Con el regreso de Paolo Guerrero y 10.000 hinchas, Perú prepara su partido contra Uruguay

La selección de Perú, última en la tabla de posiciones de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 con 4 puntos, prepara su partido frente a Uruguay con el posible regreso de Paolo Guerrero en el ataque y la presencia de público en las tribunas del estadio Nacional de Lima.

El encuentro se jugará el jueves a la hora 22 de Uruguay con el arbitraje del argentino Néstor Pitana. Los celestes viajan a Lima este miércoles a la hora 16.

Posiciones

País PTS PJ PG PE PP GF GC Brasil 18 6 6 0 0 16 2 Argentina 12 6 3 3 0 9 5 Ecuador 9 6 3 0 3 14 10 Uruguay 8 6 2 2 2 7 7 Colombia 8 6 2 2 2 11 13 Paraguay 7 6 1 4 1 6 7 Chile 6 6 1 3 2 8 8 Bolivia 5 6 1 2 3 9 14 Venezuela 4 6 1 1 4 3 9 Perú 4 6 1 1 4 6 14

En las actuales Eliminatorias, Perú disputó tres partidos en el Estadio Nacional de Lima y los perdió a los tres: 2-4 frente a Brasil, 0-2 contra Argentina y 0-3 ante Colombia.

El equipo incaico, dirigido por Ricardo Gareca, se prepara con la posible alineación de Guerrero, quien no participó de la última Copa América por una tendinitis en la rodilla. Perú terminó cuarto, tras perder 3-2 frente a Colombia por el tercer puesto.

Guerrero o Ruidíaz

Goleador histórico de la selección peruana, el Guerrero, de 37 años que defiende al Inter de Porto Alegre, le convirtió cuatro goles a Uruguay, el último en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia, en la victoria 2-1 de Perú en el estadio Nacional de Lima, el 28 de marzo de 2017.

Guerrero sería titular el jueves frente a Uruguay en lugar de Gianluca Lapadula, quién está suspendido. El Depredador, como le dicen en Perú, expresó que las ausencias de Luis Suárez y Edinson Cavani no hacen favorito a Perú: "Va a ser difícil enfrentar a Uruguay" señaló el lunes cuando arribó a Lima y agregó: "He venido jugando, he tenido minutos, no he cumplido 90 minutos, pero me siento muy bien. He dejado de lado mi lesión. Es una bonita oportunidad para recuperarme bien. No es como la otra vez (ante Colombia) que estaba con muchas dificultades, pero hoy en día ya puedo decir que estoy recuperado".

El otro delantero que convocó Gareca es Raúl Ruidíaz, goleador del Seattle Sounders con 14 goles en la MLS.

Ministerio de salud habilitó el público

Asimismo, el ministerio de salud de Perú, abrió las puertas para la asistencia de público al partido del jueves con algunos requisitos que debe aceptar la Federación Peruana de fútbol (FPF).

Estadio Nacional de Lima

Las personas que ingresen deben tener las dos dosis de la vacuna contra el covid-19, el aforo no debe superar el 20% del estadio y tendrán que mantener el distanciamiento social, expresó el ministro de salud Hernando Cevallos, según publicó Líbero.

La capacidad del estadio de Lima es de 50.000 personas, por lo que si la federación acepta las condiciones impuestas por el gobierno, la selección peruana tendrá unos 10.000 hinchas en las tribunas.

"Este miércoles tenemos una reunión con la FPF. Hemos alcanzado los requisitos necesarios para que haya público en partidos de la selección. Está en manos de la Federación cumplirlos y daríamos el visto bueno", señaló el ministro.

Gareca entrenará este martes por primera vez con el plantel completo.