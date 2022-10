Cenas, pensamientos e ideología: Cavani contó cómo se llevó con Ronaldo en el United

El uruguayo Edinson Cavani señaló que se llevó “muy bien” con el crack portugués Cristiano Ronaldo cuando ambos coincidieron en Manchester United en la pasada temporada.

“Hablábamos mucho, cenábamos varias veces juntos, compartíamos muchos pensamientos sobre el fútbol”, dijo el salteño en entrevista al portal Relevo al ser consultado por su relación con CR7.

AFP

Cavani y Ronaldo

Cavani destacó que ambos tienen comienzos parecidos en sus vidas. “Con una historia de vida diferente, pero ambos venimos de abajo y cuando eso pasa, cuando le dedicas tanto esfuerzo para brindar a tu gente mejores oportunidades, aprendes muchas cosas”.

“Teníamos una ideología de vida bastante parecida. Es un tipo natural. En las distancias cortas es mucho más cercano”, agregó.

Con respecto al vínculo que formaron, Cavani señaló: “No soy amigo suyo como tal, se necesita tiempo además para hacer una amistad”.

EFE/EPA/Peter Powell

“Siempre piensa en trabajar y mantener ese nivel. Está en todos los detalles”, dijo sobre el entrenamiento del portugués.

Consultado por si jugar con Ronaldo lo potenciaba o lo limitaba como delantero, Cavani señaló que lo potenciaba.

“Además es más mayor que yo. Se hablan muchas cosas sobre él, que puede tener comportamientos mejores o peores, pero me quedo con lo bueno, con lo que me puede aportar. En lo futbolístico es lo mismo, ver su actitud a mi lado, cómo se prepara… Me hizo aprender”, dijo.