Conmebol no habilita la luz del Centenario para partidos oficiales

Desde 2011, Gastón Tealdi ocupó algún puesto en Peñarol. Hizo toda la escalera hasta llegar a delegado de la institución y hoy es neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Allí recibió a Referí para hablar de varios temas, entre ellos, cómo le fue en la reunión de Asunción sobre el Mundial 2030 en la que se oficializó a Chile para sumarse a las candidaturas de Uruguay, Argentina y Paraguay, el pobre presente del Estadio Centenario por el cual se gestiona un fideicomiso, y el presente de la señal AUF TV.

¿Cómo les fue en Asunción en la reunión de Conmebol respecto al Mundial 2030?

Es una comisión que está trabajando hace unos cuantos meses. La intención es obviamente organizar el Mundial 2030. Originariamente eran Uruguay con Argentina, después se sumó Paraguay y actualmente está Chile a partir de la firma de la adhesión de los presidentes de la República que se dio justamente la semana pasada el día antes de esa reunión que mantuvimos en Asunción. Cada delegación está conformada por las oficinas del gobierno –los Ministerios encargados del área de Deporte– y por las federaciones de fútbol. Nuestra delegación esta vez estuvo integrada por Ignacio Alonso, Julián Moreno y por mí en el caso de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y por la Secretría de Deporte estuvieron Fernando Cáceres y Alfredo Etchandy.

¿Con qué expectativas volvieron?

Volvimos con más expectativas de las que fuimos. Cuando uno piensa en el Mundial 2030 lo ve como algo muy lejano y cuando se analizan los requisitos para organizar una Copa del Mundo en materia de infraestructura y de organización, uno piensa que estamos muy lejos, pero honestamente, después de la reunión recibimos comentarios, habló el presidente de Paraguay, el presidente de Conmebol, ambos manifestaron que se realizan gestiones intensas para ver cuáles son las perspectivas. Ellos plantearon clara y enfáticamente que las perspectivas son muy buenas. A veces la gente cuando se habla de la organización del Campeonato del Mundo solamente piensa en los estadios y hay que pensar que entre los requisitos que se evalúan, está el 70% que es la infraestructura y el 30% que son los costos y los servicios adicionales. Pero cuando tomás en cuenta el 70% de la infraestructura, los estadios son la mitad, es decir, el 35%, porque después está la infraestructura para los árbitros, para las selecciones, están los aeropuertos, la hotelería, el transporte. Son varias cuestiones que hay que tomar en cuenta. Hay que trabajar mucho. La idea es que antes del Mundial de 2022 se seleccione cuál va a ser la sede. Tenemos competidores muy importantes, pero bueno, desde ya hay que trabajar. En esta reunión de Asunción se oficializó ya la candidatura de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, así que está el compromiso dado para trabajar conjuntamente para crear un órgano que lleve adelante todo lo que es la organización de la candidatura, así que hay que trabajar duro de aquí en adelante. Lo único que falta es darle una estructura de gobernanza, darle la forma jurídica para que esta candidatura pueda tener lugar y cumplir con los requisitos que la FIFA exige.

Primero eran Uruguay y Argentina los que querían organizar el Mundial 2030, luego se sumó Paraguay y este año Chile. ¿Puede explicar por qué se sumó Chile?

Hay una realidad que es que desde el Mundial de 2026 cambia el formato de competición de la Copa del Mundo. Ya no serán 32 selecciones sino 48. Para eso, el requerimiento de sedes es bastante más importante que lo que se pedía hasta ahora. La planificación se basa un poco en el formato de las exigencias para el Mundial de 2026 que estará a cargo nada menos que de México, Estados Unidos y Canadá, o sea, un ámbito territorial enorme, tres países con idiomas distintos, por lo cual, si te planteás las complejidades que puede tener la organización en ese marco, quizás pensás, bueno, para cuatro países como Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, esos obstáculos no son tan grandes, porque hablás un mismo idioma, de una identidad geográfica mucho menor. Así que en ese sentido, más que como una debilidad, lo veo como una fortaleza y también hay que tener muy en cuenta que lo que se plantea es algo relativo a 16 sedes. Si manejás la infraestructura de estos países, pensás que Argentina por lo menos debería albergar siete sedes, Uruguay y Paraguay, dos cada uno, y Chile las cinco restantes. Esa es la razón fundamental para que ingrese Chile, para poder llegar al cupo de las 16 sedes que se requieren. Con Argentina, Paraguay y Uruguay no llegabas.

Cuando se habla de sedes, si se toma en cuenta Uruguay, ¿debe ser una sola ciudad?

No. Se habla de espacios geográficos diferentes. Se considera Montevideo y algún departamento más. Lo que se estableció en esa reunión es que cada una de las sedes puede tener más de un estadio. Está previsto obviamente el Estadio Centenario y lo que es inamovible es que la inauguración y la final se juegan en Uruguay y Argentina como estaba estipulado. No está definido aún en qué país será el encuentro inaugural y en cuál la final. Paraguay y Chile no pusieron reparos.

Hablando del Centenario, está muy venido a menos, se juegan muy pocos partidos. ¿Qué puede pasar con él?

