Cobra Kai apronta su temporada 4 con la vuelta de otro personaje de Karate Kid

Cobra Kai, la serie secuela de la trilogía de filmes de los años 80 Karate Kid, es uno de los grandes éxitos de Netflix, que este 2021 estrenará su esperada cuarta temporada.

La serie sigue la historia, más de tres décadas después, de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, nuevamente interpretados por Ralph Macchio y William Zabka. La gran novedad para los fanáticos que reveló Netflix en estos días es que en la cuarta temporada regresará Terry Silver, (Thomas Ian Griffith), el lacerante sensei de Karate Kid 3.

El anuncio del regreso de Silver al universo de Karate Kid llegó mediante un pequeño avance, donde se lo ve de espaldas y se escucha su voz en off: "Si un hombre no puede pararse, no puede pelear. Si un hombre no puede respirar, no puede luchar. Si un hombre no puede ver, no puede luchar. Las situaciones extremas requieren medidas extremas".

"Desde el inicio de la serie, hemos estado preparando cuidadosamente el momento ideal para develar el regreso del cofundador del dojo Cobra Kai. Ese momento es ahora", dijeron los responsables de la entrega.

Aunque Netflix no ha revelado aún la fecha de estreno de Cobra Kai 4 por el momento, se estima que llegará para fines de 2021.

El actor Martin Kove, que interpreta al temible sensei Kreese en la serie, compartió la imagen oficial de Cobra Kai 4 a través de su cuenta de Twitter y fue el primero en anunciar el final del rodaje de la cuarta temporada.

"¡Esta noche yo y todo el equipo de Cobra Kai 4 hemos terminado oficialmente!", anunció Kove a principios de mayo. "¡Qué temporada y qué año! Tenemos un equipo intrépido y que no muestra piedad, y a pesar del Covid hemos seguido adelante, atacando primero con un elenco que golpea duro", agregó.

Cobra Kai apela a la nostalgia de Karate Kid, y aunque sus primeras dos temporadas se habían estrenado en 2018 y 2019 a través de YouTube Premium, fue la adquisición en 2020 por parte del gigante del streaming lo que acabó por catapultarla al éxito mundial. La temporada 3 se estrenó el 1 de enero de 2021 en Netflix, con 10 episodios de media hora.

Fuente: El Cronista