundial sub 20. Es decir, tomó el proceso iniciado.

Luego le encomendaron la tarea de dirigir a dos selecciones complejas en el armado de su estructura como la de los Juegos Panamericanos y la Preolímpica. ¿Por qué se denominan complejas? Porque no son torneos de FIFA y al no estar incluidos en el calendario del máximo organismo del fútbol los clubes no tienen la obligación de ceder a sus jugadores. Ferreyra lo padeció.

Desde que está en la selección dirigió 16 partidos oficiales de los cuales ganó nueve, empató uno y perdió seis. Ganó 28 puntos lo que equivale al 58,3% de las unidades en disputa.

Recién ahora con la futura sub 20 podrá asumir su tarea desde el inicio de un proceso.

La salida de De Arruabarrena

En la charla con Celso Otero no podía obviarse el tema relacionado a la salida del golero Ignacio De Arruabarrena. Referí consultó a Otero en su condición de entrenador de goleros de la selección principal.

“Es un tema muy directo del cuerpo técnico que rige la competencia en ese momento. En este caso hay un entrenador de arqueros que participa (Carlos Nicola), asesora, y da sus pensamientos en función de lo que hay que hacer y creo muy oportuno que la respuesta venga de parte de ellos”, comenzó diciendo Otero.

El entrenador de goleros de la celeste agregó: “Nosotros obviamente en la íntima vamos a preguntar cómo fue el procedimiento, pero no como una investigación sino como una forma de compartir experiencias que todos debemos ir sumando a nuestra capacidad de tomar decisiones”.

Consultado sobre las dos bibliotecas que existen en el tema del arco para sustituir un golero, una que dice que hay respaldarlo cuando se comete un error y otra que no hay que esperar para cambiar, Otero respondió.

“Tiene su doble faz pero a mí me queda que el deportista dentro del mismo partido no se hundió, a pesar de tener conciencia del error, e hizo cosas de respuesta valiosas. Eso me queda como positivo para afianzar que es un deportista con personalidad para sobrellevar un error y de los que sale de los momentos difíciles. Me adhiero lo que dice el Maestro (Tabárez) que de esos jugadores es de los que se puede esperar las mejores evoluciones. No es lapidario, es una experiencia fuerte la que le tocó vivir, y se sale con más aprendizaje de las cosas negativas que de las positivas, de las que a veces se sale con alguna vanidad”.

Todos los torneos de Ferreyra

Mundial sub 20

Polonia 2019

Situación

Ferreyra fue designado en el cargo luego del alejamiento del técnico principal de la Sub 20, Fabián Coito, que se fue a dirigir a la selección de Honduras. El entrenador heredó el proceso. A la hora de la conformación de la lista realizó algunos cambios con relación al plantel del Sudamericano.

Actuación

Uruguay jugó la primera ronda en el grupo C que compartió con Nueva Zelanda, Noruega y Honduras. Terminó primero en el grupo con tres triunfos que fueron 3-1 Noruega; 2-0 Honduras y 2-0 Nueva Zelanda.

El equipo fue eliminado en cuartos de final al perder 1-3 con Ecuador.

Plantel

Goleros: Franco Israel (Juventus); Renzo Rodríguez (Independiente) y Mauro Silveira (Wanderers).

Defensas: Bruno Méndez (Corinthians), Sebastián Cáceres (Liverpool), Ezequiel Busquets (Peñarol), Ronald Araújo (Barcelona B), Emiliano Ancheta (Danubio), Edgard Elizalde (Pescara) y Maximiliano Araújo (Wanderers).

Volantes: Martín Barrios (Racing), Santiago Rodríguez (Nacional), Francisco Ginella (Wanderers), Brian Rodríguez (Peñarol), Nicolás Acevedo (Liverpool), Juan Manuel Sanabria (At. Madrid B) y Thomás Chacón (Danubio).

