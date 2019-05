Cristina Fernández anunció que será candidata a vice

La ex jefa de Estado argentina Cristina Fernández (2007-2015) anunció este sábado que, de cara a las próximas elecciones, integrará una formula en la que ella se postulará a la Vicepresidencia del país, con su ex jefe de Gabinete Alberto Fernández como candidato a presidente.



"Esta fórmula que proponemos estoy convencida que es la que mejor expresa lo que en este momento en la Argentina se necesita para convocar a los más amplios sectores sociales y políticos y económicos también, no solo para ganar una elección, sino para gobernar", expresó la actual senadora a través de un video en Twitter de 12 minutos.

En la Semana de Mayo, reflexiones y decisiones. Sinceramente Cristina.https://t.co/UWoQq5CDH9 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 18, 2019

"Nunca me desvelaron los cargos políticos, ni tampoco fueron mi principal motivación. Tal vez porque pertenezco a una generación que no buscaba un lugar en las listas, sino un lugar en la historia", dice la exmandataria.

En cuanto a su compañero de fórmula, destacó: "Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años y es cierto con quien tuvimos también diferencias. Tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su Presidencia y lo vi junto a él decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno. Esta fórmula que proponemos estoy convencida de que es la que mejor expresa lo que en este momento en la Argentina se necesita para convocar a los más amplios sectores sociales y políticos y económicos también no solo para ganar una elección sino para gobernar", sostuvo.

Tras indicar que "la situación del pueblo y del país es dramática", señaló que habrá que "gobernar una Argentina otra vez en ruinas con un pueblo otra vez empobrecido".

Con este anuncio terminan meses de conjeturas en el abanico político y en los medios de comunicación sobre el futuro político de Fernández y pone el foco principal en el abogado Alberto Fernández, quien fue jefe de su Gabinete de Ministros y el de su esposo, el también expresidente Néstor Kirchner, entre 2003 y 2008.

Los dos Fernández acudirán en una misma fórmula presidencial a las llamadas primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que se celebrarán el próximo 11 de agosto y en las que los ciudadanos definirán mediante su voto cuál de todos los aspirantes a un mismo cargo que presenta cada partido será el candidato para participar en los comicios generales de octubre.

El precandidato a presidente, que estuvo varios años distanciado de la viuda de Kirchner, fue su jefe de Gabinete solo unos meses, hasta que en julio de 2008 presentó su renuncia tras el polémico rechazo en el Senado -con el amparo del vicepresidente de entonces- de un proyecto oficialista que buscaba aplicar un nuevo sistema impositivo al comercio de la soja. En las últimas semanas se les vio de nuevo en armonía, tanto que ella desveló que fue él quien la animó a escribir su exitosa autobiografía, Sinceramente.

Sobre el anuncio, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, aseguró a diario Perfil: "No me corresponde analizarlo, yo no voy a opinar del tema, lo que importa es que en octubre podamos oponer a este gobierno un camino de salida, no seguir hablando de la grieta".

La imagen de Cristina Fernández genera rechazo en parte del peronismo que ella integra, como por ejemplo entre el jefe del Bloque Justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto; el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y el exjefe de Gabinete Sergio Massa, quienes ya anunciaron su intención de presentarse el 10 de agosto a las primarias por la corriente Alternativa Federal.

(En base a EFE)