Coronavirus UY incorporará un certificado de vacuna y será pasaporte sanitario

"Lo lógico es que si una persona está inmunizada pueda ingresar al país, y lo lógico es que si un uruguayo está inmunizado pueda ingresar. Eso lo que se va a dar (...) Yo creo que el mundo va rumbo para ahí", dijo el presidente, Luis Lacalle Pou, en la última conferencia de prensa del 7 de enero.

En esas exigencias ya está trabajando el gobierno porque está preparando nuevas actualizaciones para la aplicación Coronavirus UY en las que incluirá un pasaporte sanitario y un carnet de vacunación digital, según informó VTV Noticias.

Mientras siguen las negociaciones con los laboratorios para adquirir dosis de las vacunas contra el covid-19, el equipo de Salud UY, que forma parte de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) de Presidencia, trabaja en estas dos nuevas funcionalidades que permitirán que las personas certifiquen que tienen inmunidad porque se vacunaron o que no están cursando la enfermedad porque pueden acreditar mediante la aplicación que tienen el resultado de un hisopado negativo de un laboratorio certificado.

El pasaporte sanitario servirá, por ejemplo, a la hora de viajar a otra país en la medida en que los países de todo el mundo comiencen a pedir certificación de inmunidad para movilizarse, ya que el covid-19 no desaparecerá más allá de la llegada de las vacunas. En este sentido, la acreditación de la inmunidad a través de la vacuna o el resultado negativo del test PCR que mostrará la aplicación podrá ser un medio validado a nivel internacional como lo es el pasaporte de viaje común que emite el Estado uruguayo.

Del cartoncito verde a la app

La segunda funcionalidad que tendrá la aplicación Coronavirus UY es el carnet de vacunación electrónico que podrá sustituir al carnet físico que tiene cada ciudadano en el que se registran las vacunas con sellos. Si bien cada paciente tiene su historia clínica digital, una iniciativa en la que el Estado viene trabajando hace varios años, la iniciativa de Salud UY apunta a replicar esta información en la aplicación con el agregado de la vacuna contra el covid-19, según consignó VTV Noticias.

Cuando comience la vacunación contra el covid-19 en Uruguay, las personas deberán recibir dos dosis para lograr niveles altos de inmunidad, así que la aplicación podrá notificar al usuario mediante una alerta cuándo debe acudir por segunda vez y a cuál centro de vacunación. Además, la aplicación también informará de qué laboratorio recibió la primera dosis debido a que no habrá un solo tipo de vacunas contra el covid-19 y por cuánto tiempo es inmune al virus.

Uno de los aspectos que está considerando el gobierno sobre cómo poner en marcha estas nuevas actualizaciones es que los datos de vacunación que incluirá la aplicación es información sensible sobre las personas, lo que requerirá un desarrollo de políticas de confidencialidad o cifrado de los datos para restringir el acceso. También tanto las autoridades uruguayas como varios países del mundo están comenzando a debatir el marco legal que tiene, por ejemplo, la prohibición de ingresos a lugares públicos, como a un restorán o a los países cuando una persona no puede acreditar su inmunidad, por ejemplo, porque no accedió a vacunarse.