Con la grilla aún sin cerrar, la inauguración del ANTEL Arena no incluye a artistas mujeres de peso

En la mañana del martes Laura Canoura –una de las voces más destacadas de la música nacional– escribió en su cuenta de Twitter las siguientes líneas: “Celebro la inauguración del ANTEL Arena. Un espacio necesario en la ciudad. Celebro la decisión de inaugurarlo con música uruguaya y la selección de colegas valiosos y populares para ello. Una pena que en esa selección no hayan tenido en cuenta ninguna artista mujer”.

Menos de 24 horas antes, después de varios meses de expectativa, el periodista Santiago Díaz había presentado en la sala Idea Vilariño de la Torre de las Telecomunicaciones al panel de autoridades responsable de anunciar las novedades sobre el ANTEL Arena. Sentados en cuatro banquetas, con el logo de ANTEL Arena en blanco tapizando el banner de fondo azul detrás, Daniel Fuentes y Andrés Tolosa – vicepresidente y presidente de ANTEL, respectivamente–, la ministra de Industria Carolina Cosse y el gerente general de ANTEL Javier Emicuri esperaban entre sonrisas y miradas al público.

El primero en hablar fue Tolosa. "El sueño del ANTEL Arena está cada vez más cerca. El próximo 12 de noviembre se hará la inauguración del ANTEL Arena”, dijo. La grilla del espectáculo, aún sin cerrar explicó Tolosa, incluye a No Te Va Gustar, Agarrate Catalina, Larbanois & Carrero y la Orquesta Juvenil del Sodre.

Celebro la inauguración del Antel Arena. Un espacio necesario en la ciudad. Celebro la decisión de inaugurarlo con música uruguaya y la selección de colegas valiosos y populares para ello. Una pena que en esa selección no hayan tenido en cuenta ninguna artista mujer. — Laura Canoura (@lauracanoura) September 11, 2018

Entre los artistas hay varias mujeres. La orquesta del Sodre tiene, por ejemplo, 60 integrantes del género femenino. Y la murga Agarrate Catalina cuenta, entre su más de una decena de cantantes, con dos mujeres. Pero no hay, al menos por ahora, mujeres que tengan una carrera como compositoras en soledad, artistas cuyo nombre tenga un peso en la historia de la música nacional.

No está Canoura ni Estela Magnone ni Mariana Ingold. Tampoco Malena Muyala, Ana Prada, Samantha Navarro, Rossana Taddei, Maia Castro, Carmen Pi, Laura Gutman o Mónica Navarro. Ni, por ejemplo, algunas de las voces que están conquistando la escena últimamente, como Julieta y Lucila Rada, Eli Almic, Papina de Palma, Florencia Núñez, Alfonsina Álvarez, por solo mencionar algunas.

Una hora después del tuit de Canoura la cuenta oficial de ANTEL hizo su aclaración: “Buenas tardes Laura, agradecemos tu comentario. Desde ya te adelantamos que contaremos con la participación de artistas mujeres en la inauguración del ANTEL Arena”.

En diálogo con El Observador, Emicuri –gerente general de ANTEL– explicó que la grilla para la inauguración aún se mantiene abierta y que solo se anunciaron algunos de los artistas involucrados. “Se van a agregar más artistas. Estamos hablando con mujeres. Van a aparecer. Queremos que el ANTEL Arena sea inclusivo y para muchos artistas. Van a haber muchos más involucrados en el show y van a haber sorpresas que nos vamos a guardar para el día mismo de la inauguración”, agregó Emicuri.

La producción de este acontecimiento es responsabilidad de ANTEL y la programación artística está a cargo de Nicolás Fervenza, manager de No Te Va Gustar.

Me alegra si es así. Mi comentario partió de la información que ustedes mismos dieron inclusive en una conferencia de prensa en la que no vi que hubieran mujeres convocadas. En tal caso informar ésto mismo en la conferencia de prensa hubiera ahorrado mi comentario, por ejemplo. https://t.co/I03o7DMnlW — Laura Canoura (@lauracanoura) September 11, 2018

La presencia de mujeres en acontecimientos de alto impacto se ha convertido en tema de debate en Uruguay. No en vano hace unos meses la diputada del MPP Manuela Mutti presentó un proyecto de ley que propone –entre otros asuntos– que los espectáculos musicales con incidencia del Estado cuenten con una cuota de mujeres participantes.

La iniciativa nació de la preocupación de un grupo de músicas y cantantes que veían cómo los nombres de sus pares no aparecen en las grillas de festivales. Según comentó Mutti a El Observador en una entrevista realizada en julio, en una serie de grandes eventos (Durazno, ANTEL Fest, Semana de la Cerveza, entre otros) que se realizaron en 2016 hubo 249 presentaciones musicales; 233 fueron de artistas hombres, 16 de mujeres.

Ejercicio constante de equidad

Mónica Navarro está con laringitis en su casa. Hace un esfuerzo para hablar. Recita los nombres convocados para la inauguración del 12 de noviembre y, al final, dice: “Gracias chicos”. “Me pregunto si pensarán que nosotras tenemos el talento suficiente para poder ocupar un espacio de importancia. Después pienso que ya no necesitamos validaciones, que ya somos mujeres importantes, que hemos construido la historia musical de Uruguay y no hablo de mí, hablo de Estela Magnone, Laura Canoura, Mariana Ingold. Y me da muchísimo dolor que ninguna forme parte de la apertura de ese espacio. Con esto no quiero decir que los compañeros que van a estar no sean valiosos, de hecho los adoro a todos. Pero hay un montón de mujeres muy grosas, muy zarpadas que podrían estar ahí. Indudablemente queda mucho por trabajar, es un ejercicio constante pensar en equidad. Y esta grilla es absolutamente simbólica, nos cuenta que nosotras no estamos ahí”, dijo la cantante.

Syhra Panzardo es bajista. Tocó junto a Eduardo Darnauchans, Jaime Roos, Fernando Cabrera, Canoura, Magnone, Muyala, entre otros artistas reconocidos. Desde hace más de una década lleva adelante su carrera solista. Dice que la excusa frente a la ausencia de mujeres suele ser siempre la misma: “No hay artistas convocantes”. “Me pregunto cómo en un evento como este, en el que la gente va a ir para ver el lugar y de paso escucha música, no nos apoyan a las mujeres. Si ellos no dicen: ‘Vamos a mostrar que tenemos mujeres que hacen cosas impresionantes, sin importar la convocatoria’. Y, sin embargo, no nos dan ese espacio. Y es muy feo. No lo digo por mí. Pero no fue convocada Laura Canoura, Malena Muyala, mujeres que tienen una trayectoria, no se cuántos discos de oro tienen. Hay muchas mujeres. Con muchísimo respeto veo que los convocados inicialmente son los mismos”.

Consultada al respecto, Canoura prefirió no hacer declaraciones.

Según publicó La Diaria este miércoles en base a fuentes gubernamentales Cosse manifestó su malestar a Tolosa, presidente de ANTEL, por el armado de la grilla. La ministra además consideró un error no incluir a ninguna mujer, destaca el diario.

La inauguración de otro de los hitos más importantes de nuestro país ya tiene fecha. ¡El 12 de noviembre inauguramos #AntelArena! y estos son algunos de los espectáculos confirmados. #AvanzamosJuntos pic.twitter.com/pUgKE1SGB4 — Antel (@AntelDeTodos) September 10, 2018

Los datos de la inauguración

El acontecimiento del 12 de noviembre contará con entradas populares que se pondrán a la venta a principios de octubre.