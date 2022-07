¿Cuánto dinero se aseguró Nacional por clasificar a los cuartos de final de la Sudamericana?

Nacional se clasificó este martes a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras ganarle 2-1 a Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril, luego de vencer 2 a 0 en el partido de ida.

Eso le permitirá a los tricolores embolsar US$ 600 mil por alcanzar esta instancia donde se medirá con el ganador de Olimpia-Atlético Goianiense. En la ida, en Asunción, el rey de copas ganó 2 a 0 y la revancha se jugará este miércoles.

Nacional lleva recaudados US$ 4.100.000 en lo que va del 2022 por su participación en torneos internacionales.

Por haber jugado la fase de grupos de la Copa Libertadores se llevó US$ 3 millones.

La eliminación de los octavos de final de la Copa Libertadores al ser tercero en el grupo detrás de Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield le impidió hacerse acreedor a US$ 1.050.000.

Pero al terminar tercero, eliminado a Red Bull Salzburgo, pasó a jugar octavos de final de Copa Sudamericana con lo que embolsó US$ 500 mil.

Y ahora ganará US$ 600 mil por ser cuartofinalista.

Si llega a semifinales el premio es de US$ 800 mil, la final paga US$ 2 millones y el campeón, este año, se llevará US$ 5 millones, un millón más de lo que se pagó en 2021.

Del monto que gane, Conmebol le descontará a Nacional todas las multas que le ha impuesto por razones disciplinarias. Por incidentes ante Vélez Sarsfield de local y de visitante y contra Estudiantes de visitante, Conmebol multó al tricolor en US$ 30 mil.