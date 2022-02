Coaching de franquicias: Grupo asesora desde novatos a Mostaza o Tostado

Sacarse el miedo es la premisa que Adriana Bozzano, directora de 384 Group en Uruguay, le repite a quienes se le acercan interesados por el modelo de franquicias. La empresa, nacida en Argentina pero que cuenta con una sede en Uruguay, asesora a inversores de todos los rubros y dimensiones.Entre sus servicios se destaca el acompañamiento a empresas durante todo su proceso de franquiciado.

Según su definición precisa, la franquicia es una “concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial, otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona determinada”. En los hechos, se trata de un modelo de negocio exitoso cuyo knowhow se vende para ser reproducido a cambio de un cánon que se le paga al franquiciante. El grupo 384 ha acompañado a más de 100 empresas en ese camino.

Algunas de las más reconocidas que han llegado a Uruguay o se han internacionalizado de su mano son Tostado Café Club, Mostaza, Fabric Sushi, Mooi, Cosquin Rock y Marcel Calzados.

Entre las argentinas que están trabajando en este momento con el grupo en Uruguay está Mooi, un restaurante que se encuentra en Belgrano y va a desembarcar próximamente en Punta del Este y Montevideo, y Lo + rico, una marca de panaderías de Córdoba que espera poder mudar su planta para pasar a elaborar sus productos en Uruguay.

El grupo 384 permite encontrar en su sitio web todas las franquicias con las que trabajan. El interesado puede buscar allí cuál le interesa y a partir de ese momento el grupo oficia como nexo entre franquiciante y franquiciado.

“Cuando uno compra una franquicia, compra un modelo de vida”, sostuvo la ejecutiva en conversación con Café & Negocios y agregó que se debe ponderar qué rubros le gustan, si quiere trabajar los fines de semana y contemplar las zafras de cada negocio, por ejemplo. “Se busca la franquicia ideal para cada persona y se acompaña durante todo el proceso. Intentamos que se compre un negocio seguro y que la rentabilidad se recupere en el tiempo establecido”, remarcó.

El paquete cerrado de la franquicia se convierte en una gran opción cuando se trata de novatos en los negocios, y en estos casos el asesoramiento es también fundamental. “Muchos no tienen idea de qué es una franquicia, por qué es un negocio seguro y por eso hacemos un poco de coaching”, sostuvo Bozzano.

“Incluso le hemos dicho a gente que no lleve adelante cierta franquicia porque el negocio requiere, por ejemplo, de determinada población para funcionar y no se cuenta con esa demanda en la zona”, recordó y agregó que se trata de preservar a las dos partes.

Para todos los gustos

No es necesario ser un gran inversor para llevar adelante una franquicia. Según Bozzano, las hay desde los US$5.000 en adelante. La franquicia promedio, sin embargo, tiene un costo aproximado de entre US$35.000 y US$50.000. En este caso ejemplificando con un local a la calle, totalmente equipado y con mercadería en Montevideo. Además de eso, la empresa local debe pagar un canon al franquiciante.

Consultada acerca de cuál fue la franquicia de mayor costo con la que trabajo, Bozzano recordó el caso de Mostaza: el derecho a usar esa marca vale US$250.000.



Entre uruguayos y argentinos



La ejecutiva reconoció que trabajan más con inversionistas uruguayos, pero hay cada vez más empresas argentinas interesadas en llegar a Uruguay.

De hecho, a su correo electrónico llegan entre 50 y 100 consultas mensuales de argentinos que se interesan por instalar una franquicia en Uruguay. Aunque reconoce que muchas otras consultas llegan a sus colegas en Argentina. “Destacan las reglas claras para trabajar en Uruguay”, aseguró la directora.

Hace dos años la firma comenzó a desarrollar el modelo de franquicias en Uruguay. Según Bozzano, de ese momento a esta parte, los uruguayos se han animado a apostar por este modelo.

“A los uruguayos les continúa interesando la indumentaria”, resaltó la representante del grupo en referencia al rubro preferido en el ámbito local. Sin embargo, cada vez hay más variedad en los modelos de negocios. Esto se evidencia en ejemplos como el de Casa Fessta, una empresa que vende asesoramiento para decoración de fiestas que se caracteriza por ser sumamente rentable. Ya tiene dos franquicias (en San José y Lagomar) y abrirá inminentemente en Colonia y en Fray Bentos. Más adelante sumará otros dos locales totalizando seis nuevas franquicias en 2022.

Aunque depende de cada negocio, la rentabilidad promedio de las franquicias en Uruguay promete que a los 18 meses se recupera el capital inicial.

Otra de las empresas con las que trabaja el grupo es pastas Giuliana, una firma local que armó su modelo de negocios en base a los locales en shopping Costa Urbana y Las Piedras Shopping. “Tiene una propuesta para aquel que quiera una franquicia gastronómica y no tenga experiencia. Giuliana da todo armado, vende todos los productos por porciones, entonces permite ir aprendiendo a medida que se va trabajando”, enfatizó la representante de 384.

El grupo 384 no factura por asesorar a los inversores, sino que recibe una comisión cuando se genera el negocio que cobra en el honorario del franquiciador. “A los franquiciados no les cobramos nada”, concluyó Bozzano.

Las franquicias uruguayas quieren salir al mundo

Tanto Casa Fessta como Giuliana son franquicias uruguayas que apuestan a salir al exterior. “Casi todas quieren internacionalizarse y toman el nivel local como gimnasia mientras van mirando para afuera”, destacó Bozzano. En la misma línea, sostuvo que al día de hoy es muy posible que una franquicia pueda replicar su negocio en otro país partiendo desde Uruguay.