Delanteros: Emiliano Gómez (Defensor Sp.), Nicolás Schiappacasse (Parma), Juan Manuel Boselli (Peralada) y Darwin Núñez (Peñarol)

Juegos Panamericanos sub 22

Lima 2019

Situación

El técnico encontró dificultades para la citación de los jugadores del exterior ya que los clubes no tenían obligación de cederlos. En determinado momento surgieron diferencias con Peñarol por la convocatoria de Darwin Núñez que no se presentó a entrenar el primer día. Los aurinegros pretendieron sacarlo del combinado pero terminaron respetando el compromiso asumido con la selección. Debido al escaso tiempo de trabajo, la mayor parte de las tareas fueron teóricas.

Actuación

Uruguay, que concurrió a Lima a defender la medalla de oro obtenida en 2015, jugó la primera fase en el Grupo B con Honduras, Jamaica y Perú. Terminó primero en el grupo con 9 puntos producto de tres triunfos: 2-0 Perú; 2-0 Jamaica y 3-0 Honduras. En la segunda ronda fue eliminado por Argentina al perder 0-3. Por el tercer puesto cayó ante México 0-1.

Plantel

Arqueros: Santiago Mele (Osmanlispor, Turquía) y Mauro Silveira (Wanderers).

Defensas: Bruno Méndez (Corinthians, Brasil), Sebastián Cáceres (Liverpool), Emanuel Gularte (Progreso), Emiliano Ancheta (Danubio), Gastón Álvarez (Defensor Sporting), Maximiliano Araújo (Wanderers).

Volantes: Martín Barrios (Racing), Francisco Ginella (Wanderers), Pablo Siles (Danubio), Facundo Waller (Plaza Colonia), Joaquín Piquerez (River Plate) y Leonardo Fernández (Tigres).

Delanteros: Leandro Suhr (Plaza Colonia), Federico Martínez (Liverpool), Juan Ignacio Ramírez (Liverpool) y Darwin Núñez (Peñarol).

Preolímpico sub 23

Colombia 2000

Situación

Las dificultades pasaron por un tema de calendario y citación de jugadores.

El primer tema fue la preparación. No había fechas disponibles debido a que el Campeonato Uruguayo se extendió más de la cuenta lo que complicó los planes de Ferreyra de iniciar las tareas a mediados de diciembre. Y luego se encontró ante la dificultad de la conformación del grupo seleccionado. Al ser una competencia que no estaba incluida en el calendario de la FIFA los clubes no tenían obligación de ceder a los jugadores. Peñarol no prestó a Facundo Pellistri. Y a último momento Toluca decidió bajar de la lista a Leonardo Fernández que había sido citado.

Actuación

Uruguay formó parte del grupo B con Brasil, Bolivia, Paraguay y Perú. Terminó segundo seis puntos por debajo de los brasileños y el equipo clasificó por diferencia de un gol sobre Paraguay. Los resultados fueron 1-0 Paraguay; 1-3 Brasil; 2-3 Bolivia y 1-0 a Perú.

En la ronda final arrancó perdiendo 2-3 ante Argentina, empató 1-1 con Brasil y venció al local Colombia 3-1. Terminó tercero y no clasificó a los Juegos Olímpicos.

Plantel

Arqueros: Ignacio de Arruabarrena (Wanderers), Cristopher Fiermarín (Torque) y Rodrigo Formento (Cerro).

Defensas: Emiliano Ancheta (Danubio), Maximiliano Araújo (Puebla-México), Santiago Bueno (Girona-España), Sebastián Cáceres (Liverpool), Emanuel Gularter (Progreso), Mathías Laborda (Nacional), Agustín Oliveros (Racing), José Luis Rodríguez (Racing de Avellaneda).

Mediocampistas: Nicolás Acevedo (Liverpool), Carlos Benavidez (Independiente), Francisco Ginella (Wanderers), Joaquín Piquerez (River Plate), Santiago Rodríguez (Nacional), Juan Manuel Sanabria (Atlético de Madrid-España), Manuel Ugarte (Fénix), Facundo Waller (Plaza Colonia).

Delanteros: Matías Arezo (River Plate), Juan Ignacio Ramírez (Liverpool), Diego Rossi (Los Ángeles FC-EE.UU).