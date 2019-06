Con más uruguayos, así espera Belo Horizonte el debut de la celeste

Enviado a Belo Horizonte, Brasil

Belo Horizonte amaneció este domingo con algunas nubes pero sin probabilidades de lluvias y tormentas para el día del debut de la selección uruguaya en la Copa América, cuando a la hora 19 se enfrente a Ecuador por el Grupo C.

Para esa hora se espera una temperatura de 19°. El encuentro, que se disputará en el Estadio Mineirão, será en plena noche ya que en esta región de Brasil atardece antes de las 18.

Más uruguayos

Al acercarse el día y la hora del debut celeste, se han visto más hinchas de Uruguay en Belo Horizonte.

Este sábado en el hotel de la selección algunos se acercaron para poder alentar a los jugadores.

Además, por la noche, una decena de seguidores de la celeste se juntaron en una pizzería argentina, a la que llevaron la bandera y música uruguaya.

Para el partido de la tarde del domingo hay entradas disponibles en todos los sectores que van desde los US$ 30 a US$ 90. No se espera que haya tribunas llenas.