Dar un “sacudón” y “poder ser exitoso”: los objetivos que planteó el presidente de la AUF para el nuevo DT

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, dijo que “la idea” es que quien reemplace a Óscar Tabárez “tenga la posibilidad de hacer un revulsivo, de hacer un sacudón, poner sus ideas y poder ser exitoso en estos cuatro partidos (por Eliminatorias), pero le estamos poniendo una ficha en el largo plazo”, señaló este viernes en rueda de prensa.

Remarcó que “no hay ningún nombre que el Comité Ejecutivo haya manejado” por el momento, y que las posibilidades están abiertas a que sea uruguayo o extranjero. Además sostuvo que desde este viernes y hasta 10 días, espera tener “avanzada la sustitución del técnico y la designación del nuevo”.

Alonso sumó: “Luego, con un perfil vamos a designar al nuevo cuerpo técnico que, esperamos, nos acerque al mundial”. Insistió en que el cese de Tabárez –que se definió de forma unánime– fue solo “de acuerdo a criterios deportivos”, y no por las declaraciones del entrenador en las últimas conferencias de prensa.

“Esto es fútbol y lamentablemente tuvimos que tomar una decisión muy a nuestro pesar. Se tomó en base a los criterios deportivos, (que) nos gustarán más, o menos, pero son los que son. Lamentablemente son los que están arriba de la mesa. Nosotros entendimos que de acuerdo a la situación deportiva, al análisis de lo que viene por delante, a lo ya analizado del cuerpo técnico en la fecha anterior, la decisión más acertada era este cese del cuerpo técnico”, puntualizó.

Sobre el diálogo con Tabárez, dijo: “Fue una charla muy correcta, franca, (que) duró poco tiempo, no le dimos mucha vuelta a la cosa para decir lo que estaba pasando. Ellos (por el entonces entrenador y Celso Otero) también nos hicieron una devolución muy corta, muy sentida también. Nos entendimos todo porque somos hombres de fútbol y sabemos lo que esto significa. Lo que teníamos para hablar era simple y concreto. No queríamos darle vuelta al tema, no queríamos hacerlo. Nos conocemos hace mucho tiempo y no merecía mucha vuelta la decisión”.

Alonso explicó que fue una idea que llevó “meditada” a la reunión de este viernes y la impulsó dentro del Consejo Directivo. “Asumo la responsabilidad, asumo también el liderazgo de la misma. Y que fue respaldada”, sostuvo.