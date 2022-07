Con planteles renovados y una nueva divisional, comienza este fin de semana el fútbol femenino

Comienza este fin de semana la actividad del fútbol femenino en Uruguay. El domingo se inicia el Campeonato Uruguayo de Primera división con la participación de 9 equipos, en el que Defensor Sporting defenderá el título conseguido en la temporada 2021, frente a los siempre candidatos Nacional y Peñarol. En esta oportunidad se agrega un cuarto favorito debido a las últimas contrataciones: Montevideo Wanderers.

Además, este sábado se larga la actividad en Segunda división, la nueva Divisional C, y las categorías juveniles sub 14, sub 16 y sub 19.

Al mismo tiempo, en Colombia comienza la Copa América Femenina (Uruguay debuta este sábado a la hora 18 ante Venezuela) y Peñarol (libre en la primera fecha, porque así lo decidió el azar en el sorteo del calendario) es el equipo que tiene más bajas afectadas a la selección: son seis aurinegras y tres de Nacional. No hay jugadoras de otros equipos uruguayos convocadas por el entrenador Ariel Longo.

Con 9 equipos

La actividad del fútbol practicado por mujeres se suspendió en tres oportunidades, tras la realización del calendario el 13 de junio. Estaba previsto que se iniciara el 18 de junio, luego el 25 y posteriormente el 2 de julio. Esto generó malestar en las jugadoras, que protestaron públicamente por la decisión de la AUF.

Mariana Fernández, presidenta de la comisión de fútbol femenino de la AUF, dijo a Referí que el inicio se postergó primero a pedido de los clubes, luego por la despedida de la selección que viajó a Colombia a disputar la Copa América y finalmente por "un problema administrativo" que se solucionó el martes 28 de junio.

@CNdeFfemenino

Oriana Fontán pasó de Defensor a Nacional

Además, el calendario sufrió una variante. Se jugará con 9 clubes, ya que fue dado de baja Danubio. El Franjeado, que descendió en la temporada 2021, iba a ocupar el lugar en Primera de San José FC, equipo que ascendió pero que no reunía las condiciones necesarias para participar en la divisional principal. Finalmente, tras un recurso de nulidad presentado por Boston River en contra de esta decisión (el problema administrativo), la AUF resolvió darle de baja a Danubio y mantener el mismo calendario, con fecha libre para el que sería rival de Danubio.

El mercado de pases se movió bastante en los principales equipos de Primera. El campeón Defensor Sporting sufrió las bajas de Lucía Gómez, Deyna Morales, Camila López, Oriana Fontán y Federica Vilanova, al tiempo que se incorporaron la zaguera Romina Soravilla (Nacional), las volantes Hevelin Jara (Nacional) y Daniela Olivera (Nacional), y la delantera Florencia Suhr (Atenas).

El plantel que dirige Líber Correa, elegido Mejor Entrenador 2021 en la encuesta Fútbolx100 Femenino de El Observador, mantiene a figuras como Juliana Castro, goleadora histórica del fútbol femenino uruguayo y Sofía Oxandabarat.

Nacional y Peñarol

Nacional, que terminó en la segunda ubicación en el último torneo, también tuvo movimientos importantes en su plantel. Dejaron el equipo Juliana Viera, Fátima Barone, Luciana Perera, Melisa Acevedo y Daniela Olivera.

Perera, Barone y Olivera son futbolistas que se formaron en la institución y que integraron varios años los planteles tricolores.

Además, para el debut de este domingo frente a Wanderers, el técnico Diego Testas no podrá contar con seis jugadoras: las seleccionadas Josefina Villanueva, Cecilia Gómez y Rocío Martínez, y Antonella Ferradans, Sofía Ferrada y Martha Figueredo, las tres en sanidad.

Hay expectativa en el club con el debut de la colombiana Natalia Espinoza, una volante creativa de larga experiencia en varios clubes de Sudamérica. Además, llegaron al tricolor Oriana Fontán de Defensor Sporting, elegida Revelación en la encuesta Fútbolx100 Femenino de El Observador; Martha Figueredo, delantera de Arachanas de Melo; Tatiana Lima, volante de Peñarol; Nikol Laurnaga y Rocío Martínez volantes que llegaron desde Atenas de San Carlos, y Luna Marcia, delantera de Liverpool.

@FemeninoCAP

Entrenamiento de Peñarol

Peñarol, por su parte, conformó un equipo con un ataque poderoso. A Belén Aquino, Mejor Jugadora uruguaya de 2021 en la encuesta Fútbolx100, se le sumaron Ximena Velazco y Wendy Carballo, quienes regresaron de jugar en Brasil. Las tres integran la selección que compite en la Copa América. Para las primeras fechas del Apertura el aurinegro, dirigido por Felipe Carballo, tampoco podrá contar con la golera Vanina Sburlati, Sofía Ramondegui y Pilar González, convocadas por Longo.

Josefina Villa, Florencia Méndez, Mayra Castro y Agustina Núñez también se incorporaron a Peñarol, que antes del final de la temporada pasada sufrió las bajas de Agustina Arámbulo, Lourdes Viana, Lorena Grana y Stéfany Suárez, quienes denunciaron “poca profesionalización” del cuerpo médico del plantel femenino.

Dos de ellas, Arámbulo y Viana, se incorporaron a Wanderers. El plantel bohemio, dirigido por Fabiana Manzolillo también sumó a dos jugadoras de Nacional: Barone y Perera. Las cuatro fueron presentadas como “bombazos” por el club del Prado, que también se reforzó con Lorena González de Gremio de Porto Alegre y Zulma Daer de Deportivo Arachanas.

💣 𝐁𝐎𝐌-𝐁𝐀-𝐙𝐎



𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐆𝐨𝐧𝐳𝐚́𝐥𝐞𝐳, proveniente de Gremio, y 𝐙𝐮𝐥𝐦𝐚 𝐃𝐚𝐞𝐫, de Deportivo Arachanas, son nuevas jugadoras del Club y se sumarán al plantel luego de su participación en la Copa América representando a @AUFfemenino 🇺🇾



¡BIENVENIDAS BOHEMIAS! 🙌🏼 pic.twitter.com/E9DZdVQ8Iq — Montevideo Wanderers Femenino (@mwfc_femenino) July 5, 2022

De esta forma, el bohemio se une a la lista de candidatos a competir por el título en la presente temporada, que se disputará en régimen de Apertura, Clausura y Tabla Anual.

Otras divisionales

Este fin de semana también comienza la Segunda división y la Divisional C. En Segunda participarán Canadian, Racing, Plaza Colonia, Danubio, Juventud, City Torque, Boston River, Rentistas San Jacinto y Rampla Juniors, mientras que en la C lo harán Huracán Buceo, Cerrito, La Luz City Park, Keguay, Paso de la Arena, Cerro y Udelar.

Las juveniles también entran en acción. En sub 19 compiten Rampla Juniors, Liverpool, Nacional, Defensor Sporting, Peñarol, Fénix, Náutico, Juventud, Danubio, River Plate y Atenas; en sub 16 lo hacen Rampla, Liverpool, Defensor, Peñarol, Paso de la Arena, Boston River, Fénix, Náutico, Cerrito, Nacional, Canadian, Rentistas San Jacinto, Juventud, Danubio, Wanderers, Racing, River Plate y Atenas, y en sub 14 Nacional, Liverpool, Fénix, River Plate, Danubio y Cerrito.

Fecha 1 del Apertura de Primera división