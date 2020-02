Uruguay se juega ante Colombia su última carta para Tokio 2020

Uruguay enfrenta a Colombia en Bucaramanga por la última fecha del cuadrangular final para intentar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego de disputar un irregular torneo.

La celeste debe ganar y esperar que a segunda hora el campeón Argentina le gane a Brasil o que empaten. Si pierde queda eliminado. Y si empata tiene una remota chance siempre y cuando Argentina le gane a Brasil.

EFE

El entrenador Gustavo Ferreyra dispuso de dos cambios con respecto al equipo que el jueves empató 1-1 con Brasil dejando una imagen muy superior a la mostrada en el arranque de la ronda final contra Argentina (2-3).

El más importante fue el que determinó en el arco dándole ingreso a Cristopher Fiermarín por Ignacio De Arruabarrena quien cometió ante los brasileños un grave error al meterse un gol en contra. También colocó como volante por izquierda a Maximiliano Araújo en lugar de Joaquín Piquerez.

A la hora de jugar, el equipo no salió a presionar tan arriba como lo hizo ante Brasil, algo que sintió en el rubro físico para el segundo tiempo.

Con el mismo sistema táctico 4-4-2, Uruguay jugó un partido de control sabiendo que Colombia es un equipo con mucha mayor capacidad para manejar la pelota.

Pero eso nunca significó asumir una postura defensiva y jugar decididamente al contragolpe.

Al contrario, con sus armas intentó llevar peligro al arco rival.

Lo hizo sobre todo con el buen tándem que generaron por izquierda Araújo con Agustín Oliveros. Fue un acierto del entrenador colocar a Araújo como volante, el puesto en el que jugó todo el 2019 en Wanderers.

EFE

A eso, le sumó un gran despliegue del doble 5 en el que Manuel Ugarte volvió a ser un león marcado y Juan Manuel Sanabria un exquisito pasador en largo.

A partir de su mayor posesión (66,2% en el primer tiempo), Colombia no logró mayor profundidad ni generar acciones de peligro sobre el arco de Fiermarín.

Cuando la primera parte del plan se ejecutaba según lo pensado –el control sobre el rival– pero cuando aún no se habían empezado a activar las fórmulas para llegar al ataque, Uruguay se encontró con un regalo caído del cielo.

Fue como el gol de los peruanos a Bolivia en la fecha final del grupo B.

EFE

Un centro sin mayores pretensiones hacia dos posibles receptores. Mathías Laborda la luchó y Eduard Atuesta se la sirvió sin querer a Juan Ignacio Ramírez. El Colo no lo pensó. Se perfiló para darle de cara interna y la clavó al ángulo. Gol de goleador.

Colombia sintió el impacto porque en la jugada que originó el tiro libre se había lesionado su número 10, Nicolás Benedetti, quien tuvo que salir sustituido.

Pero con el correr de los minutos, el empuje de la hinchada y la misma necesidad de Uruguay de tener que ganar para después esperar el desenlace entre Argentina y Brasil, los cafeteros aceleraron el ritmo de sus tenencias para ir en procura del empate.

EFE

El más vivaz moviéndose por todo el frente de la delantera fue Edwuin Cetré quien generó una falta sobre el borde del área en la que Fiermarín respondió con firmeza.

Antes de que terminara el primer tiempo salió lesionado el Colo Ramírez, víctima de una lesión muscular.

Ferreyra no modificó la estructura mandando a la cancha al zurdo Piquerez para jugar como volante externo por derecha pasando a Diego Rossi a la delantera, para intentar aprovechar el espacio con su velocidad.

La ficha

Colombia: Esteban Ruiz, Carlos Terán, Willer Ditta, Eddie Segura, Ánderson Arroyo, Nicolás Benedetti, Jaime Alvarado, Eduard Atuesta, Gabriel Fuentes, Jorge Carrascal y Edwuin Cetré. DT: Arturo Reyes

Uruguay: Cristopher Fiermarín, José Luis Rodríguez, Emanuel Gularte, Mathías Laborda, Agustín Oliveros; Diego Rossi, Manuel Ugarte, Juan Manuel Sanabria, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Juan Ignacio Ramírez. DT: Gustavo Ferreyra

Cambios en Colombia: 29’ Luis Sandoval x N. Benedetti –lesionado–, 45’ Ricardo Márquez x E. Segura y 64’ Johan Carbonero x E. Atuesta

Cambios en Uruguay: 45' + 3+ Joaquín Piquerez x J. I. Ramírez -lesionado-

Cancha: Alfonso López de Bucaramanga

Juez: Guillermo Guerrero (Ecuador)

Goles: 27’ J. I. Ramírez (U), 52’ J. M. Sanabria (U), 60’ J. L. Rodríguez (U)

Amarillas: 36’ G. Ferreyra (DT de U), 39’ M. Laborda (U), 40’ L. Sandoval (C), 50’ G. Fuentes (C), 53’ J. Carrascal (C)