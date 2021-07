¿Cómo siguió la historia de Renán, el niño brasileño que conoció a Cavani en la Copa América 2019?

Una de las historias que dejó la Copa América de Brasil 2019 fue la que protagonizaron Edinson Cavani y Renán Fiorini, un niño brasileño que viajó junto a su padre Fabio de San Pablo a Río de Janeiro para cumplir el sueño de intentar conocer al atacante celeste, lo que finalmente ocurrió.

Todo comenzó con la carta una que Cavani escribió y se dio a conocer en el pasado Mundial de Rusia 2018. Esa carta le cambió la vida al niño, quien tras leerla, según contó su padre a Referí en aquel momento, dejó atrás la timidez y comenzó a desarrollar su gusto por el deporte.

Por eso fueron a Río de Janeiro, para intentar conocer a su ídolo y agradecerle por su mensaje. Lo que no se imaginaban era que el delantero celeste los iba a recibir en su habitación para conocerlos, compartir un rato con ellos, sacarse fotos e intercambiar obsequios.

Sebastián Amaya

Renán y su padre en el hotel de Uruguay antes del encuentro en 2019

Dos años después, la Copa América volvió a Brasil de forma sorpresiva y en un contexto diferente marcado por la pandemia de covid-19, lo que impide la presencia de hinchas.

A pesar de eso, Renán, que hoy tiene 11 años, sigue manteniendo su costumbre de ponerse la camiseta uruguaya y ver a Cavani en los partidos de Uruguay.

Los recuerdos que no se olvidan

“La Copa América 2019 fue especial para muchos”, contó Fabio Fiorini, el papá de Renán. “Primero, porque Renán cambió para mejor después de leer la carta de Cavani hablando a sí mismo. Y la Copa América empezó con la sorpresa para Renén de que fuimos al Maracaná a ver jugar a Cavani de cerca”.

“Pero eso era muy poco para él. Y el sueño de conocerlo, abrazar a Cavani y saber que cuando realmente nos esforzamos, alcanzamos nuestras metas, podía hacer que el sueño sea aún más grande”, agregó.

Para intentar ese encuentro le escribieron una carta al futbolista y se contactaron con gente que le pudiera contar su historia al goleador.

Sebastián Amaya

La alegría del encuentro con Cavani

Así, padre e hijo emprendieron un viaje inolvidable para ver si podían cumplir el sueño. En el hotel de Uruguay en Río conocieron a hinchas de Uruguay, periodistas y familiares de Cavani, hasta que se concretó el encuentro.

“Nos recibió con cariño, conoció toda la historia, llamó a Renán por su nombre y le mostró que todo esfuerzo vale la pena. Y eso se metió con entusiasmo en el salón de grandes logros de nuestras vidas”, comentó. “Y Renán, por supuesto, experimentó la emoción más especial de su vida”.

Tras ese momento inolvidable, la historia siguió en el Maracaná en el partido ante Chile. “Para que todo saliera aún mejor, fuimos al partido, emocionados y nerviosos, y ganamos con un gol espectacular. ¿De quién? ¡Cavani! El sueño estaba más que completo”, contó Fabio, quien es brasileño pero festejó la victoria celeste como un uruguayo más. “E incluso después del partido, Edi volvió a llamarnos para darle otro abrazo a Renán. ¡Más que especial!”.

Sebastián Amaya

En 2019 también se sacó una foto con Suárez

Luego, Uruguay quedaría afuera ante Perú justo el día del cumpleaños de Renán, quien pidió especialmente hacer una pausa en su fiesta para ver el partido en el que Cavani fue protagonista, pero el VAR fue decisivo al anular un gol por una posición adelantada.

“Perdimos y Renán no podía dejar de llorar. Lloró mucho, no lo podía creer. Pero el fútbol es así”, contó el padre. “Pero, cómo puede quejarse de la Copa América 2019 si nunca se nos olvidará”.

Con la celeste a todos lados

Con 11 años, Renán es un estudiante muy dedicado en su escuela, querido por sus, amigos y compañeros, y por los profesores, algo que llena de orgullo a Fabio.

Además, está estudiando castellano. “Estudia español para que algún día pueda entender todo lo que habla Cavani y cuando vaya a Uruguay pueda tener una mejor experiencia en el país de su ídolo”, contó el padre, quien da por hecho que cuando puedan, viajarán para conocer a Edi en su país.

Renán y un amigo en la práctica de su club en San Pablo

Renán también es un fanático del fútbol, solo usa camisetas, zapatos de fútbol, mirá todos los campeonatos, colecciona figuritas y juega a la pelota todo el tiempo.

“El fútbol es su vida”, contó su padre. “Su habitación solo tiene pelotas y más pelotas”, agregó.

El niño entrena en el equipo de un club, donde juega por la banda derecha. Fabio está sorprendido por sus buenas condiciones y destaca el esfuerzo que pone en sus entrenamientos y en los partidos.

“Le decimos que cuánto más se dedique, mejor le va a ir. Es como la historia de Cavani. Nuestro lema es que lo que cuenta es el esfuerzo hasta el final y si tienes dedicación, vale un helado”, agregó.

Como Edi, Renán se dejó crecer el pelo, usa una vincha y se lo moja para jugar.

Renán con sus camisetas de Cavani

En la casa del niño no se pierden ningún partido de Cavani, quien ahora es el ídolo de la familia e incluso los amigos le mandan fotos y comentan los goles y las actuaciones del salteño.

El nuevo mensaje de Renán

Esta nueva Copa América sorprendió a la familia Fiorini como a todos los brasileños que no se imaginaban que de un día para el otro iban a volver a ser anfitriones del torneo.

Pero por el covid-19 no se puede ir a los estadios, aunque Fabio señaló que estaría dispuesto a hacerlo si se permitiera un cupo de hinchas, aún pese a que en San Pablo no hay partidos y debería viajar.

“Para ser honesto, no vemos mucho los juegos en Brasil. Pero sí los de Uruguay”, contó el padre. “Primero queremos que Uruguay sea campeón, luego Brasil. No significa que no seamos brasileños, patriotas, pero en el fútbol somos celestes”.

Renán y su padre esperan que Cavani conozca cómo ha seguido su historia y tener un nuevo contacto.

Renán y el himno uruguayo en el partido ante Paraguay

“Quizás no se da cuenta de lo importante que es para Renán y nuestra familia”, dijo Fabio. “Renán ya ha marcado un gol. Esta vez, a los 11 años, ya sabe que puede luchar por sus sueños”, agregó.

El niño tiene entre sus metas poder viajar a Uruguay y volver a encontrarse con su ídolo para darle otro abrazo. Incluso le pidió a su padre para ir a Manchester y verlo a Edi en Old Trafford, cuando termine la pandemia y vuelva el público.

Además, quiere enviarle su camiseta con el número 21.

Para eso, Renán le escribió un nuevo mensaje a Edi: “Querido Cavani: en la carta que te envié te decía que podía amar a Neymar por ser brasileño, pero te amo a vos. ¡Dame un abrazo y saquémonos una foto!. Esta vez te pregunto lo mismo, pero dime dónde puedo enviarte mi camiseta 21 y cuándo puedo ir a verte para otro abrazo y una foto contigo. ¡Y ahora con el pelo largo e incluso entendiendo español para que podamos hablar mejor!".