Esa es una preocupación desde que asumimos hace dos meses en este Ejecutivo y estamos trabajando al respecto. El Estadio Centenario está regulado y administrado por CAFO que está compuesta mitad por la AUF y mitad por la Intendencia de Montevideo. Se redujo significativamente la cantidad de partidos anuales, por lo que tendremos una reunión muy importante la semana que viene en la Intendencia, a los efectos de trabajar en algunas áreas para estudiar la sustentabilidad y algunos proyectos que le puedan dar al estadio los recursos necesarios para que sea sustentable y también que se puedan hacer las reformas necesarias. Porque el Centenario requiere una inversión incluso para que los equipos uruguayos puedan competir a nivel internacional, porque hay observaciones a nivel de la Conmebol, sobre todo, en lo que respecta a la iluminación, por lo cual inmediatamente tendremos que tomar medidas al respecto y por eso nos vamos a reunir. Hay algunos proyectos vinculados a las áreas de las que dispone el estadio para tratar de obtener recursos y tratar de hacer las reformas que se necesitan.

¿La Conmebol hoy no habilita la iluminación del Estadio Centenario?

No. La Conmebol hizo una observación importante y hay que hacer obras para mejorar en ese aspecto.

¿O sea que el Centenario no está habilitado para partidos nocturnos a nivel internacional?

El Centenario está habilitado. Lo que pasa es que si no cumple con las medidas, el que utilice el Estadio puede ser pasible de algún tipo de sanción. Entonces la idea es justamente tratar de ajustar esos detalles y hacer los arreglos necesarios en la mayor brevedad posible.

¿Se está trabajando con la intendencia en un fideicomiso para el Centenario?

Esa es una de las alternativas que se maneja. Hay que verlo desde varias aristas: desde el punto de vista financiero y jurídico, porque hay que ver qué posibilidades se pueden establecer como para poder generar ese fideicomiso y eso es lo que vamos a evaluar en la reunión de la semana que viene.

¿Se sabe el monto?

No, todavía no. La intendencia y la AUF están trabajando por su lado y se va a profundizar en el tema para establecer los montos y la necesidad de las reformas que haya que hacer. El estadio es un monumento que no podemos dejar venir abajo, es una responsabilidad que tenemos y si bien asumimos hace poco, es una de las preocupaciones más importantes que tenemos por lo cual hay un compromiso de trabajar intensamente. Sobre todo hay que realizar las obras indispensables que ahora son la iluminación y el estado de la cancha. Eso para un futuro próximo. Después hay que establecer objetivos a corto (que son estos), mediano y largo plazo.

El sábado pasado con la emisión en vivo del clásico femenino se dio un gran paso con AUF TV.

Sí, estamos con un rumbo trazado, creemos que el mundo va hacia ese lado. La idea de la AUF no es establecer un canal, no es generar una estructura dentro de la AUF porque eso sería dedicarnos a algo que no es el metié de la AUF. Lo que generamos ahora es la creación de nuestra propia señal siguiendo modelos exitosos a nivel internacional. Ya tuvimos nuestra primera experiencia con los amistosos sub 15 entre Uruguay y Brasil con muy buenas opiniones. Ahora esta etapa con el clásico femenino con buenas repercusiones. Son experiencias en las que se están trabajando. El objetivo es seguir ampliando el panorama y cumplir con el acuerdo con OFI de transmitir desde agosto el torneo de la A y la B, que marca un hecho histórico para la AUF y así tratar de administrar todos nuestros activos, generar nuestra señal y darle contenidos a AUF TV y poder desarrollarlos a futuro. Allí se puede emitir fútbol sala y fútbol playa. El objetivo final es generar recursos y trabajamos en la planificación.

¿Y respecto a los derechos de televisión?

Hemos creado una comisión integrada por Pedro Bordaberry, Eduardo Ache, Isaac Alfie, Sebastián Stratta y Alberto Imperial con la coordinación de Julián Moreno, quien tiene mucha experiencia en materia de derechos de televisión, para trabajar en ello y recabar las opiniones jurídicas porque no queremos mezclar las aguas, ya que por un lado están los derechos del fútbol local y por otro los de las Eliminatorias que es el recurso principal que tiene la AUF.

¿Cómo encontraron económicamente a la AUF?

La AUF está saneada, es absolutamente sustentable. Tenemos ahora un paso muy importante que es justamente la venta de los derechos de TV de las Eliminatorias que para eso trabaja esta comisión que se formó. Tanto es así que con los resultados de la Copa América, atendiendo la situación que nos preocupa, la de los clubes, se decidió adelantar el reparto de esas utilidades y cada club le ha tocado US$ 120 mil que no es poco dinero para lo que son sus presupuestos, pero hay que seguir trabajando para bajar los costos de los espectáculos deportivos y aumentar los ingresos, que son las dos claves necesarias para que esto funcione.

Las Eliminatorias empiezan en marzo. ¿Se fijaron algún plazo para la venta de los derechos de TV?

Si bien por lo que es el mercado y los procesos de venta de derechos, uno puede estar esperando hasta último momento, esperamos lograrlo antes de fin de año. No apresurarnos, pero tampoco esperar mucho tiempo porque de eso depende mucho lo que es nuestro presupuesto.